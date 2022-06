Érik a totális nyugdíjkatasztrófa, itt a sírig tartó munka: ennyit kereshetnek 2022-ben

Idén a kormány július elejére már újabb nyugdíjemelést ígért, ugyanis a rekordmagas, májusban már 10,7%-os infláció mellett az év eleji 5%-os emelés után újabb, 3,9%-os korrekcióra van szükség. Azt viszont a két emelés egyszerre sem fogja fedezni, hogyha idén kétjegyű lesz az éves drágulás, már pedig sokan 10% körüli infláció prognosztizálnak 2022-re. Ráadásul ennél is nagyobb áremelkedést tapasztalhattunk az alapvető élelmiszereknél, ami a nyugdíjasokat különösen érzékenyen érintheti - írta a Pénzcentrum.

Ezek után nem meglepő, hogy ha most több nyugdíjas dönt amellett, hogy újra dolgozni kezd, vagy tovább folytatja a munkáját. A nyugdíjasok számára az is előnyössé teszi a munkavállalást, hogy teljes járulékmentességben részesülnek , így jövedelmük után csak az SZJA-t kell befizetniük. Nem utolsósorban pedig a munkaerő-piac egyik rejtett tartalékát jelenthetik a munkába visszaálló nyugdíjasok, hiszen velükmég bővülhet a piac. A Pénzcentrum annak járt utána, mekkora most a nyugdíjas munkakeresők aránya, és milyen bérekre számíthatnak azok, akik a nyugdíj mellett újra dolgozni szeretnének.

Jelenleg itthon nagyjából 2,6 millió fő részesül nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban Magyarországon. Megkeresésünkre Dolgos Attila, a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetségének (Közész) alelnöke azt válaszolta, hogy közülük 150-200 ezren főre tehető azoknak a száma, akik megbízási szerződéses, munkaviszonyos, vagy szövetkezeti tagi foglalkoztatásban állnak. Ez nagyjából a nyugdíjban részesülők 7%-át jelenti.

A nyugdíjasok aktivitása a munkapiacon mindenképp érzékelhető trend, ennek viszont nem csak a pénzkeresés a motivációja:

A pandémiát követően abszolút látszik a növekvő munkavállalási kedv, ez természetesen a a pénzügyi helyzet javítása mellett a szociális kapcsolatok igényének is köszönhető – magyarázta Dolgos Attila, a Közész alelnöke a Pénzcentrumnak. A nyugdíjasok aktív munkakeresése Dolgos szerint akár novemberig is eltartó trend lehet a munkaerőpiacon.

A legkeresettebb nyugdíjas munkák

A szervezetnél azt tapasztalható, hogy szinte minden szektorban szeretnének tőlük munkát vállalni.

Jelenleg a rugalmas munkaidő beosztásban végezhető tevékenységek talán a legnépszerűbbek, ilyenek a kereskedelemben, vendéglátásban fellelhető álláslehetőségek, de sokan vállalnak munkát a feldolgozóiparban, könnyű fizikai munkát végezve

– közölte Dolgos Attila a nyugdíjasok körében legkeresettebb munkákkal kapcsolatban. A magasabban kvalifikált szakmai pozíciók és szakmunkák is érdeklik az idősebb korosztályt, itt azonban Dolgos tapasztalatai szerint kisebb a választék a nyugdíjasok számára.

Fizetés és munkaidő

A Közész információi szerint a legalacsonyabb órabérek bruttó 1200 forint körül mozognak, ez alatt nem is vállalnak munkát a nyugdíjasok. A frekventált régiókban 1300–1400 forintos órabért is kifizetnek, míg a kiemelt, szakmai munkálnál már bruttó 2000 forinttól indulnak az órabérek.

Címlapkép: Getty Images