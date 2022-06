Harmadára csökkenhet a rezsi, ha így újítod fel a házadat: mutatjuk, hogyan érdemes

Sokakban megvan a szándék, hogy korszerűsítsék energetikailag az otthonukat, első lépésként például megfelelő hőszigeteléssel lássák el azt, de mégse mernek belevágni, hiszen egy komplex beruházás akár több millió forintba is kerülhet. Ennek ellenére több érv szól amellett, hogy energiahatékonyabbá tegyük otthonunkat: jelentős mértékű rezsiösszeget takaríthatunk meg, növeli az ingatlanunk értékét és nem utolsó sorban sokkal komfortosabbá válik a házunk. Az otthonunkra pedig nem érdemes rövidtávú befektetésként tekinteni.

Felújításnál gyakran elkövetjük azt a hibát, hogy csupán esztétikai, felületi, esetleg kisebb korszerűsítési munkákat végzünk, holott egy nagyobb beruházás, mint például egy családi háznál a hőszigetelés, vagy egy lakás esetében a vízvezetékek cseréje hosszú távon old meg bizonyos problémákat. Ezeknek természetesen többnyire anyagi okai vannak, ugyanakkor az állam jelenlegi lakásfelújítási támogatásai sok család számára elérhetővé teszik az életminőséget javító, modernizáló, energiahatékony otthonok kialakítását

– mondta el a Pénzcentrum megkeresésére az újHÁZ Centrum szakértője, aki szerint mindenképpen szükséges egy tudatos tervezés és nem szabad kicsiben gondolkozni, az építőanyagon spórolni.

A hőszigetelés esetében is fontos, hogy komplexen, a teljes épület hőszigetelésében gondolkodjunk, ne csak 1-2 épületszerkezetben. Amennyiben lehetséges, minden határoló szerkezetet szigeteljünk le (tető, padlás- és pincefödém, homlokzat)

– árulta el a Pénzcentrum megkeresésére Koritár Zsuzsanna, a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) ügyvezetője, amit az újHÁZ Centrum is megerősített, hiszen szerintük alapelv, hogy egy házra mindig hosszútávú befektetésként tekintünk, így az építőanyag-választáskor nem a pillanatnyi szabályozást, hanem az évtizedekre fennálló előnyöket vesszük figyelembe.

A hőszigeteléssel és más energiatudatos megoldással nem csak jelentős mértékű rezsiköltséget takaríthatnak meg az ingatlantulajdonosok, de a befektetés azonnal meg is térülhet azáltal, hogy az ingatlan értéke nő. Ha mindenki tudatosan választ építőanyagot akár új otthon építésekor, akár felújítás során jelentős lépésekkel kerülhetünk közelebb a mindannyiunk számára fontos fenntarthatósági célok eléréséhez, egy élhetőbb világért

– hívta fel a cég a figyelmet. Ezt pedig a számok is alátámasztják, hiszen sok felesleges energiát használhatunk el, ha csak egy részét korszerűsítjük otthonunknak, vagy nem a megfelelő alapanyagokat választjuk a spórolás jegyében. Egy átlagos magyar családi ház esetén ugyanis a falakon keresztül akár 30-40 százalék, a nyílászárókon keresztül 15-20 százalék, a padlón keresztül pedig 10-15 százaléknyi hő is távozhat. Így, ha nincsen megfelelően szigetelve a ház valójában az utcát fűtjük.

A fentiekhez kapcsolódva tipikus hibának számít még, amikor valaki csak a homlokzat szigetelésében gondolkodik. Ezzel azonban nem csak, hogy nem érjük el a kívánt energiamegtakarítást, de esetenként hőhidas szerkezetet (szigetelt és nem szigetelt szerkezetek találkozása) is létrehozhatunk, amivel elősegítjük a páralecsapódást és könnyedén penész, végső esetben pedig épületszerkezeti károk is keletkezhetnek. Ezért is fontos, a fent már annyiszor emlegetett elv: hosszútávra kell tervezni, sose rövidtávra felújítás esetén.

Erre kell figyelni, ha belevágunk

Mindenképpen érdemes tudatosan, előre megtervezni a felújítást. Ennek az okai részben anyagiak, részben pedig az, hogy akár több hónapos várólistának a végén is találhatjuk magunkat, ha nem tervezünk előre.

