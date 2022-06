Napernyőt vennél a teraszra, kertbe? Horror árakra készülj, százezrekbe is fájhat

Az Időkép beszámolója szerint délkeleten és néhol keleten még mindig nagy mértékű az aszály. Tized annyi csapadék sem esett az elmúlt hetekben a keleti országrészben, mint nyugaton. Délkeleten továbbra is nagy mértékű az aszály, de keleten máshol is sokfelé panaszkodnak a gazdák a száraz földekre. A következő néhány nap során sincs sehol kilátás igazán nagy mennyiségű, áztató csapadékra, így mindenütt a szárazság újbóli fokozódására érdemes készülni.

Ez persze nem csak a gazdák számára nehéz helyzet, de a kertes ház tulajdonosoknak is hiszen, aki élvezni akarja a szabadtéri sütögetést, főzést vagy csak szeretne több időt a kertjében tölteni, annak gondoskodnia kell az árnyékolásról. Ahol viszont nincs elég hely teraszt vagy előtetőt építeni, annak praktikusabb megoldásra van szüksége.

A napernyő árnyékot és kényelmet biztosít a családnak és a barátoknak, amikor összegyűlhetünk, ha együtt élveznénk a szabad levegőt. Nem mellesleg, anyagtól függően a napernyők az UV sugarak ellen is védelmet nyújthatnak. Vásárlás előtt persze érdemes felmérni a kertet, teraszt, ahová helyezni szeretnénk a napernyőnket. Nézzük meg a terület nagyságát, amit le akarunk fedni, ennek mentén válogassunk a méretek között.

Függő és talpas napernyők a kertbe

A kerti napernyők kétségtelenül legnépszerűbb kivitele a talpas napernyők. A legnagyobb előnyük, hogy a napernyő talp és maga a napernyő könnyen mozdítható, szezonon kívül pedig praktikusan tárolható. Természetesen az egyszerűségnek nem kell a stílus rovására menni, sőt! A klasszikus, vízzel feltölthető napernyő talptól kezdve a gránit kivitelig számos megoldás közül lehet válaszani.

Eggyel komolyabb variáció pedig a függő napernyő talppal, ami könnyedén belógatható akár egy étkezőasztal fölé is. Az óriás napernyő nemcsak árnyékot tud adni, több variáció már állítható is, arról nem is beszélve, hogy a napernyő 2 vagy akár 5 méter átmérőjű is lehet – utóbbi alatt már az egész család is tud hűsölni a verőfényes napsütésben.

Balkon napernyő, összehasonlítva a napellenzővel

A napellenzőkhöz hasonlóan léteznek kitekerhető napernyők is, ezek a napernyők teraszra és balkonokra tökéletesek. A napellenzőkhöz képest a balkon napernyő legnagyobb előnye, hogy nincsen szükség nagy szerelésekre vagy éppen fúrásokra.

Ha fontos szempont, hogy olcsó napernyőt válasszunk, akkor a napellenzőhöz képest a napernyő árak végképp pénztárcabarátnak számítanak.

Mire számíthatunk árak terén?

Természetesen megnéztük azt is, hogy a nagyobb áruházak mennyiért kínálják a napernyőket. Ennek mentén azt látjuk, hogy

a Praktiker online shopjában a napernyők 4299-103 990 forint között mozognak. Ezek ára mérettől függ, viszont azt is bele kell kalkulálni a vásárlásba, hogy a talpat külön kell megvásárolnunk hozzá.



Találunk itt függő napernyőt is, melynek ára 39 990-239 990 forint között mozog, nagyságtól függően.

Függő napernyőt itt is találunk, méreteket nézve széles választékban, 32 990-153 990 forint között.

Címlapkép: Getty Images