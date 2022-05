Rengeteg magyar retteg ettől idén nyáron: veszélyes ezekre a helyekre utazni 2022-ben?

A pandémia árnyékában és a jelenlegi geopolitikai helyzetben egyre több nyaralásra készülő magyart foglalkoztat a szállásfoglalás és az indulás előtt, milyen kockázatokkal kell szembenézniük a kiválasztott célállomáson és hogyan tudhatják mégis biztonságban magukat az üdülés alatt. A gondtalan pihenéshez persze nagy segítség lehet egy utasbiztosítás, de a legtöbbeknek az sem egyértelmű, hogy ezek pontosan milyen káreseteket is fedeznek, írja a Pénzcentrum.

Természetesen most a legaggasztóbb probléma a szomszédunkban zajló háború. Persze attól talán kevésbé kell tartani, hogy hasonló méretű krízishelyzet közepén találjuk magunkat, ami Ukrajnában zajlik, de egy egzotikusabb utazás alatt nem elképzelhetetlen még az sem, hogy egy fegyveres konfliktus közepén találjuk magunkat.

Persze egy háborús helyzet mellett számos egyéb gond érhet minket utazás során. Elég csak a két éven belül, szinte kézzelfogható közelségben, Horvátország területén történt földrengésre gondolni. A koronavírustól pedig szintén nem biztos, hogy végleg megszabadultunk, valószínűleg többek között az osztrák kormányzat sem véletlenül hangsúlyozta a korlátozások eltörlésének ideiglenes jellegét.

A pandémia hatása egyébként egyértelműen messze a leghangsúlyosabb, a biztosítási piacra ható faktor volt az elmúlt években. A járvány kezdetétől tavaly nyárig például csak az Aegon biztosító hétszázmillió forintot is meghaladó biztosítási összeget fizetett ki a covid miatt, az életbiztosításokat és a baleseti is figyelembe véve hétszázmillió forintot is meghaladó biztosítási összeget fizetett ki. Ez 1600 körüli esetet jelent, 1003 alkalommal covid miatti haláleset miatt, a fennmaradó részben pedig kórházi ápolás és a táppénzes állomány után.

A Pénzcentrumnak pedig a biztosítók már tavaly elárulták, hogy többek között földrengés, árvíz, hurrikán és vulkánkitörés kapcsán is történt náluk szolgáltatási igénybejelentés. Ennek nyomán már korábban is utánajártunk, mire érdemes számítania a magyar utazóknak járványhelyzet, természeti katasztrófák, vagy épp háborús konfliktus kirobbanása esetén. Most az elmúlt két év tanulságairól és az előttünk álló nyár várakozásairól kérdeztük a biztosítási piac szakértőit.

Növekvő kifizetések, csökkenő szerződésszám

Az utasbiztosítási piac elmúlt két évét a koronavírus, vagyis az utazási korlátozások és az utazásoktól való félelmek határozták meg - erősítette meg a Pénzcentrumnak a Magyar Biztosítók Szövetsége. Ennek nyomán 2020-ban a megelőző év harmadára esett vissza a teljes piac díjbevétele valamint a szerződésszámok is.

Tavaly valamennyit élénkült a piac, de még mindig nem érte el a 2019-esnek a felét sem. Ehhez képest csak remélni lehet, hogy idén tovább normalizálódik a helyzet. Már csak abból kiindulva is, hogy a korábbi évek tapasztalata szerint akkor nagyjából minden második külföldre utazó kötött csak utasbiztosítást. A járvány hatására ez az arány vélhetőleg jelentősen javulni fog.

Egyébként a leggyakoribb kárigények továbbra is az olyan, a korábbi években is megszokottak, mint a gyerekek esetében a medencefertőzés, vagy a napszúrás, gyomorrontás, illetve a vírusos megbetegedések kezelése árulta még el a MABISZ.

A Genertel Biztosító is megérezte, hogy a koronavírus megjelenésével nagyot zuhant az utazási kedv a korlátozások miatt, ám ez az elmúlt egy évben ismét folyamatosan emelkedik. Ezért bíznak benne, hogyi dén nyárra már akár a Covid előtti szint fölé is növekedhet az eladott utasbiztosítások száma.

Ez elmúlt két év legemlékezetesebb kríziseiről külön is megkérdeztük az Európai Utazási Biztosítót, akik úgy gondolják, hogy

a földrengés egyáltalán nem okozott pánikot, illetve aggodalmat a magyarok, az utazni vágyók között. A szomszédunkban zajló háború, különösen a kezdeti hetekben, tanácstalanságot, kivárást és némi félelmet is okozott a lakosság körében, amelynek rövid távon volt jelentősége, mert visszaesett a nyári foglalásokra vonatkozó igény.

Sajnos a háború elhúzódása miatt a lakosság ehhez is „hozzászokott”, ezért már kevésbé foglalkoztatja a kérdés, így április-május hónapokban újra fellendült a foglalási kedv, tették hozzá.

A koronavírus ezzel szemben az EUB meglátása szerint még mindig „velünk van”, ezért az ezzel kapcsolatos aggályok jelentős mértékben foglalkoztatják az utazókat is. Következésképpen az utasbiztosítások iránti kereslet, igény jelentősen megnőtt.