Mindenképpen érdemes tudatosan, előre tervezni a felújítást: szakembereket időben lefoglalni, hiszen ezen a téren is minimum 3-6 hónapos várokozási időkre lehet számítani, továbbá javasolt előre tájékozódni az építőanyagokról, azok elérhetőségeiről és árairól is, hiszen az idei évben bizonyos termékkörök esetében vannak kihívások ezen a téren. A munkafolyamatok és azok anyagigényének, illetve a járulékos költségeinek (állványozás, hulladékkezelés és szállítás) tervezése is kiemelten fontos, mert ezek hiánya jelentős többletköltséget okozhat

– emelte ki az újHÁZ szakértője, aki elmondta, hogy a kivitelezés esetében is számos olyan körülmény van, amit érdemes figyelembe venni, mint például az időjárási körülményeket, amelyeknek a homlokzati hőszigetelőanyagok optimális kötési folyamata miatt kell megfelelőnek lenniük.

A ragasztóanyagok és a vékonyvakolat felvitele is megköveteli az optimális hőmérsékletet. 30 ºC körül és erős szél esetén a kötési folyamat felgyorsul, a vakolat pedig idő előtt elveszítheti víztartalmát, azaz megéghet, a helyzet pedig fordítottan alakulhat 5 ºC alatti hőmérséklet esetén. Ekkor ugyanis a kötési folyamat nagyon lelassul, esetleg le is állhat, amennyiben pedig rendkívül magas a páratartalom, a száradás jelentős mértékben elhúzódhat, a vakolat sérülhet, foltossá válhat. Tehát nem mindegy, hogy az év melyik időszakában végezzük a hőszigetelést, így ezt is érdemes a kivitelezővel előre egyeztetve tervezni

– tanácsolta a cég szakértője.

Mennyibe fog ez nekem kerülni, és mikor térül meg?

Ha valódi energiamegtakarítást akarunk elérni, akkor fontos, hogy a minőségre is mindenképpen odafigyeljünk és kellő információval rendelkezzünk, hogy ár-érték arányban a legjobb terméket kapjuk. Ráadásul nem szabad elfelejtenünk, hogy – mint minden más szakmunka esetében – az anyagköltségeken túl a munkadíjak is jócskán elszálltak az utóbbi két évben, aminek nem lehet látni a végét.

Az pedig, hogy pontosan mennyit is fizetünk egy hőszigetelésért nagyban függ az alkalmazott hőszigetelő anyagtól és azok vastagságától. Egy 150 nm-es családi ház esetében, egy 15 cm vastagságú grafit szigeteléssel számolva körülbelül 2,5-3 millió forintos költséget jelenthet a hőszigetelés az újHÁZ szerint. Viszont továbbra is megéri mindenképpen megfontolni a befektetést:

Mérések igazolják, hogy megfelelő szigetelés nélkül a rezsiköltség akár háromszoros, négyszeres is lehet, így a beruházás viszonylag rövid idő alatt meg tud térülni. Általánosságban elmondható, hogy már a kivitelezés után érezhető a beruházás előnye: akár 5 fokkal jobb komfortérzet alakul ki otthonunkban, és állított fűtés mellett akár 40-50%-os megtakarítást is elérhetünk a hűtési-fűtési költségekben. Ugyanakkor a megtakarítás mértéke több változótól függ: hat rá az épület tagoltsága, tájolása, a nyílászárók állapota, a meglévő – vagy nem lévő – szigetelés, de figyelembe kell venni a gazdasági tényezőket is, mint például a kamatlábak és az energiahordozók árának változása. Tisztábban látunk, ha nem az egész épületre vetítjük a megtérülést, hanem egy négyzetméter falfelületet vizsgálunk. Vegyünk egy tipikusnak mondható, B30-as téglából épült házat. Ez egy átlagos, 150 m2 falfelület esetében fűtési szezononként a 200 000 forint megtakarítást is elérheti

– mondta el az újHÁZ, aminek a szakértője azt is kiemelte, hogy nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ilyenkor nem csak a rezsink csökken, hanem az ingatlanunk értéke is nő. Ráadásul nem kevéssel, hiszen egy korszerű hőszigetelés Magyarorországon akár 15 százalékkal is növelheti az ingatlanunk értékét.

