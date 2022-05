Hivatalos: nagy erőkkel folyik az építkezés az autópályán, erre számíthatnak az autósok

A két új ág megvalósításához szükséges területek átadása január 31-én megtörtént, az ehhez kapcsolódó nyitóeseményt pedig február 15-én tartották meg, azóta folyamatosan zajlanak a munkálatok, írja a magyarepitok.hu.

A fejlesztés keretén belül 1 db híd, illetve összesen mintegy 1 km hosszú út készül el. Mindemellett 1 db üzemi forduló is megépül az M35-ös autópálya 3+070 km szelvény környezetében, amely az autópálya üzemeltetési feladatainak ellátásához járul majd hozzá. Utóbbi kiviteli terveit is jelen projekt részeként szükséges elkészíteni.

Közel százezer tonna földet mozgatnak meg

A helyszínen zajló munkálatokról a NIF tájékoztatta a lapot.

A beruházás során 96 000 m3 földet mozgatnak meg, 1 400 m3 hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet, továbbá 2 900 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet és 5,1 km közúti visszatartó rendszer épül meg.

A kivitelezés jelen állapotában megközelítőleg 8%-os előrehaladottságnál tart: jelenleg az M35-ös autópályán létesítendő üzemi forduló tervezési feladatai, illetve az épülő hídhoz kapcsolódó útpálya nagytömegű földmunkái vannak folyamatban.

Az arra közlekedők a Nyíregyháza – Debrecen („C”) csomóponti ág déli részén már láthatják a próbacölöpöt, míg az említett csomóponti ág északi oldalán – a földmű építésének köszönhetően – már ugyancsak látványossá vált a megvalósítandó útpálya kontúrja is. A nagytömegű földmunka elkészítését, illetve konszolidációját követően pedig hamarosan kezdetét veszik a híd alapozási munkálatai, valamint a későbbiekben a hídhoz kapcsolódó pályaszakaszok útépítési feladatai is. Ennek kapcsán felhívták a figyelmet arra is, hogy tervezetten 2022. június második felében az M3-as autópálya hídépítéssel érintett szakaszán, a jobb és a bal pálya belső sávjának lezárására kell számítani a híd alapozási munkáinak következtében

- derült ki a tájékoztatásból.

A térség közvetlen fejlődésére is hatást gyakorol ez a beruházás

A csomópont fejlesztése több szempontból is kiemelt fontossággal bír. Egyrészt mivel az M4-es, az M35-ös és az M3-as autópályák is egy nemzetközi gyorsforgalmi úthálózat részévé váltak, így jelentős tranzitforgalmat bonyolítanak le, másrészt létrehozzák a térség nagyvárosai közti kapcsolatot és hozzájárulnak majd a közelben létesülő MotoGP pálya megközelítéséhez is.

A „C” ág Nyíregyháza irányából az M3-as autópályán érkezők számára teremt lehetőséget Debrecen irányába tovább haladni, a „D” ág pedig Debrecen felől az M35-ös autópályán, Nyíregyháza irányába az M3-as autópályán történő továbbhaladást fogja biztosítani.

A munka befejezése 2023 decemberére várható.

