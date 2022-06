Itt a Tesco bejelentése: ezeken a településeken zöld lesz a házhozszállítás

Az elektromos járművek előretörése egyre intenzívebb a járműiparban, amit egyrészről az európai uniós szabályozások ösztönöznek. Nemrég ugyanis az Európai Parlament Környezetvédelmi bizottsága is megszavazta az EU Bizottságának azt a javaslatát, hogy 2035-ig tiltsák be a belső égésű motorokat a személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek esetében. A gyártókat és a felhasználókat ugyanakkor az egyre gyorsabb ütemben fejlődő technológia gazdasági, környezeti és társadalmi pozitív hatásai is arra késztetik, hogy átálljanak az alternatív meghajtásra.

A fenntartható működés mellett elkötelezett Tesco online szolgáltatásában is egyre több környezetbarát gyakorlatot vezet be, legújabb lépésként pedig – Magyarországon az élelmiszer-házhozszállításban elsőként – teljesen elektromos furgonokkal bővítette járműparkját a napokban.

Az új, környezetbarát Mercedes eSprinter áruszállító autókkal az áruházlánc Budapesten szállítja ki az online rendeléseket. Az MHC Mobility Magyarország flottapartnerrel közösen üzemeltetett, új kishaszongépjárművek 47 kWh teljesítményű akkumulátorral rendelkeznek, így kapacitásuk maximális kihasználtság mellett is elegendő a napi akár 100-120 kilométeres hatótávú kiszállításokhoz. A furgonok átlag 45 perces ki- és berakodási ideje alatt pedig gyorsan és hatékonyan megoldható a töltés.

Több mint két évtizede vagyunk jelen a tehergépjármű-flották üzemeltetésében. Számos közép-európai országban kezelünk élelmiszer-kiszállító járműveket az FMCG szektorban, ami az egyik legösszetettebb és legbonyolultabb operációs feladat. Évek óta szoros partnerségben dolgozunk a Tescóval, akiknek közel 100 hagyományos meghajtású kiszállító járművet biztosítunk lízing keretében. Külön öröm, hogy az áruházlánc a flotta elektromos autókkal való bővítéséhez is minket választott. A bevezetést megelőzően közös, adatvezérelt döntéselőkészítő tanulmányban vizsgáltuk és támasztottuk alá, hogy az új járművek tartós bérlete gazdaságilag is megéri, így mindketten magabiztosan léptünk szintet az együttműködésben

- mondta Halmos Zsolt, az MHC Mobility Magyarország kereskedelmi vezetője.

Az elektromos furgonokban a hűtőgépek is akkumulátorról működnek, az MHC Mobility pedig a járművek belső kialakítása során kifejezetten figyelt arra, hogy a Thermo King E-200-as hűtőegységek és a gépjárművek akkumulátorának maximális hatótávja megegyezzen, így az autók hűtési kapacitása töltéstől töltésig bírja. A csendes és fenntarthatóbb működés mellett az elektromos hűtőrendszer egyik fő előnye, hogy a járművekkel így az emissziómentes zónákba is be lehet hajtani.

Az elektromos furgonokon túl a Tesco június végétől várhatóan további 15 dízel kiszállító járművel is bővíti flottáját az MHC Mobility-vel együttműködésben, amelynek célja a járműflotta fejlesztése és modernizálása, lehetőség szerint minél fenntarthatóbb módon.

Vásárlóinknak is egyre fontosabb a környezetbarát életvitel, ezért szolgáltatásainkkal igyekszünk támogatni őket ebben. A Tesco Otthonról felületéről való rendeléskor például választhatnak bevásárlótáska nélküli kiszállítást, az új elektromos furgonokkal pedig a fővárosban, illetve annak közelében most tovább csökkentjük környezeti lábnyomunkat, aminek előnyeit az ott élők is élvezhetik. Örülök neki, hogy ezt jól bevált flottapartnerünkkel együttműködve tudjuk megvalósítani. Emellett Budapesten a házhozszállítási díjakat is lejjebb vittük, és a heti idősávok közel 40 százalékában 598 forintos kiszállítási díjakat alkalmazunk

- mondta Martin Coulam, a Tesco Magyarország működési igazgatója.

Még olcsóbb lehet az online bevásárlás, ha a Tesco vásárlói rendeléskor használják Clubcard kártyájukat, amellyel számos terméket eleve kedvezőbb áron vehetnek meg, mint a hűségkártyával nem rendelkezők, valamint vásárláskor pontokat is gyűjtenek. A több mint 600, árgarancia jelöléssel ellátott árucikk közül válogatva pedig biztosak lehetnek benne, hogy a legalacsonyabb áron jutnak hozzá a szükséges termékekhez.

A térképen megnézheti, hogy az országban hol érhetők el a Tesco online szolgáltatásai.