Mégis miből hőszigeteljünk?

Hiába azonban, hogy a beruházás jelentős mértékű rezsicsökkentéssel jár, a tapasztalatok továbbra is azt mutatják, hogy Magyarországon egyelőre sokan megijednek a fenti összegtől. Pedig többféleképpen is finanszírozhatjuk a hőszigetelést. Ezek a köetkezők:

önerő, azaz saját megtakarítás

banki hitel (például szabad felhasználású jelzáloghitel) vagy személyi kölcsön

állami támogatások (például lakásfelújítási támogatás, CSOK-hitel), és pályázatok

ezek keverve

Az első a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb döntés mindközül: ha az energetikai számítás igazolja, akkor a félretett pénzünket, egyfajta megtakarítási formaként érdemes az ingatlanunkba fektetni. Ha ki akarjuk számítani, mennyi idő alatt térül meg befektetésünk, energetikai számítást kell végeznünk.

Ez azt jelenti, hogy tisztában kell lennünk a jelenlegi fogyasztásunkkal és a beruházás után várható értékekkel is (fontos, hogy mindkét esetben átalánnyal kalkuláljunk). Ha ez megvan, a tervezett befektetett összeget el kell osztanunk az éves megtakarításunk összegével, így megkaphatjuk a megtérülési időt.

Azt persze nem szabad elfelejtenünk, hogy jelenleg még csak a hőszigetelésről beszélünk, ahhoz, hogy a havi fűtésszámlán tetemes megtakarítást lássunk – esetleg lenullázzuk azt – muszáj elgondolkoznunk a nyílászárók cseréjén, illetve a fűtésrendszer korszerűsítésén is. Ezen hármas együttes megléte ugyanis felezheti, de akár a mostani rezsiszámlánk értékének kétharmadát le is csípheti. Mára már számos kutatás, illetve többezer idehaza megvalósult lakossági korszerűsítés is igazolja, hogy komplex energetikai korszerűsítéssel akár annyit is meg lehet spórolni a rezsiszámlákon, hogy simán megérheti kölcsönből is belevágni a munkálatokba, Azaz

az energetikai számítással alátámasztott beruházást követően a havi átalányon megtakarított összeg nagyobb, vagy közel akkora lesz, mint a megvalósításhoz igénybe vett hitel törlesztőrészlete.

Ha például 2 millió forintot veszünk fel azért, hogy korszerűsítsük az otthonunkban, akkor egy havi nettó 400 ezer forintos fizetés esetében 8 éves futamidővel már nem sokkal többet kell költenünk a törlesztőrészletre, mint a felújítások előtt a gáz, vagy akár a villanyszámlánkra. A legjobb konstrukció a Pénzcentrum Kalkulátorának számításai szerint az UniCredit Bank ajánlata, ami szerint most egy 2 millió forintos hitelt megkaphatunk 29 907 forintos havi törlesztőre, 10,01 százalékos THM-el. Az Erste Most Extra Személyi kölcsönnel pedig a havi törlesztőnk 33 380 forint lenne 13,91 százalékos THM-mutatóval.

Otthonfelújítási támogatásból is korszerűsíthetünk

Ha gyermeket nevelünk, akkor akár féláron is megúszhatjuk ezt a beruházást. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a beruházások felét költségének a felét, legfeljebb 3 millió forintot utólag vissza tudunk igényelni az államtól, ha teljesítjük a feltételeket. Arra viszont mindenképpen figyeljünk, hogy a támogatás utólagos, vagyis előre meg kell finanszírozni valamilyen forrásból a teljes költségvetésünket.

Ha nincs elegendő megtakarításunk, akkor az otthonfelújítási támogatott hitelt vehetjük igénybe, amit kifejezetten az előrefinanszírozás céljából vezették be, vagy használhatjuk akár a piaci kamatozású, de mindenképp szabad felhasználkású lakáshitelt és a bármire, így felújításra is használható személyi kölcsönt is. Utóbbi egyébként kiváló a lakásfelújítási kölcsön önerejének előfinanszírozására is.

