Beütött a légkondi-krach itthon: idén nyárra lemondhat a hűsölésről, aki későn lépett

Az utóbbi időszakban tapasztalható gazdasági hatások – az ellátási láncok felborulása a pandémia alatt, egyes alapanyagok beszerzési nehézsége, illetve hiánya – jellemzően áremelkedést hoztak a légkondicionáló készülékek piacán is

- mondta a Pénzcentrumnak Zuggó Balázs, a Daikin Hungary Kft. ügyvezetője. Mint fogalmazott, náluk az előző gazdasági évhez képest (2022. ápr. 1. előtt) a HUF-EUR árfolyamváltozástól függetlenül a lakossági split klímák árai mintegy 15 százalékkal emelkedtek, ami átlagosnak mondható a piacon, hiszen a többi klímagyártó szintén hasonló mértékű emeléseket volt kénytelen végrehajtani.

A forint-euró árfolyamának változása további áremeléseket hozott, hiszen a forint volatilitása 2022. első félévében 10 százalék feletti volt, jelenleg pedig a történelmi mélypont körül van az árfolyam

- jegyezte meg a szakember. Kérdésünkre válaszolva közölte, a Daikin tapasztalatai alapján az alkatrész utánpótlás folyamatos, a legtöbb szükséges alkatrész rendelkezésre áll, esetenként meghosszabbodik az átfutási idő, lassabb a szállítás. A vállalat ezért a szervizpartnerei részére a legkeresettebb alkatrészekből a készlet növelését javasolta.

A drágulás ellenére megindult a roham

Komoly, 15-25 százalékos áremelkedésről számolt be Váradi György, a Columbus Klíma Cégcsoport vezetője is - a vállalat a Fisher és Fujitsu klímaberendezések kizárólagos magyarországi forgalmazója. Mint kiemelte: a drágulás egyik oka az infláció, a másik a kereslet jelentős növekedése.

Utóbbiban nagy szerepet játszott a háborús helyzet, ugyanis egyre többen szeretnék csökkenteni gázfüggőségüket, a klímaberendezések pedig jó megoldást jelentenek erre, mivel rendkívül hatékonyan lehet velük fűteni. Több típussal akár -15-20 °C-os külső hőmérsékletig is. Az egész ingatlant hűteni-fűteni képes nagyobb készülékek, a hőszivattyúk iránt is megnőtt a kereslet és szerencsére egyre többször tapasztaljuk, hogy napelem kombinálásával működtetik ezeket. A hálózatba való visszatáplálás miatt a fűtés akár nulla szaldós (kvázi ingyenes) is lehet

- számolt be Váradi György, aki szerint az idei évben a szokottnál nagyobb a kereslet a nyarat megelőző hónapokban, annak ellenére, hogy hazánkba még nem tört be a meleg időjárás. Ennek a gázfüggőség csökkentésén kívül szerinte az lehet az oka, hogy a köztudatban már elterjedt, hogy a nyári forróságban sokkal többet kell várni a klímák telepítésére, mert a csúcsidőszakban is csak annyi a telepítő, mint máskor. Emellett az is egyre inkább beépül a köztudatba, hogy a klímákkal olcsóbb fűteni, mint a hagyományos megoldásokkal.

Az importőrök a berendezéseket 5-7 hónappal előre rendelik meg a gyártóktól, amelyek a szinte minden esetben Ázsiában működnek. A háború ezektől az országoktól távol van, a koronavírus jelentősebb hatást gyakorolt az ellátási láncokra és a beszállításra. A chiphiány is komolyan érinti a vezérlő panelek miatt ezeket a berendezéseket

- jelentette ki a szakember, aki szerint a cégcsoport a jelentős eladott darabszám növekedés mellett is ki tudja szolgálni forgalmazó partnereit.

Folyamatosan vannak komoly csúszások, de ezeket nagymértékben már a tervezéskor bekalkuláljuk, így lényegében folyamatos az ellátás. Egy-egy termék időszakosan persze elfogy, tudtunkkal ez a helyzet a többi nagykereskedéssel is. Mi úgy érezzük, hogy jól állunk, június-júliusra nem számolunk klíma hiánnyal!

Váradi György hozzátette, az ukrajnai és oroszországi eladások is rendkívüli mértékben visszaestek, de erről még nincs pontos adat. Az viszont szerinte biztos, hogy évekbe fog telni, mire az ukrán és az orosz piac újraéled.

Mint kérdésünkre kifejtette: az alkatrész-utánpótlás az iparágon belül stabil és folyamatos. A legnépszerűbb készülékek esetén kialakulhat ideiglenes hiány, de a cégek már jól ismerik a piacot és igyekeznek előrendeléssel felkészülni a forró nyári napokra, amelyek az év legsűrűbb időszakát jelentik.

