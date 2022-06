Támadnak a vérszívók: íme néhány hasznos trükk, amivel elűzheted őket a kertből

A szúnyogok jelentette probléma az apróbb kellemetlenségektől egészen a komoly, nem egyszer halálos betegségek terjesztéséig terjedhet, így a legtöbben minden évben keressük a módját, hogyan lehetne ezektől a rovaroktól lehetőleg egyszer és mindenkorra megszabadulni. Szerencsére sokféleképpen meg lehet szabadulni a szúnyogoktól, a rovarölő szerektől a természetes és organikus lehetőségekig - írta meg a This Old House. Azt azonban nem árt észben tartani, hogy ezen módszerek nem egyformán hatékonyak, és lehetnek olyanok is, amelyek csak ideig-óráig tartják távol ezeket a csípős vérszívókat. Ha azonban több módszert is kombinálunk, kellemes és szúnyogmentes nyárban lehet részünk.

Miért olyan veszélyesek a szúnyogok?

A szúnyogok a Föld szinte valamennyi országában megtalálhatóak, összesen több mint 3 ezer fajuk létezik. Ami különösen veszélyessé teszi ezeket a repülő vérszívókat, az az, hogy számos betegséget - egyebek mellett a maláriát, a nyugat-nílusi vírust, a dengue-vírust, a sárgalázat, a zikavírust és még sok mást is - hordozhatnak, amit aztán a csípésükkel átadhatnak az embereknek. A szúnyogokkal kapcsolatban gyakori tévhit, hogy az emberi (és állati) vérrel táplálkoznak. Erre ugyanis azért van szükségük, hogy egészséges petéket tudjanak lerakni és kikölteni. Ezek a rovarok egyszerre akár 100 tojást is képesek lerakni, így, ha nem vigyázunk, a szúnyogpopulációk nagyon rövid időn belül kicsúszhatnak az ellenőrzés alól.

Ilyenkor a távoltartás és elűzés már nem elegendő, hanem bizony rá kell szánnunk magunkat a szúnyogok irtására. Ebben az esetben viszont kulcsfontosságú, hogy többféle módszert alkalmazzunk, annak érdekében, hogy a szúnyogokat életciklusuk minden szakaszában elpusztítsuk. A This Old House csapata rámutatott, hogy a szúnyogok elriasztása és elpusztítása nem ugyanaz a dolog. És bár többnyire ezeknek a rovaroknak a végleges kiirtása a kertünkből csábító lehetőségnek tűnhet, de nem mindig ez a helyes döntés, mivel a szúnyogok ellenállóvá válhatnak a különféle rovarirtó szerekkel szemben, így idővel nehezebb lesz elpusztítani őket, valamint a vegyszerek veszélyt jelenthetnek a kertünkben élő többi élőlényre is. Éppen ezért, amíg a fertőzés kisebb mértékű, célszerű először a természetes módszerekkel próbálkozni, komolyabb szúnyogproblémáknál azonban érdemes lehet a szakemberek segítségét kérni.

De akkor mi lehet hatásos a szúnyogok ellen?

Abban szinte mindenki egyetért, hogy az a legjobb, ha esélyt sem adunk a szúnyogoknak arra, hogy megtelepedjenek a kertünkben. Ezt különféle praktikákkal érhetjük el, ám van két olyan tennivaló, amit nem úszhatunk meg, ezek nélkül ugyanis esélyünk sincs megakadályozni a szúnyogok elszaporodását a kertben:

Csökkentsük le a szúnyogoknak árnyékot adó területeket: A sövények, bokrok és a magas fű árnyékot adnak, ami elrejti a szúnyogokat. Ezeknek a rovaroknak ugyanis napközben szükségük van egy helyre, ahová elmenekülhetnek a hőség és a nap elől, ezért minél kevesebb árnyékos területet találnak, annál kevesebb szúnyog gyűlik össze az udvaron - amint azt a The Family Handyman is megírta. Épp ezért fontos, hogy tartsuk ápoltan a sövényeket és bokrokat, és - ha belefér az időnkbe - hetente legalább egyszer nyírjuk le a füvet. Ezen kívül érdemes lekaszálni vagy hasznosítani a gyomos foltokat, hogy minimálisra csökkentsük az árnyékot, és ezek a peremterületek ne válhassanak benőtt dzsungellé.

