Irreálisak a bérigények a Balatonnál: jön az újabb brutális áremelés a vendéglőkben?

A Covid járvány 2020-as berobbanása után az óvatos újranyitást követően a több hónapos bezártság és bizonytalanság miatt nagyon sokan hagyták el a vendéglátás ágazatot átmenetileg vagy akár véglegesen, mivel rájöttek, hogy máshol biztosabb jövedelemhez jutnak. A szektorban megmaradt vállalkozások több-kevesebb nehézséggel, de átvészelték a helyzetet vagy véglegesen megszüntették vállalkozásaikat. Miután végre újranyitott minden, az emberek megrohamozták a vendéglátóhelyeket, hiszen mindenki arra vágyott, hogy végre kimozdulhassanak a négy fal közül.

Az öröm sajnos nem tartott sokáig, mert az alapanyagárak, az ukrán-orosz háború, valamint a drágább előállítással összefüggő kiadások okán az infláció miatt az árak az egekbe szöktek, így rákényszerültek arra, hogy megemeljék áraikat.

Ha mindez nem lenne elég, a vendéglátósok egyre súlyosabb munkaerőhiánnyal küzdenek, amit a nyári szezonban alkalmi munkavállalókkal, diákmunkásokkal talán enyhíteni tudnak. Hosszabb távon még nem tudni, milyen alternatív megoldásokkal oldják meg a hiányzó kollégák létszámát, az pedig még inkább kérdéses, hogyan termelik ki az egyre magasabb bérigényeket. De nézzük, hogyan látják a helyzetet és milyen újdonságokat vetnek be a vendéglátósok.

Kőszegen található a Kékfény Étterem & Pizzéria, ahol Rába Kálmán, a cég alkalmazottja elmondta, hogy a tavalyi évhez viszonyítva valamivel kevesebb a forgalmuk. Véleménye szerint mindez a szeszélyes időjárásnak és a világban, illetve a közvetlen szomszédunkban zajló eseményeknek is köszönhető.

Az árak náluk is folyamatosan emelkednek, bő 20% körüli volt az egy év alatti drágulás. Sajnos úgy tűnik, ez még csak a kezdet, hiszen a nyersanyagok, energiaárak drágulása és a turisztikai szektorban tapasztalható bérigények emelkedése embertelen dráguláshoz vezethetnek. Az árakat sok tényező befolyásolja: több helyen az árcédulák átírása a vendéglátó egységek életben maradását szolgálja, a jobb likviditással rendelkező üzletek (pedig) a biztos és kiszámítható működés érdekében emelnek.

A vendéglátásban tapasztalható munkaerőhiány egy hosszú folyamat eredménye. Ezt nem a pandémia és az infláció okozta, ezek a dilemmák csak felszínre emelték az évtizedek óta szőnyeg alá söpört problémákat. A bejelentések, az elmaradt szabadságolások, a táppénz körüli nehézségek és a ledolgozott órák körül kialakult anomáliák szó szerint összeroppantották a szektorban dolgozók munkakedvét. A munkavállalók fejvesztve hagyják el a vendéglátást.

Náluk a főnök is beállt dolgozni, nincs más választása. Az álláshirdetésekre egyetlen jelentkező sincs, a meglévő munkaerőt már csak rendkívül magas fizetéssel lehet megtartani. Ezeknek a béreknek a kigazdálkodása viszont újabb áremelésekre készteti a vállalkozókat. A labda a jogalkotók térfelén pattog, ha rövid időn belül nem hoznak további adózási kedvezményeket, a legtöbb vendéglátóegység bezár, a többiben pedig megfizethetetlen árak várják a vendégeket.

Több sörözőt is vezet Bencsik Ildikó egyéni vállalkozó Mesterszálláson a Fehér ló Sörözőt és Békésszentandráson a Szalon Sörözőt. Elárulta, hogy nagyon sok rendezvényt kell tartanunk azért, hogy bevonzzák a vendégeket: tequila partikat, csapolt sör akciókat tartanak, melyeket nagyon szeretnek. A közösségi médiában is folyamatosan kommunikálnak, melynek eredményeképp, sokan térnek be a vendéglátó egységbe. Az üzletkötőkkel megegyezve promóciós anyagokat adnak a leendő látogatóknak annak érdekében, hogy minél nagyobb forgalmat tudjanak elérni.

Ildikó elmondta, hogy brutális mértékben kellett megemelni az áraikat.

Az első 2 hónapban nem emeltek, de utána muszáj volt, mert nagyon megnövekedtek a fenntartási költségek. A sör árát kétszer szokták emelni a nyáron, a napokban tudták meg, hogy 8 Ft-tal drágábban kapják a legközelebbi rendelést.

Békésszentandrás nyaraló övezet, ott nem érezni annyira, hogy gondot jelentene az ár, hiszen többnyire távolabbi településekről utaznak oda pihenni. Mesterszálláson a Fehér ló sörözőben már 5 Ft-os emelésért is őket hibáztatják. Diákmunkást is keresnek a nyári szezonra, míg korábban kitettek egy hirdetést, pár napon belül találtak kollégát, most viszont senki nem jelentkezik. Lehet az iskola végével lesz jelentkező, de azt veszik észre a vendéglátás után nem érdeklődnek a fiatalok.

A Café Maran Siófok tulajdonosa, Losonczy Marcell is megosztotta velünk tapasztalatait: Náluk szerencsére az előző évhez képest az elmúlt hetekben hétköznap és hétvégén nőtt a forgalom. Az alapanyag- és energiaárak, a bérek jelentősen drágultak, ehhez képest nem emelték meg túlzottan áraikat. Jelentősebb emelést inkább a munkabér fizetésében eszközöltek. Az ajánlási rendszerük miatt munkaerőhiánnyal nem küzdenek, szerencsére nagyon sokan visszatértek hozzájuk.

A Balatonnál indokolatlan bérigények vannak, mert a hírekben folyamatosan arról számolnak be, milyen jól keresnek a Balaton-parti vendéglátósok, Ez viszont igazából rosszul van kommunikálva, mert azt nem közlik, naponta hány órát dolgoznak érte.

A holt időszakok lefedése érdekében a Foodpanda segítségével, a siófoki házhozszállítási lehetőséget is biztosítani tudják a vendégek számára.

Címlapkép: Getty Images