Ennyiért gályázhatnak idén a diákmunkások: csúcsfizetés várja őket az élelmiszerláncoknál

A Pannon-Work részéről Beleznay Kitti kirendeltségvezető-helyettestől megtudtuk, hogy az idei év elejéhez képest mintegy 35%-kal nőtt a budapesti taglétszám március végéig, de vidéken is emelkedést tapasztalnak. Ez mindenképpen köthető a járványügyi intézkedések végéhez, valamint, hogy a nyár közeledtével a dolgozni vágyó diákok száma is többszörösére növekszik. A Pannon-Work 2022-es, országos motivációs felméréséből kiderül, hogy a válaszadó diákok több, mint 28%-a külföldi utazásra gyűjt. Ez az időszak jó lehetőséget biztosít ezeknek a céloknak az eléréséhez. Ilyenkor a 18 év alatti szegmens nagyobb volumenű megjelenése jellemző, illetve a nyári szünet alatt dolgozni tudnak a 15. életévüket betöltött diákok is. Összességében a 25 év alattiak SZJA fizetési kötelezettségének eltörlése és a taglétszám alakulása között eddig nem lát meredek ugrást. A diákok lojalitásának elérésében, a megtartásban, és a minőségi munkaerő megtalálásában pozitív hatása van ennek a kedvezménynek. A Covid utáni időszakban ez frissítő és lelkesítő hatással volt a partnerekre, akik a nyári időszakban egyébként is szívesen alkalmaznak diákmunkaerőt például a szabadságok miatti pótlásokra.

Cégcsoportuk diákszövetkezeti üzletágában a nagyobb létszámú könnyű fizikai, bolti kisegítői pozícióktól elkezdve, az adminisztratív, irodai, és telefonos munkákon keresztül, egészen a speciális szaktudást, nyelvet igénylő gyakornoki munkákig széles spektrumban tudnak választani a diákok. Partnereik szellemi pozíciókban alapvetően szívesen várják hosszútávon is a gyakornokként dolgozó diákokat. Előfordul, hogy a cégek akár már diákmunkásként átvesznek saját állományba egy-egy diákot.

A WHC Student Work Service-nél Margitics Ákos Business unit manager/ Diákmunka-szolgáltatás üzletágvezetője elmondta, hogy a nyár mindig kiemelt időszaknak számít a diákszövetkezetek életében. Nem csak a diákok részéről lesz nagyobb az érdeklődés, de a partnercégek is előszeretettel alkalmaznak diákokat a nyári időszakban a szabadságoltatás megsegítésére, valamint a szezonális munkákra. A Covid miatti visszaesésből mára már szinte semmi nem tapasztalható, így mondhatni minden a maga medrében megy tovább, ugyanakkor a nyári foglalkoztatás a szorgalmi időszakhoz képest a duplájára nő a diákok körében. A 25 év alattiak SZJA fizetési kötelezettségével kapcsolatban tapasztalataik azt mutatják, hogy akik eddig is dolgoztak, ők most nagyon örülnek ennek a kedvezménynek, viszont mérhető emelkedést egyelőre nem hozott a diákok számában. A diákok foglalkoztatásának legnagyobb felvevőpiaca még mindig az ipar és a gyártó területek, ezek közül is kiemelkedőek az autóipari beszállítók, ahol nem csak fizikai munkakörökben, hanem a szellemi állományukat erősítve gyakornoki programokban is gondolkodnak a haladó szellemiségű cégek. A nyári időszakban megugrik a szezonális, valamint mezőgazdasági munkák, kiemelkedő ebben az időszakban a kereskedelmi és a vendéglátási szektorban alkalmazott diákmunkások száma. Mára már egyre több cég elkötelezett a hosszútávú utánpótlás nevelés mellett, így örömmel tapasztalják, hogy a gyakornokaik közül magas számban köszönthetnek a diploma megszerzése után céges dolgozókat. Ha valaki a tanulmányainak megfelelően talál gyakornoki pozíciót és abban jól teljesít, számíthat arra, hogy ajánlatot fog kapni a partnercégüktől. Minél hosszabb gyakorlati időt tölt el valaki, annál nagyobb az esély erre, így azt mondhatják, hogy fél- egy éves gyakorlati idő után 40-60% hogy maradásra bírják a diákot.

