Veszélyben a magyar meggy? Itt még fillérekért juthatsz hozzá a befőzéshez

Az elmúlt években a hazai meggytermesztőknek is számos nehézséggel kellett szembenézniük. A gyümölcsültetvényeket most már egyre gyakrabban sújtó tavaszi fagykárok miatt tavaly és azelőtt mindössze 60 ezer tonna körül alakult a hazai meggytermés, annak ellenére, hogy a gyümölcsben lévő terméspotenciál 80 ezer tonna körüli.

A most beköszöntött meggyszezon sem indult mindenütt zökkenőmentesen. Mert bár a nagyobb fagykárok idén ugyan szerencsére elkerülték a meggytermesztő körzeteket, de a tartós szárazság sok helyen gondot okozott.

A tavalyi év a kora tavaszi fagyok mellett rendkívül aszályos is volt. Idén a terméskötődés – az Érdi bőtermő fajtát kivéve – jónak bizonyult, olyannyira, hogy a kötődött gyümölcs-darabszám alapján akár 20-30%-kal is jobb termés lehetne, mint a tavalyi 60 ezer tonna volt, de például Északkelet-Magyarországon a csapadékhiány sújtotta a termelőket, és bár a mennyiséget le tudják szedni idén is, de a minőségben hatalmas lemaradás mutatkozik az országnak ezen a területén, mivel asz aszály miatt nagyon apró lesz a termés, nem tudott megfelelően megnőni a gyümölcs.

A termelői árelvárások a kilónként 90 eurócentnek megfelelő forint körül mozognak, minimumként pedig az elmúlt két-három év mintegy 200 forintos átlagárát - ami a belföldi feldolgozóknak beszállított első osztályú meggyre volt jellemző - plusz a 40-50 százalékos költségemelkedés megfizetését remélik, vagyis legalább 280-300 forintos kilónkénti árban bíznak. A feldolgozói induló árakról egyelőre annyit lehet tudni, hogy valamivel ez alatt vannak, de azért nincsenek messze a két fél elképzelései. Hogy az induló áraktól a szezonban felfelé vagy lefelé lesz elmozdulás, az annak függvénye, hogy sok vagy kevés terem a 18 milliméteresnél nagyobb meggyből, és mennyire torlódnak össze a leszüretelt mennyiségek

- tájékoztatta Apáti Ferenc, a FruitVeB - Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet - elnöke az Agrárszektort.

Apáti Ferenc beszélt arról is, hogy 2017-ig a 20-24 ezer tonnás exportból 12 ezer tonna Németországba ment, a magyar meggykivitel azóta feleződött, és már a németekhez is csak körülbelül hétezer tonna kerül. A szakember szerint azért vesztettünk el ennyit az exportpiacunkból, mert 2018-2020 között a sok júniusi csapadék miatt minőségi problémák voltak a meggyel, laza volt a húsa, felrepedt, rossz volt a feldolgozhatósága. Kiemelte, ilyenkor az exportőr sem mer szállítani, mert fél, hogy az áru „kifolyik a ládából”, mire Németországba ér, és a német konzervgyárak sem nagyon mernek venni. A német piac egyébként a FruitVeB elnöke szerint visszaszerezhető, mert habár próbálkoznak a lengyel meggyel, de semmi nem alkalmasabb konzervipari célra, mint a magyar gyümölcs, ugyanis az az állaga miatt sokkal jobban feldolgozható, mint az alapesetben puhább lengyel.

A tartós szárazság miatt van gond a meggy méretével

A tartós szárazság miatt azonban a gyümölcsméretek egyelőre jelentősen elmaradnak az ilyenkor szokásostól. Amennyiben jelentősebb csapadék nem érkezik a következő egy-másfél hétben (az előrejelzések alapján egyelőre nincs remény jelentős esőzésekre), megindul a gyümölcsök szüret előtti hullása, ami a jelenlegi becslések szerint olyan mennyiségi veszteséget is okozhat, hogy újra az elmúlt három éve 60 ezer tonnás termésszintjére zuhanunk vissza. A betakarítható mennyiségnél is sokkal nagyobb kérdés lesz azonban, hogy mennyi lesz a 18 mm-t meghaladó méretű, hűtő- és konzervipari feldolgozásra, valamint exportra alkalmas meggy aránya.

Az elmúlt három év hűtő- és konzervipari meggy átlagára (a hazai feldolgozóba beszállított, I. osztályú meggyre vonatkoztatva) a nettó 200 Ft/kg magasságában alakult, amivel már akkor sem voltak megelégedve a termelők. Tekintettel arra, hogy az elmúlt 2-3 évben mintegy 40-50%-kal emelkedtek a meggy termelési költségei, a termelők minimális elvárása az, hogy az idei termelői árak legalább ennyivel legyenek az elmúlt három év átlagárai fölött.

