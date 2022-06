Rengeteg magyar dolgozó nem tudja ezt: jogosult lehet ilyen szja-visszatérítésre

Az egészségpénztárak esetében nagyon sokáig a klasszikus kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások, valamint az életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások domináltak, és a jogszabályok is ezt tették lehetővé

- mondta el a lapnak Dr. Kravalik Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) főtitkára. 2016-tól bővült ki a kör, amikortól az egészségpénztárak ún. önsegélyező pénztári szolgáltatásokat is nyújthatnak. Ebben az évben abban is változás történt, hogy amíg korábban rekreációs szolgáltatásokat is igénybe lehetett venni, ez megszűnt: a sporteszközök vásárlását, a sportolás támogatását megnehezítette a jogszabályi környezet. Így alakult ki a jelenlegi szolgáltatási paletta a szakember szerint, amelybe beletartozik többek között a lakáscélú megtakarítások ösztönzése, a kieső jövedelmek pótlása, valamint a gyerekneveléssel kapcsolatos költségek finanszírozása is.

A 2019-ben történt változások is nagyban érintették az egészségpénztárakat, ugyanis ekkortól vált a Szép-kártya az egyedüli, legkedvezőbb adózású cafeteria-elemmé. Így rengeteg munkavállaló, aki korábban egészség- vagy nyugdíjpénztárba is kapott egy bizonyos összeget, melyet a munkáltatója fizetett, azóta inkább Szép-kártyára igényli azt. A magánúton igénylők és befizetők száma azonban egyre növekszik a pénztárak elmondása szerint, tehát egyre többen fedezik fel az önkéntes pénztárak nyújtotta lehetőségeket, és használják ki a 20 százalékos adóvisszatérítést (évi maximum 150 ezer forintig).

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az utóbbi évtizedben az önsegélyező- és egészségpénztárak taglétszáma ingadozást mutatott. 2016-ig dinamikus volt a bővülés - a 2014-es év kivételével -, azonban a visszaesés után egészen 2020-ig nem volt számottevő növekedés. Azóta viszont ismét egyre nagyobb számban lépnek be új tagok az egészség- és önsegélyező pénztárakba: 2020 év végétől 2021 év végéig 3 százalékkal nőtt a taglétszám. A kilépők száma pedig csökkenő tendenciát követ.

Arra vonatkozóan, hogy melyik egészségpénztár rendelkezik a legtöbb taggal, az MNB-nek 2020-ból vannak adatai. Azóta azonban történhettek már változások, mint például, hogy a Tempo a Patika Egészségpénztárba. Mindenesetre az utolsó hivatalos adatok szerint a Prémium, az OTP és az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár rendelkezik a legtöbb taggal: ennél a három pénztárnál volt a tagok 80 százalékának szerződése. A pénztári vagyonnak viszont csak a 70 százalékán osztozott a három legnagyobb egészség- és önsegélyező pénztár, a maradék 30 a többi, kisebb pénztárak osztoznak.

Meg kell még említeni három pénztárat, amelyeket az MNB az önkéntes egészségpénztárak között tart számon, a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztárát, a Medicover Egészségpénztárat és a TEST-VÉR Magánbiztosító Egészségpénztárat, melyek együttesen 14 393 taggal bírtak, és összvagyonuk 1,15 millió forint.

Rengetegen léptek be az elmúlt években

Az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár közölt adatai szerint náluk 28 százalékkal nőtt a belépő tagok száma a 2021. évi záró létszámra vetítve a megelőző 5 éves időszakban közel. A létszámnövekedés ütemében a pandémia okozott némi megtorpanást, ezért a kiemelt figyelmet fordítanak az egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatások népszerűsítésére. A 2021. évi zárólétszámra vetítve a belépő és kilépő tagok aránya egyaránt 3-4% között volt, így a pénztár taglétszámában nagy volumenű változás nem történt.

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár adatai szerint is folyamatosan növekszik az új belépők száma. 2021-ben másfél-kétszeresére nőtt az előző évhez képest az új belépők száma, a 2017-es számokhoz képest pedig már megháromszorozódott az évenkénti belépők száma. 2021-ben nagyságrendileg 4500 új belépőjük volt, akik közül 2% lépett át más pénztárból. A tagviszony megszűnés meghaladta az 1800 főt.

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál az elmúlt 5 évben átlagosan nézve nagyságrendileg 8 százalékkal nőtt a taglétszám, amely a pénztár közlése szerint mutatja az egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatásokra való igényt, valamint a 20%-os, akár 150 ezer forintos állami adókedvezmény egyre tudatosabb kihasználását. A pénztárba tavaly 2106 fő lépett be, a kilépők száma viszont 3796 fő volt.

Az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár az elmúlt öt évben folyamatosan növekvő tendenciáról számolhat be: 2017-ben 15 214 új belépőjük volt, és ez a szám minden évben növekedni tudott. 2021-ben már mintegy 24 ezer tag csatlakozott a pénztárhoz. Összesen az elmúlt 5 évben 63%-os növekedést tapasztaltak.

