Szigorításokra készülhetünk a magyar földeken: ez minden gazdát komolyan érint

Rengeteg újítás, fejlesztés és elvonás történt/történik a növényvédelemben, persze nem csak Magyarországon. A Nébih legutóbb például bejelentette, hogy 2021. december 1-jén hatályba lépett az Agrárminisztérium új rendelete, amely lehetővé teszi a permetező drónok típusminősítését, írja az Agrárszektor.

A minősítési eljárást a gyártó és/vagy forgalmazó köteles kezdeményezni, annak érdekében, hogy hazánkban kizárólag cseppképzési és szórástechnikai szempontból megfelelő növényvédelmi gépeket vehessenek használatba a termelők. A módosító rendelet rögzíti, hogy a típusminősítési eljárás követelményrendszerét a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) a honlapján teszi közzé.

Elengedhetetlen a méhek védelme is

A növényvédelmi eljárások során nagyon fontos, hogy azt a természettel és a fenntarthatósággal összhangban végezzék, és oda kell figyelni a hasznos élőlényekre is. A méhekre ez különösen igaz, éppen ezért a Nébih nemrégiben egy újabb lényeges intézkedést jelentett be: z Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) útmutatása szerint a gabonaféléket is méheket vonzó kultúráknak kell tekinteni. Így ezeknél a növényeknél is figyelmet kell fordítani arra, hogy virágzáskor a növényvédő szeres kezeléseket méhkímélő technológia szerint végezze az ember.

Bár a kalászosok nem mézelő növények, háziméhek, vadméhek és magányos méhek is látogathatják a táblákat pollen gyűjtése céljából. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) útmutatása alapján a gabonákat is méhekre attraktív, vagyis méheket vonzó kultúrának kell tekinteni. A gabonafélék (pl. búza, árpa, rozs) virágzása során a méhek tömeges jelenlétének kicsi ugyan az esélye, de nem nulla. Éppen ezért a méhek kíméletét szem előtt tartva, virágzás időszakában - kifejezetten ide értve azt az esetet is, amikor a táblán, vagy annak szegélyében gyomnövények virágoznak - méhekre kifejezetten kockázatos, vagy méhekre kifejezetten veszélyes besorolású növényvédő szert kijuttatni tilos!

Csúnya bírság jár annak, aki erre nem figyel oda

Bizonyára a parlagfüvet senkinek sem kell bemutatni, a gazdáknak pedig főleg: egy év alatt a hatszorosára nőtt a parlagfű miatt kiszabott bírság felső mértéke. Egyúttal a hatóság azt tapasztalja, hogy a termelők egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy a nem kívánt gyom a területükön ne érje el azt az állapotot, amiért már bírság is jár. Azt, hogy mennyire is kell komolyan venni az irtását, jól mutatja, hogy a Nébih 2021-ben összesen mintegy 108 millió forint bírságot szabott ki a kül- és belterületeken a sokak életét megkeserítő gyomnövény miatt.

Ezeket a szereket veszik leginkább a magyar gazdák

A hatóanyag kivonások, a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárási körülmények és a különféle kártevők megjelenése és elterjedése is minden bizonnyal szerepet játszik abban, hogy egyre több növényvédőt vásárolnak a magyar termelők. A legkelendőbbek a csigaölők, a gomba- és baktériumölők, valamint a gyomirtók és a mohaölők, ezeknek az értékesítése ugrott meg 2020-ban a 2011-es év adataihoz képest. Ezzel szemben regulátorokból és egyéb növényvédelmi szerekből jócskán lecsökkentek az értékesítések. Lapunk nemrégiben beszámolt arról, hogy mely hatóanyagokat vonták az elmúlt időkben.

Változást hozhat a háború?

A szomszédban dúló háború lényegében az egész világot felborította, számos ágazatot pedig teljesen átalakított – ebbe erősen beletartozik a mezőgazdaság is. Tulajdonképpen mindenre kihat: az élelmiszeriparra, a gabonapiacra, az állattenyésztésre, a növénytermesztésre, tényleg mindenre. Mivel az európai termelés és élelmiszerellátás nagyban függ a két ország mezőgazdaságától, a szakemberek szerint könnyen elképzelhető, hogy a megszorító intézkedéseket enyhíteni fogják. A különleges helyzet különleges megoldásokat igényel, de azt nem lehet még tudni, hogy a jövőben leállítják-e hatóanyagok kivonását, vagy akár vissza is helyeznek korábban már kivont hatóanyagokat. Ami biztos, hogy már megvan rá a lehetőség, hogy a Bizottság gyorsabban reagáljon a helyzetre. Nagyon fontos a fenntarthatóság, de a jelenlegi helyzetben néhány dolog nagyon nehezen tartható. A háború elgondolkoztatja az európai döntéshozókat is. Ezentúl fontos, hogy nemcsak gyártóknak, hanem a termelőknek és az érdekképviseleteknek is együtt kell ebben dolgozni. Komoly klimatikus viszonyokkal küzdünk, egyszerűen együtt kell működni.