Mivel azonban még ez is csak a költségnövekedés kompenzálására elegendő, egy másik szintet képvisel az az ár, amivel a termelők elégedettek lennének: állásfoglalásuk alapján a nettó 0,90 €/kg-nak megfelelő ár az (belföldi feldolgozó üzembe beszállított, I. osztályú meggyre vetítve), amely mellett a termelői kedv és az alapanyag-ellátás biztonsága hosszabb távon fenntartható. Egyértelmű várakozásuk és elvárásuk, hogy ebben az évben magasabb fokú szervezettséggel, a termelők és feldolgozók között intenzív párbeszéddel ez az árszint elérhető legyen.

Az őstermelőknél így alakult a meggytermés

Sárossy András meggyes kertjében Pécelen 195 meggyfa áll, a szedd magad akciót pedig június 14-én indították el.

Jó volt idén a meggytermésünk, két nap alatt leszedték az összeset a vevők, 500 forintért adtuk az akcióban a gyümölcs kilóját, és mostanra elfogyott minden. Tavaly sem zártunk rossz évet, de idén még annál is jobban sikerült a meggy

- mondta el a HelloVidéknek az őstermelő.

A Zemplén kapujában nem alakult jól a meggy

Kevésbé szerencsésen alakult a nagytermelő, Varga András idei szezonja. A Zemplén kapujában, Szerencsen nagyon kedvezőtlenül alakult idén az időjárás.

A meggytermés a térségben nem sikerült jól, annak ellenére sem, hogy virágzáskor kedvező volt az időjárás, a virágkötés idén megfelelő volt. Tavaly a fagyok miatt voltak gondok, akkor a virágkötés is problémás volt (vagyis elfagytak a virágok). Most az aszály okozott gondot, így bár darabszámra, vagyis mennyiségre megterem a szokásos gyümölcsmennyiség, de a minőségével bajok vannak. A csapadékhiány pozitív hozadéka, hogy sem gombás megbetegedések, sem nyüvesedés vagy kukacosodás nem volt idén jellemző, a meggy viszont apróbb lett a megszokottnál. Ez itt nálunk most lokális probléma, az ország más termőterületein nem feltétlenül alakult így az évi termés

- osztotta meg velünk Varga András.

A tavalyi évben nagyon rossz volt a termés, az ideinél is sokkal problémásabb, akkor a hideg tavaszi időjárás okozott kötési problémákat a termelő elmondása szerint, vagyis egész egyszerűen elfagytak a virágok. Most is vannak bőven jelentkezők a szedd magad akcióra, az 1200 fáról lehet válogatni.

Ha a vásárló szedi le a gyümölcsöt, 250 forintért adom kilóját, mert mindig a nagykereskedelmi árhoz igazítom az áraimat, nem kívánok extra hasznot szerezni a lakosokon, legalább így segítem őket, hogy nem teszem rá a kiskereskedelmi profitot az árra. Ha 70-80 kilót leszed valaki magának, az már nekem is jó, mert nem vész kárba a termésem.

A Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyéden, Pásztor Éva őstermelő meggyesében kedvezően alakultak a feltételek.

Ez a második évünk, és azt mondják, a meggyfánál a második év igazán bőven termő. Ezt tapasztaljuk most mi is szerencsére. Meg vagyok elégedve a harminc fánk termésével, sokkal jobb, mit tavaly volt, most nem fagyott el semmi belőle. 10 fa Érdi bőtermő, 10 fa Pándi meggy és 10 fa Cigánymeggyünk van, a szedd magad akciónk keretében pedig az árunk a fele a bolti árénak, idén 400 Ft a meggyünk kilója.

Szedd magad meggy akciók az országban

Szedd magad Meggy, Vitnyéd; 2022. június 18 - július 03.; Győr-Moson-Sopron Vitnyéd; Termelő: Pásztor Éva; Bejelentkezés ajánlott; Telefon: +36204316949

2022. június 18 - július 03.; Győr-Moson-Sopron Vitnyéd; Termelő: Pásztor Éva; Bejelentkezés ajánlott; Telefon: +36204316949 Pest megye, Pécel, 2022. június 12 - június 14.; Pécel külterület 067/31 hrsz.; Termelő: Sárossy András; Bejelentkezés kötelező telefonon; Telefon: +3670371647

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szerencs , külterület; 2022. június 16-július 03.; Termelő: Varga András; Bejelentkezés erősen ajánlott; Telefon: +36703766045

, külterület; 2022. június 16-július 03.; Termelő: Varga András; Bejelentkezés erősen ajánlott; Telefon: +36703766045 Pest megye, Zsámbék; 2022. június 03-július 31.; Zsámbék 2073 Tök, Tök-Újmajor út; Termelő: Tök jó gyümölcs; Bejelentkezés nem szükséges; Telefon: +36703705820

2022. június 03-július 31.; Zsámbék 2073 Tök, Tök-Újmajor út; Termelő: Tök jó gyümölcs; Bejelentkezés nem szükséges; Telefon: +36703705820 Fejér megye, Pátka; 2022. július 03-július 31.; Termelő: Kiss István Pátka

Pest megye, Sóskút; Orgona utca folytatása, Északi 47,24555 Keleti 18,49017; 2022. június 03-június 12.; Termelő: Dobrovolni Magdolna; Bejelentkezés nem szükséges; Telefon: +36705433003

Címlapkép: Getty Images