Elmaradt a nagyszabású fejlesztés: nem tudni, mi lesz a vidéki termálfürdő sorsa

A csokonyavisontai termálfürdő évek óta súlyos problémákkal küzd. A 24.hu számolt be arról, hogy az ezerötszáz lelkes Somogy megyei település lakói sokáig reménykedtek abban, hogy a helyi fürdőt meg tudják menteni, de hiába. A helyzetet a koronavírus-járvány súlyosbította, ami még a minimális idegenforgalmat is szétzilálta. Ahogy a portál írja, ezután lépett a képbe egy vállalkozó, aki nagyszabású beruházást, több százmilliós fejlesztést, sportcentrumot ígért Csokonyavisontának.

Harasztia Attila polgármester a 24.hu-nak azt mondta:

korábban több kísérletet is tettek a fürdő megmentésére. 2019-ben éppen egy ígéretes fejlesztési pályázat reményében állt neki az önkormányzat a maradék három magántulajdonos kivásárlásának. Erre és a projekt előkészítésére összesen 6,5 milliót költöttek, ám a vágyott pályázati pénz végül elmaradt. Később a termálfürdő eladásával is próbálkoztak. A polgármester szerint egy magyar, egy német, egy holland és egy szlovén befektető is bejelentkezett, de utóbb mind elálltak a vételi szándékuktól.

Ahogy a lap írja, tavaly aztán váratlan fordulat történt:

befektetők jelentek meg Csokonyavisontán egy italpalackozó üzem ígéretével, és hamar kiderült, hogy a termálfürdő is felkeltette az érdeklődésüket. A palackozóüzem ugyan egyelőre nem épült fel, de a községben megjelent társaság egyik tagja, Kuti Balázs azzal állt elő, hogy befektetőket hozna a fürdőfejlesztéshez. Az ígéret több százmilliós fejlesztésről szólt, és azzal kecsegtetett, hogy vízilabdás sportcentrum épülhet Csokonyavisontán.

Mint írták, a befektetési ajánlat annyira meggyőzőnek bizonyult, hogy azt önkormányzat első körben tavaly májusban a korábban nyomdaiparral és reklámmal foglalkozó Kutit bízta meg a fürdő ügyvezetésével. Ő nem sokkal ezután magánszemélyként vételi ajánlatot is tett a fürdőre, és augusztusban már egyedüli tulajdonosa volt a termálfürdőt üzemeltető cégnek.

Letették az alapkövet

Az eseményen a polgármester és az újdonsült tulajdonos mellett felvonult Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője, Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke és Gáll Péter, a szövetség főtitkára is.

A beruházás tervezett összértéke 870 millió forint. Ebből

több mint 400 millió forint pályázati támogatás,

170 millió forint tulajdonosi önerő,

mintegy 300 millió forint tao-pénz a vízilabda-szövetségtől.

Aztán jött a váratlan fordulat

A bejelentett fejlesztési terv azonban több kérdést is felvetett. Tao-támogatást például csak legalább két éve erre alkalmas sportegyesület hozhat, Csokonyavisontán pedig nem akad ilyen. Kérdésként vetődött fel az is, hogy egy magánszemély miért érzi úgy, hogy megéri 170 millió forintot beletolni egy veszteséges fürdő újjáépítésébe. Az alapkőletételen emellett a 400 milliós állítólagos pályázati támogatásról sem derültek ki részletek. Mindezek után a tavaly megkötött adásvételi szerződést a Somogy Megyei Kormányhivatal egy panasz alapján idén áprilisban váratlanul semmisnek nyilvánította.

A portál a fejlemények tükrében megkereste a vevőt, Kuti Balázst, aki a lapnak elmondta, hogy bár a fürdő körüli hercehurca megnehezíti az életét, nem vitatja a kormányhivatal döntését, és ügyvezetőként továbbra is kitart fejlesztés koncepciója mellett. Ha az önkormányzat kiírja az értékesítési tenderét, azon elindul, és ha sikerrel jár, megvalósítja az elképzeléseit.

Ahogy a portál írja:

elmondása szerint 57 millió forintról és a fürdő teljes adósságállományának átvállalásról szólt a megállapodás. Eszerint első körben 15 millió forint kifizetését vállalta, majd a fennmaradó 42 millió forintot 2023 végéig. A szerződés részét képezte volna az is, hogy létrehoznak egy zártkörűen működő részvénytársaságot, amelyben az önkormányzat 20 százalékos részesedést szerezhet.

Címlapkép: Getty Images