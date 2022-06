Ezek a legjobb fagyizók 2022-ben a vidéki Magyarországon: itt a toplista

Fagylalt nélkül nyáron szinte a legtöbb cukrászda üzemeltetése veszteséges lenne, mivel a süteményeket a legtöbb helyen még mindig kelet-európai áron tudják csak értékesíteni, miközben a bérek és az alapanyagok többsége már a nyugati árszínvonal környékén mozog. Ráadásul mostanra már nemcsak arról van szó, hogy a fagylaltok és sütemények alapanyagai ismét drágultak a nyárra, de sok esetben az is előfordul, hogy nincs belőle elegendő, mondta el május elején Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. Jelenlegi szabályozás szerint a tölcséres fagylaltot 27%-os áfával kell értékesíteni, ami indokolatlanul nagy terhet jelent a cukrászdák, fagylaltozók működésének, és sok esetben megmagyarázza az alsó hangon 400 forintos gombócárat.

Továbbra is próbáljuk elérni, hogy a helyben készült fagylalt, tölcsérben történő értékesítésnél is lehessen alkalmazni az 5%-os áfakulcsot. Ez segítené a szakmánk megmaradását és azt is, hogy a fagylalt ára ne szálljon az egekbe

- nyilatkozta a szakember. Emellett küzdenek a munkaerőhiánnyal is. Sokszor óriási nehézséget okoz a vendégek tisztességes kiszolgálása a fagylaltozókban, cukrászdákban.

Kis fagylalt történelem

A hatvanas-hetvenes években egy gömb vagy gombóc fagyi még fillérekbe került, többnyire 50 fillérért már lehetett kapni valami nyalnivaló finomságot. Persze az ízek kifinomultsága és változatossága még nem volt jellemző, örültek a gyerekek, ha a klasszikus csokin és vanílián kívül volt puncs vagy citrom is. Egy gyerek a hatvanas években jó, ha 5-10 forint zsebpénzt kapott hetente, de volt, hogy csak havonta. Ekkora összegből túl sok fagyira nem futotta.

Az ősz, a tél könnyen átvészelhető volt abban az időben, ami a fagylaltot illeti, hisz nem lehetett kapni. Az első nyalni valót a gyerekek többsége általában a május elsejei felvonulás után kapta meg, ilyenkor a szülők amúgy is kimentek valahová majálisozni, vittek enni- és innivalót magukkal, és a fagylaltozás is hozzátartozott a programokhoz. A másik ilyen jeles májusi esemény, amikor kicsik és nagyok elvonultak fagyizni a helyi presszókba, az anyák napja volt. Az iskolai ünnepségek után dugig volt egy-egy presszó vagy cukrászda az ünneplő anyukákkal, nagymamákkal és csemetéikkel.

Minden korosztály szerette a fagylaltot, ezt az édes, mégis kellemesen enyhet adó finomságot, még dalban is megénekelték őket, például a csodás eperfagyit, ami édes is, és hűvös is az ajkainkon.

Ugyan Budapesten már 1870 óta lehet fagylaltot kapni, egy 1753-as erdélyi szakácskönyv pedig a Magyar Királyság területén is emlegette a terméket, de a korabeli jegyzetek szerint a fagylalt elkészítése olyan drága volt, hogy csak a kiváltságosok engedhették meg maguknak a fogyasztását. Végül a 19. század végétől lett elérhető mindenki számára.

Sehol nem esik jobban a jéghideg finomság, mint kánikulában a vízparton, így volt ez régen is. A gombócoknál vagy gömböknél csak a csavaros krémfagyi csábított jobban, hisz nem voltak benne sehol jégdarabkák, nem volt túlvizezve, és egyébként is nagyon trendinek és jópofának számított, ahogy ízlésesen belecsavarodott a tölcsérbe. Ennél menőbb már csak a négerfagyi volt, mindenféle rasszista felhang nélkül nyalta kicsi és nagy az olvasztott étcsokiba mártott tekervényt.

