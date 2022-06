Ennyi volt, vége: rengeteg nagycsaládos bukni fogja így az autóvásárlási támogatást

Legutóbbi autópiaci elemzésünkben megjegyeztük, hogy a legnépszerűbb modellek közül kiszorultak a nagycsaládos autóvásárlási támogatás slágermodelljei. Ezt akkor annak tudtuk be, hogy a program júliusban lesz 3 éve, hogy elindult, és már a legtöbben, akik hétüléses autót akartak venni, azok éltek is a lehetőséggel, írja a Pénzcentrum.

Ám, mint most több piaci forrásból is megtudtuk, ez egyáltalán nincs így. Az a faramuci helyzet állt elő ugyanis az autószalonokban, hogy hiába fut még papíron 2022. december 31-ig a támogatási program, több szalonban már nem vesznek fel új hétüléses rendeléseket, mert azok egyszerűen nem érkeznének meg a pályázat lezárultáig. Egy forrásunk gyakorlatilag lehetetlennek nevezte, hogy náluk egy most megrendelt hétüléses december 31-ig megérkezzen, sőt.

Annak a nagycsaládosnak, aki még ki akarná használni a maximum 2,5 millió forintos állami támogatást az új autójára, érdemes inkább a készleten lévő modellek között nézelődnie

- ajánlotta egyik forrásunk.

Megkereste a lap a Kormányzati Tájékoztatási Központot, hogy a hosszas szállítási határidők miatt tervez-e változtatni valamit a kabinet a jelenlegi szabályokon, hogy orvosolja a problémát. Arról is érdeklődtünk, mi lesz a nagycsaládos autótámogatás sorsa: ha nem hosszabbítják meg, akkor tervez-e a kormány valami hasonló pályázatot indítani. Amint válaszolnak, közölni fogjuk.

A fentiek mellett arról is érdeklődtünk a KTK-nál, hogy a legfrissebb adatok szeint az indulás óta hányan éltek a kedvezményes lehetőséggel, és nekik összesen mennyi pénzt utalt ki az Államkincstár. Az adatok kapcsán egyébként legutóbb tavaly augusztusban nyilatkozott az akkor még családügyi miniszterként munkálkodó Novák Katalin: mint elmondta, akkor az igénylők száma már átlépte a 34 ezret, és a költségvetésből több mint 60 milliárd forintot utaltak ki erre a támogatásra.

Nem ritka az egy-másfél éves szállítási idő

Nem csak a hétszemélyes autók esetében brutálisak a szállítási határidők, hanem az egész autópiacra jellemzőek a jelentős csúszások. Korábban a Pénzcentrum is megírta, hogy például ha valaki februárban megrendelt egy Volkswagen Golfot, az nagyjából 2023 szeptemberében tudja átvenni az autóját. Akkor több mint egy évet kellett várni az új Touaregre, Passatra és az elektromos ID.3-asra is.

Ennek kapcsán korábbi interjúnkban Németh Balázs, a Porsche Hungária ügyvezetője arról beszélt: valóban vannak olyan volumenmodellek, amelyekre csak 2023-as szállítást tudtak vállalni - és ez még februárban, a háború kitörése előtt volt.

Ugyanis Ukrajna fontos része az európai autógyárak beszállítói láncának, így az ottani üzemek leállása további késéseket eredményezhetett. A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke például arról beszélt, a kábelkorbácsoktól kezdve sok alkatrészt és autót is gyártanak.

Ennek kiesése leginkább a Volkswagen-csoportot érinti, nem véletlenül jelentették be nemrég, hogy több modell gyártását is kénytelenek lassítani, vagy leállítani, mert nincs elegendő alkatrész. Az ukrán beszállítók kiesése mellett a piacon továbbra is jelen van a chiphiány, az alapanyag beszállítási gondok, valamint az energiaárak robbanása is

- jelentette ki akkor Gablini Gábor,

Már garancia sincs az árra

A szakember akkor arra is rámutatott, hogy a csúszásokkal újra előkerült az árgarancia kérdése is, hiszen 12-18 hónapos szállítási határidővel lehetetlen előre látni a folyamatokat, óriási rizikó garanciát vállalni az autók leszállításkori árára, az akkori árfolyamra.

Hasonlóan vélekedett Thomka Ferenc, a Magyar Lízingszövetség elnökségi tagja is, aki arról számolt be, hogy hétről-hétre egyre több márka alakítja át az adásvételi szerződéseit és a hozzájuk tartozó általános szerződési feltételt.

Ezekben pedig lehetőséget hagynak maguknak arra, hogy ha olyan piaci-, vagy árfolyamkörülmények állnak fenn, akkor a megrendeléskor megadott vételár emelkedhet az autó átvételekor

- magyarázta. Mint kiemelte, ez a lízingszerződéseknél is problémás lehet, hiszen ha a megrendeléskor már elfogadásra került egy hitelkérelem, akkor az emelkedő autóárak miatt ha majd jópár hónap múlva megérkezik az autó, akkor ismét el kell bíráltatni a hitelkérelmet a végleges vételárral.

