Ezeket a strandbüféket, éttermeket hanyagold idén nyáron: veszélyesek!

Június első hosszú hétvégéjén nem csalódunk az időjárásban: most már tényleg itt az igazi nyár, a magyarok ellepik tavakat, fürdőket. A friss adatok szerint ugyan nem lesz olyan kimagaslóan jó éve a belföldi turizmusnak, mint 2021-ben, de a 80-90 százalékos kihasználtság még összejöhet. Ez pedig azt jelenti, hogy nem csak a strandok, de a strandbüfék is tömve lesznek, írja a Pénzcentrum.

Érdemes azonban jól megnézni, hol költjük el a pénzünket, hiszen ahol zsúfoltság van, sok vendég és nagy meleg, ott sokkal nagyobb eséllyel találkozhatunk romlott étellel vagy itallal. Igaz, a hatóság szakemberei minden nyáron kiemelt figyelmet szentelnek a szezonálisan működő vendéglátóhelyek ellenőrzésére is, annak érdekében, hogy a fogyasztókat biztonságos élelmiszerekkel szolgálják ki a strandokon, büfékben.

Jó tudni Az ellenőrzésesekre való felkészüléshez - ami nem jelent mást, mint a mindennapi biztonságos működést – minden segítség, jogszabály hozzáférhető a Nébih honlapján, emellett az aktualitások napra készen elérhetők a Nébih közösségi média felületein is.

A mi felelősségünk is

Ugyanakkor fogyasztóként is sokat tehetünk a saját biztonságunk érdekében – tudta meg a Pénzcentrum a Nébih illetékes szakembereitől. Amennyiben nyáron a strandokon az alábbi szempontokra odafigyelünk, azzal megelőzhetünk akár egy élelmiszer eredetű megbetegedést is.

A kis alapterületű büfékben, ahol nagyon nagy a választék, az eltúlzott kínálat gyakran a munkaterület zsúfoltságát, rendezetlenséget, nehezen takarítható helyeket eredményez. Fogyasztóként érdemes inkább olyan helyre betérni, ahol egy-egy ételféleségre specializálódtak.

Jól megfigyelhető a dolgozók munkaruhája. Az egységes, tiszta munkaruhában dolgozó személyzet fontos ismérve a jól működő helyeknek. Mindig érdemes egy pillantást vetni a dolgozók kezére és körmére. Vendéglátóhelyen nem szerencsés látvány a hosszú műkörmöt viselő dolgozó.

A kiszolgálópult szintén sok információt hordoz. Előnyös, ha az a vásárlói oldalról zárt, véd a cseppfertőzéstől, rovaroktól, portól, szennyeződéstől (pl. elhúzható vagy felnyitható üveg vagy plexilap).

Amennyiben az étkezésre kialakított hely (pavilon, sátor, asztal) maszatos, morzsás, nem fordítanak rá gondot, hogy folyamatosan leszedjék a használt poharakat, tányérokat sokat elárul a vendéglátóhelyen uralkodó hozzáállásról.

Fagylaltpultnál nagyon fontos, hogy azt ne érje közvetlen napfény. Fagylaltárusító helyen a tölcsérek és a fagylalt tárolása, a fagylaltok adagolása, kiadása jelenthet veszélyt. Olyan helyen érdemes fagylaltot vásárolni, ahol por-, és cseppfertőzés veszélyétől védett adagolóból, fogószalvétával veszi ki az eladó a tölcsért, ahol a pultban a fagylaltok nincsenek műanyag dekorációval, ehetetlen növényi részekkel dekorálva. A fagylalt láthatóan nem olvadt, nem folyik, nincs feltornyozva, mert így a hűtőtartományból „kiesik”. Folyóvizes kanálöblítőt, vagy minden tégelybe kihelyezett spatulát használnak a fagylalt adagolására.

Lángossütő helyen a feltétek (hűtés nélkül tárolt tejföl és sajt), palacsintasütő helyeken a töltelékek (hűtés nélkül tárolt túró töltelék) nem megfelelő tárolása jelenthet veszélyt.

Helyben készített élelmiszerek, ételek (hot-dog, hamburger, pizza, sült hurka-, kolbász) esetén van-e, és ha igen, milyen mennyiségű előre sütött termék van az árusítóhelyen. Nagy mennyiségű előre megsütött termék esetén előfordulhat, hogy az már túltárolt. Érdemes elkerülni azokat a helyeket, ahol az előre elkészített termékeket melegen tartás nélkül tárolják. Az ilyen ételek az ételfertőzések-, mérgezések előidézői lehetnek. Továbbá fontos, hogy a vendéglátóhely gondoskodjon a megfelelő fogyasztói tájékoztatásról (pl. allergének, ár).

Amennyiben romlott, vagy nem megfelelően átsült ételt szolgáltak fel, azt semmi esetre sem szabad elfogyasztani!

A problémát fontos jelezni a kiszolgáló személyzetnek. Magukra adó vendéglátóhelyek fel fogják ajánlani a probléma orvoslási lehetőségeit, akár új étel, vagy a vételár megtérítése formájában. Amennyiben ilyen esetben a felmerült probléma tagadása áll fenn, az mindenképp gyanút keltő. Ebben az esetben el lehet kérni a vásárlók könyvét, amennyiben elérhető online véleményezési felület, ide is lehet írni, vagy be lehet jelenteni az észlelt problémát a Nébih ZöldSzámon akár telefonon vagy e-mailben is.

A hatóság lecsap: 2021 számokban

2021-ben az élelmiszerlánc-felügyeleti szervek összesen 12 395 ellenőrzést végeztek a vendéglátásban. Az ellenőrzések során 73 esetben figyelmeztettek, 1042 alkalommal pedig bírságot szabtak ki a szakemberek összesen 143 603 452 Ft összegben, illetve 135 élelmiszervállalkozás tevékenységének korlátozására volt szükség.

Címlapkép: Getty Images