Top 10 vidéki cukrászda az Audi-Dining Guide Top100 Étteremkalauza szerint

Idén is megválasztották az év legjobb éttermeit és cukrászdáit, a Pastry Shop Best Of The Best díjat a Mihályi Patisserie kapta, melyet a Dining Guide 2018 óta négy éven át értékelt az Év Cukrászdája díjjal.

1. Mihályi Patisserie, Vác

A legendás váci cukrászműhely francia stílusú, művészi monodesszertjei mellett a nyári szezonban természetesen fagylalttal is készül. A kreációk íze, állaga, krémessége, minősége ugyanolyan csúcskategóriás, ahogy ezt megszokhattuk a sütemények esetében is. Mihályi László tévedhetetlen, ha desszertekről van szó, fagylaltjainál ne keressük az émelyítő cukrosságot, mert a legnaturálisabb módon készülnek. A Zip's Beer-rel együttműködve idén nyáron a mályi plázson is megtaláljuk a Mihályi fagyikat.

Ajánlott fagylaltízek: szicíliai pisztácia, passion, kardamom, szilva

2. Apátsági Rege Cukrászda, Tihany

A Tihanyi Apátság által üzemeltetett cukrászdának 4 éve teljesen megújult a kínálata: a Rege egy klasszikus cukrászda mai felfogásban, részben egyedi választékkal. Különlegessége, hogy a szortimentben helyet kapnak a Tihanyi Bencés Apátság saját termékei, a helyi édességek, Gellért atya gyógyteái, likőrök és apátsági sörök.

3. Bergmann Cukrászdák, Balatonfüred

Az ikonikus balatonfüredi cukrászdák a Bergmann család vállalkozásaként működnek, már 1992-es érkezésük óta. Klasszikus nagypolgári kávéházak, desszertszalonok hangulatát idézik a cukrászdák, a jól ismert klasszikusokkal, remek minőségben.

Az ismert süteményeken felül saját kreációkkal is készülnek. A vendégek szerint Magyarország egyik legjobb, ha nem a legjobb krémesét árulják Bergmannék, sokan kizárólag a Bergmann krémesért érkeznek, akár messzebbről is.

4. Desszertem, Miskolc

A szakértők szerint bátor lépés volt létrehozni egy francia, modern magyar stílusú desszertműhelyt a kelet-magyarországi régióban, amire nem annyira jellemző, hogy a cukrászdák kínálata lépést tartana a haladó gondolkodású éttermek folyamatosan emelkedő színvonalával. A magad minőségű alapanyagok használata és a technológiai tudás tisztelete a koncepciójuk része.

5. Édes Piros Desszertvilág, Halásztelek

A cukrászdában számtalan francia különlegességgel, mousse-okkal, újragondolt süteményekkel várják a vendégeket. A tudatos táplálkozás, ételallergiás, cukorbeteg fogyasztóknak sem kell lemondaniuk itt a finomságokról, süteményeik laktóz-, cukor-, hozzáadott búzalisztmentes variációban is kaphatók.

6. Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda, Sopron

Családi vállalkozás, méghozzá nagy múltra tekint vissza: az osztrák Harrer cukrászdinasztia már négy generáció óta működik. Karl Harrer egykor Ausztria legfiatalabb cukrászmestere volt. Az első soproni üzletet 1995-ben nyitotta, a csokoládéműhely pedig nagy népszerűség mellett 2009 óta üzemel. Ez utóbbiban csokoládékóstolókat is rendeznek. A kitűnő minőségű Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda hűen képviseli az ígéretét, amely a tudáson, a tapasztalaton és a magas színvonalon alapszik.

7. Kiss-Virág Cukrászda, Vámospércs

Több mint húszéves múltra tekint vissza, fennállását újító szellemű gondolkodásmód és a magas minőségű, friss alapanyaghasználat jellemzi. Kínálatukban főleg a hagyományos desszertek újragondolt verziói szerepelnek.

8. Mónisüti, Gyenesdiás

Három éve még rendhagyó módon, konkrét cukrászda nélkül, csak mint beszállító cukrászüzem szerepelt a Mónisüti a Dining Guide Top cukrászdákat ajánló listáján. Ezután nyitott meg a saját helyük. Mostanra a süteményeikkel már sok városban lehet találkozni, többek között Keszthelyen, Sopronban, Szombathelyen, Hévízen, Balatonfüreden, Zalaegerszegen, Sárváron és Balatonföldváron is.