Főként az utazást megelőző – sok desztinációnál, illetve a légitársaságok részéről előírt - kötelező teszt miatt aggódnak az utasok. Pozitív teszt esetén ugyanis elmaradhat az utazás, a befizetett szolgáltatási díjakat (részvételi díjakat) nem, vagy csak kis mértékben kapják vissza. Az ilyen károk elkerülése miatt hihetetlenül népszerű lett az útlemondási, más néven stornó biztosítás. A külföldi tartózkodás során bekövetkező (covid) megbetegedés veszélye, valamint az esetleges karantén költsége is kézzel fogható veszély, így az utasbiztosítások iránt is rendkívül megnőtt az érdeklődés

- árulták el.

A sláger úti célok tartják magukat

Az EUB tapasztalatai szerint idén elmúlt másfél-két év elmaradt utazásait szeretnék bepótolni az utasok. A téli hónapokban korábban nem tapasztalt igény mutatkozott az úgynevezett egzotikus úti célok iránt, különösen azokba az országokba, amelyek relatíve enyhe beutazási korlátozásokat írtak elő. A legnépszerűbb országok így Dominika, Kuba, Mexikó és a a karibi térség országai, szigetei voltak. Szintén nagyon népszerű volt az Egyesült Arab Emirátusok, valamint Seychelle szigetek, Maldív szigetek, Zanzibár. A téli síszezon a folyamatosan változó és ezért kiszámíthatatlan beutazási előírások miatt a megszokottnál lényegesen gyengébb volt. Ugyanakkor a síelők igénye továbbra is erős a biztosítási védelem iránt.

A nyári népszerű desztinációkban sok változás nem várható. Szinte valamennyi európai sziget (Ciprus, Málta, Kanári és Baleári szigetek) iránt nagy a kereslet.

Természetesen a hagyományos, magyarok által kedvelt országokba fognak idén is utazni a legtöbben: Horvátország és Szlovénia, Görögország, Törökország, Spanyolország, Olaszország. A foglalások alapján figyelemre méltó, hogy két ország méltán egyre népszerűbb: Montenegro és Albánia. Ugyanakkor a beutazási korlátozások folyamatos eltörlése, enyhítése miatt újra sokan fognak a Távol-Keletre (Thaiföld, Kambodzsa, Vietnam, Malajzia, Indonézia) utazni. A Genertelnél a Horvátország, Ausztria, Olaszország volt a sorrend a 2020. július 20. és 2022. május.20. között kötött szerződések alapján.

A betegség a leggyakoribb kárigény

Tavaly a betegséggel kapcsolatos kárigények, orvosi ellátás voltak a leggyakoribbak, ezek összetételében nem várható változás - közölte a Pénzcentrummal a Genertel. A MABISZ pedig megerősítette, hogy a leggyakoribb kárigények továbbra is az olyan, a korábbi években is megszokottak, mint a gyerekek esetében a medencefertőzés, vagy a napszúrás, gyomorrontás, illetve a vírusos megbetegedések kezelése.

A tavalyi évben a káresetek legnagyobb részét az EUB-nál is a betegségek, balesetek miatt felmerülő orvosi/kórházi költségtérítési, segítségnyújtási, hazaszállítási és útlemondási szolgáltatási igények tették ki, megbetegedések közül vezetnek a gyomor- és bélrendszeri fertőző betegségek, a felső légúti heveny kórképek, kötőhártya- és fülgyulladások, lázas állapotok, a napozás okozta allergiás reakciók, valamint a Covid-19 okozta megbetegedések.

A többnapos kórházi kezelést igénylő esetek közül kiemelendőek a szívinfarktus, stroke, tüdőembólia, vakbélgyulladás. Gyakori még a tüdőgyulladás és a légzési elégtelenség is, amely több esetben a Covid-19 szövődményeként lépett fel.

Még sokan ódzkodnak a külföldi utaktól

A Generali Biztosító az idei szezonra készülve reprezentatív kutatásban kérdezte a hazai lakosságot arról, mit terveznek az idei vakációszezonra, a válaszok pedig hűen tükrözik a nagyfokú bizonytalanságot: míg a megkérdezettek közel 60%-a szinte biztosan eltölt néhány napot egy belföldi üdülőhelyen, 47%-uk úgy nyilatkozott, idén biztosan nem lépi át a határt a nyári hónapokban. Emellett az is kiderült, hogy csupán a magyarok ötöde szeretne meglátogatni külföldi és hazai úti célokat is a szünidő alatt. Jól látszik tehát, hogy ebben a szezonban a legtöbben biztosra mennek, és nem kockáztatják meg a nagyobb utakat az újra és újra felbukkanó koronavírus és a háború árnyékában.

A friss kutatás azt is felmérte, hogy pontosan melyek azok a tényezők, melyektől a magyarok leginkább tartanak, és amelyek pillanatok alatt tönkretehetik a vakációt. A válaszadók elsősorban a saját és családjuk egészségét veszélyeztető hirtelen megbetegedésektől és balesetektől félnek (82%), ezt követi a különböző nagyértékű tárgyak vagy készpénz eltűnése és a lopások (78%), illetve sokak szerint kifejezetten nagyot ront az üdülés élvezeti értékén, ha megérkezéskor csalódnak a szálláshelyben (59%). Emellett a megkérdezettek több mint fele fél attól, hogy a szabadnapok és a befizetett összegek is pocsékba mennek a rossz időjárás miatt (53%), miközben ezzel a tényezővel valójában nem tudnak előre kalkulálni, sem változtatni rajta.

Címlapkép: Getty Images