Szüntessük meg az állóvizeket a kertben: Az senkit sem lep meg, hogy a szúnyogokat vonzza a víz; az viszont már annál inkább, hogy ezeknek a rovaroknak a szaporodásához és az elszaporodásához milyen kevés vízre is van szükség. A szúnyogok akár egy gyűszűnyi vízbe is képesek petéket lerakni, ami azt jelenti, hogy bármi, amiben csak egy kis víz van, otthont adhat a szúnyoglárváknak. A Garden Design szerint éppen ezért kiemelt fontosságú, hogy megkeressük és megszüntessük ezeket a "keltetőket", legyen szó a régi gumiabroncsokban felgyűlt vízről, az esők után a vödrök és tárolók alján maradt maradék nedvességről, vagy épp a használaton kívüli gyermekmedencékről, a virágcserepek aljáról, madáritatókról, kerti bútorokról és játékokról. Épp ilyen fontosságú az, hogy tisztán tartsuk az ereszcsatornákat, hogy a víz ne tudjon felgyülemleni, az esővízgyűjtő tartályok pedig rendelkezzenek egy jól záró fedéllel is. A nagyobb vízfelületeket, mint a kerti tavak és medencék, érdemes lehet olyan peszticidekkel kezelni, amelyek kifejezetten csak a szúnyoglárvákat pusztítják el, azonban ezeket a szereket rendkívül nagy körültekintéssel és az adagolást mindig betartva kell alkalmazni! A másik aranyszabály, hogy ezeket a medencéket és kerti tavakat éjszakára mindig takarjuk be, ahogy azokban a hónapokban is, amikor nem "használjuk őket", mert ezáltal is csökkentjük annak esélyét, hogy a szúnyogok keltetőnek használják a vizeinket.

A szakemberek szerint emellett érdemes gondoskodni arról, hogy a szúnyogok ne érezzék jól magukat a kertünkben. Ezt többféleképpen elérhetjük: illatos gyertyák égetésével, illatos mulcs használatával vagy éppen olyan aromás növények telepítésével, amelyeket a rovarok kerülendőnek találnak.

Gyertyák égetése: A citronella gyertyák régóta a rajongók kedvencei a szúnyogok elriasztására. A boltokban különböző kiszerelésű és méretű gyertyák is kaphatóak, amelyeket az udvarunkban elhelyezve és meggyújtva biztosíthatjuk, hogy a szúnyogok távol tartsák magukat.

Aromás növények ültetése: Rengeteg olyan növény van, amelynek az illatát kifejezetten utálják a szúnyogok, ilyen például a citromfű, a bazsalikom, a menta, a rozmaring, a körömvirág, a büdöske és a levendula. Érdemes tehát ezekből bőségesen ültetni a kertbe, különösen a terasz, a kerti asztalok és székek, valamint a szalonnasütő, grillező köré. Jó trükk, hogy amikor elhaladunk a növények mellett, dörzsöljük meg a levelüket, hogy az illóolajok rákerüljenek a bőrünkre, valamint a levegőbe.

Használjunk cédrus mulcsot: A cédrusolaj gyakori szúnyogriasztó összetevő, és a boltokban kapható ebből a fából készült mulcs a gyepre vagy a kertbe. A cédrusfa mulcs a szúnyogriasztó illatanyagán túl azért is jó választás, mert felszívja a felesleges nedvességet, és megakadályozza, hogy a szúnyogok megtelepedjenek a növényzetben.

A szúnyogok természetes ragadozóinak behívása a kertbe: Noha a ragadozók nem tudják teljesen felszámolni a problémát, ha a kertet már elárasztották a szúnyogok, de ha csak itt-ott akad néhány nemkívánatos rovar, érdemes lehet megpróbálkozni a bevonzásukkal. Számos madár étrendjében megtalálhatóak a szúnyogok, így ha ezek számára kellemessé tesszük a kertünket, az már jó kezet. Ugyanezen okból kifolyólag a denevérház telepítése is segíthet, hiszen a denevérek felfalják a szúnyogokat. Ugyanakkor nem biztos, hogy mindenki szereti a denevéreket az otthona közelében tudni. Emellett a különféle pókok is előszeretettel fogyasztják a szúnyogokat, így ha a hálóik nincsenek útban a mindennapi tevékenységünk során, hagyjunk békét nekik, és hagyjuk, hogy tovább csökkentsék a szúnyogok populációját a kertben. Ha van tavunk, akkor olyan ragadozókkal, mint az aranyhalak, a koi és a vörösfülű csúszóteknősök, szintén is jól járhatunk.

Használjunk sárga LED-világítást: A szúnyogokat vonzza a hagyományos izzók fénye. A meleg, sárga LED-fények ellenben kevésbé vonzóak számukra, így ezek alkalmazása a kerti világításban kedvező hatást gyakorolhat a vérszívók egyedszámára.

Ha gondoljuk, mindezek mellett alkalmazhatunk olyan kémiai repellenseket is, amelyeket kifejezetten kültéri használatra fejlesztettek ki. Ezek akár nyolc hétig is védelmet nyújthatnak a szúnyogok ellen. További megoldás lehet a szúnyogcsapdák felállítása a kertben. Ezek a csapdák úgy működnek, hogy utánozzák azokat a vizuális és szagingerületeket, amelyek az emberhez vonzzák a szúnyogokat. Ezeknek az eszközöknek számos fajtája létezik: egyes változatok úgy működnek, hogy a szúnyogokat egy ragacsos felületre szorítják, míg mások elektromos ráccsal áramütést okoznak. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a különböző szúnyogfajok másképp reagálnak a csapdákra, így ez nem biztos, hogy minden esetben optimális megoldás a vérszívó rovarok távoltartására.

Címlapkép: Getty Images