A Meló-Diák Iskolaszövetkezetnél elmondták, hogy a diákok a járványügyi szigorítások alatt is szép számban dolgoztak rajtuk keresztül; természetesen az előírásokat betartva, a megfelelő egészségvédelmi intézkedések mellett. Sokéves tapasztalatuk szerint a nyár közeledtével viszont közel háromszor annyi diák válik iskolaszövetkezeti taggá, mint az iskolai szezonban. Természetesen ez nem egyik napról a másikra történik, májustól kezdődően hétről hétre nő a beiratkozó diákok száma, és július közepére éri el a csúcspontot. Összességében a tagi létszámuk a nyári időszak végéig közel háromszorosára duzzad. A 25 év alattiak SZJA fizetési kötelezettségének eltörlésének hatása érezhető, mert 2022. január óta nőtt a foglalkoztatott diákok létszáma a tavalyi évhez mérten: például 2021 januárjához képest idén januárra 45%-kal többen dolgoztak rajtuk keresztül. A Meló-Diák idei kutatásai alapján a diákok üdvözlik az SZJA-mentességet, és ez újabb ösztönző a számunkra, hogy munkát vállaljanak. Diákok foglalkoztatására a kereskedelemben és vendéglátásban van a legnagyobb igény, főként pénztáros, árufeltöltő és gyorséttermi kisegítő pozícióban. Emellett érdemes kiemelni még a szakmai munkákat is, többek között mérnök-, informatikus-, 3D tervező-, minőségirányítási gyakornoki pozíciókra is - évről-évre 10-15%-kal növekszik az ilyen pozíciók száma is a kínálatukban, ami a munkaerőpiac nyitását is mutatja a diákok irányába.

A diákok gyakornokként való továbbfoglalkoztatása leginkább attól függ, hogy milyen munkát végez. Szakmai munkák esetében a diákmunkás, gyakornoki évek múltával (tapasztalataik szerint) nagyjából 80% körül van a továbbfoglalkoztatás mértéke, míg az egyszerűbb, szezonálisabb, vagy nem szakmai pozíciók esetében, jellegükből adódóan, ez az arány alacsonyabb.

A Fürge Diák Iskolaszövetkezetnél Bosnyák Péter, a Közép-Magyarországi Régió Szolgáltatásvezetője elmondta, hogy a nyár közeledtével 3-4-szeresére ugrik a diákszövetkezetükbe a regisztrációk száma, az éves tagsági megállapodások nagyjából fele ilyenkor köttetik. Az SZJA fizetési kötelezettség eltörlésével járó adókedvezmény érdemben nem befolyásolja tapasztalataik szerint a munkavállalási hajlandóságot, sokkal inkább meghatározó az egyéni élethelyzet, a saját jövedelem megszerzésének igénye, szándéka, a szakmai tapasztalat megszerzése. Jelenleg gyakorlatilag a nemzetgazdaság minden területén nagy az igény diákmunkára a betanított fizikai pozícióktól a szakmai pozíciókig, gyakornoki helyekig. A nyári időszakban megugrik a mezőgazdasági ágazat, illetve a turizmus-vendéglátás (beleértve a fesztiválokat, rendezvényeket is) diákmunkaerő igénye.

Partnereinknél a diákok gyakornokként való továbbfoglalkoztatása egyre inkább elterjed, hogy akinek nem volt, az indít, akinek volt, az bővíti az utánpótlás nevelő (gyakornoki) programjait, úgyhogy egyértelműen kijelenthető, hogy jellemző a gyakornokok továbbfoglalkoztatása.