Kövérné Kalmár Mónika vállalkozásában a hagyományos édességek mellett, a különböző igényekre gondolva azok vegán, esetleg paleo változatai is megvásárolhatók. Szezonális sütéseikor babkával, fánkkal, bejglivel is készül a gyenesdiási, minden ízében házias cukrászda.

9. Sakura Cukrászda és Reggeliző, Nagymaros

A nevében a japán cseresznyevirágzást felidéző hely a festői Dunakanyarban várja a vendégeit. A francia desszertekkel vegyített kínálat a műfajhoz képest széles: aprósüteményben is erősek, de nem riadnak vissza a roppanós krémlapok közé töltött krémesektől és a Mille feuille tartoktól sem. A szépen épített desszertek mellett kiemelkedő a tortaválaszték is. Reggelizőhelyként és kávézóként is üzemelnek, a tavaszi-nyári szezonban otthonos teraszukon kellemes az ejtőzés.

10. Százéves Cukrászda, Gyula

1840-ben alapította Salis András cukrászmester, úgyhogy már jóval több, mint száz esztendős: idén ünneplik a 180. évfordulót. Elkötelezettek a magyar színvonalas cukrászat és a magas minőségű alapanyagok használatában. A Kézműves Cukrászat által készített minőségi sütemények, főzött fagylaltok és Cadeau kézműves bonbonok is kaphatók náluk.

11. Damniczki cukrász manufaktúra, Székesfehérvár

Több mint 25 éve működik, az indulás óta igazán komoly utat tett meg. Fagylaltjaik többszörösen díjazottak, mára az újhullámos francia desszertek irányába is elmozdultak. A kínálat kialakításában hangsúlyos a régi, hagyományos receptekből való kiindulás, modern, korszerű megközelítésben.

12. Stella Cukrászda, Paks

1992 óta létezik a paksi Stella Cukrászda, ami az utóbbi években tapasztalható fejlődésen ment keresztül. Süteménykínálatuk mellett a szezonálisan készített fagylaltjaik is értéket képviselnek, egyedi összeállításokra törekszenek néhány klasszikus mellett. Retró fém fagylaltospultból mérik a gombócokat.

Ajánlott fagylaltízek: karamellás keksz, levendulás őszibarack, birsalmás dió, ananász-kókusz

Top 30 fagylaltozó a Balatonnál

Aki a Balatonnál nyaral, annak sem kell lemondania természetesen a jeges finomságról, még akkor sem, ha egy-egy gombócért 500 forintot is elkérnek idén nyáron. De ha már ennyi pénzt kifizetünk egy tölcsér fagyiért, legalább tudjuk, hol érdemes vásárolni, hogy a lehető legjobban kényeztethessük ízlelőbimbóinkat. Épp ezért a Pénzcentrum idén is összegyűjtötte a 30 legjobb balatoni fagylaltozót a Tripadvisor értékelései alapján:

Füredi korzó fagyizó Várkávézó Szigliget Macchiato Caffe Karolina Kávéház & Koktélbár Bringatanya, Somogyi fagylalt műhely Florida Fagyizó Geleta Cukrászda Bergmann Cukrászda Tulipán Kávéház Levendula Kézműves Fagylaltozó Mónisüti Nosztalgia Fagyizó Promenád Kávéház Apátsági Rege Cukrászda Dinasztia Cukrászda Arácsi Cukrászda Mackó Cukrászda és Snack Veszprém Kedves Cukrászda Balatonfüred Lounge Coffee Balatonalmádi Café Melba Siófok NASSKA Jordanics Cukrászda Tihany Fagyizó és Kávézó Margaréta fagyizó Móló Cukrászda Zsúr Café & Fagylaltozó Schőnig Cukrászda Marcipán Cukrászda & Kávézó & Reggeliző Tejvirág Fagylaltozó Bagaméri Fagylaltozó

Címlapkép: Getty Images