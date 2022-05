Jó hír a csokirajongóknak: nem tűnik el a polcokról a magyarok nagy kedvence

Megnyugtató hírek érkeztek az egyik legkedveltebb hazai édességről. A Nestlé Hungária Kft.-től megtudtuk: a sajtóban korábban megjelent híresztelésekkel ellentétben nem tűnik el a boltok polcairól a klasszikus Balaton szelet, a termék gyártása hamarosan újra megkezdődik, írja a Magyar Nemzet.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelenlegi gyártási helyén néhány hónapon belül változatlan minőségben és ízvilágban újrainduljon a termelés. A márka egyéb termékeinek forgalmazása zavartalan

- hívta fel a lap figyelmét a gyártó.

Korábban az Index írta meg, hogy az ukrajnai konfliktus miatt eltűnhet a boltokból a klasszikus Balaton szelet, helyét pedig az Újhullám névre keresztelt termékcsalád veheti át. A sokak által kedvelt, igazi ikonikus hazai édességnek számító termék eddig Ukrajnában készült, a háború miatt azonban a Nestlé kénytelen volt leállítani a gyártást. Bár a gyár a harcokkal egyelőre nem érintett nyugati régióban, Lviv városában van, s támadás sem érte az üzemet, a társaság úgy döntött, hogy a gyárban dolgozó kollégáinak épsége és biztonsága miatt ideiglenesen bezárja, illetve korlátozza a termelést. A döntés a klasszikus Balaton szelet mellett a Boci csoki választékának egy részét is érinti.

A termelés azóta ismét helyreállt a lvivi gyárban, a kieső tételek egy részét azonban a Nestlé más európai gyáraiban készítik. A Boci csokoládék ezentúl a csehországi üzemből érkeznek, a most is elérhető Újhullám és a Balaton Bumm továbbra is Lengyelországban készül, a klasszikus Balaton gyártása pedig Lvivben marad.

Megtudtuk azt is, hogy a termeléskiesés az ízvilágot nem érinti, hisz a klasszikus Balaton szelet receptúrája egy dedikált, tradicionális, magyar receptúra, gyártása során minden tekintetben a klasszikus, magyar fogyasztók által kedvelt ízvilág megőrzésére törekszik a cég.

A Boci csokikat a fogyasztói igényekre reagálva folyamatosan fejlesztik, különböző ízvariációk kerülnek a piacra, így a klasszikus táblás Boci mellett a fogyasztók ma már találkozhatnak új, innovatív termékkel is. Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi helyzet miatt várható-e áremelkedés, nem tudott egyértelmű választ adni a társaság.

A Nestlé Hungária által gyártott termékek árának esetleges emelkedése a világpiaci trendektől, az alapanyag, csomagolóanyag beszerzési árától függ, a gyártás helye és az esetleges áremelkedés között nincs összefüggés

- fogalmazott lapunknak küldött válaszában a gyártó.

A Nestlé Hungáriának Magyarországon három regionális gyártóközpontja van. Bükön állateledeleket, Szerencsen kávé- és kakaóitalporokat, Diósgyőrben pedig üreges csokoládéfigurákat gyártanak.

A felsorolt regionális gyártóközpontok termelésének közel 90 százaléka exportra készül.

Bár a klasszikus Balaton- és Boci-portfólió a gyártás hatékonysága, illetve kompetenciája miatt valóban külföldre került, büszkék vagyunk rá, hogy a különböző beruházások révén a szerencsi gyár évi 40 000 tonna kapacitással közel 30 országot lát el itt készülő Nesquik és Nescafé termékekkel, a diósgyőri csokoládégyár pedig a Nestlé egyetlen üreges csokoládéfigurákra specializálódott üzeme a világon. Így ezekről a gyártósorokról 25 országba szállítunk karácsonyi és húsvéti figurákat. A diósgyőri gyárban készülnek a Boci márkával forgalmazott üreges figurák is

- emelte ki a Nestlé Hungária.

Annak ellenére, hogy Szerencsen már nem gyártanak csokoládét, a szerencsi csokoládégyártás hagyományának megőrzéséért a Nestlé Hungária a közelmúltban lemondott a tulajdonában álló Szerencsi védjegy használatáról, és átruházta azt Szerencs városa és a Szerencsi Bonbon Kft. számára.

Ez a példátlan gesztus garantálja, hogy Szerencs városa továbbra is Magyarország egyik legfontosabb csokoládégyártó központja maradhasson és a tradicionális szerencsi termékek továbbra is forgalomban maradjanak.

Címlapkép: Getty Images