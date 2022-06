Versenyképes tudást szereznek így a hallgatók: átadták az idei Bosch-díjakat Miskolcon

Egyenes út a munkába: a gyakornoki programban dolgozó miskolci egyetemisták közül sokan kapnak állást a Bosch kéziszerszámgyáránál

Gyakornoki programmal, duális képzéssel, közös tanszékkel és díjjal is támogatja az egyetemisták gyakorlatszerzését a Bosch miskolci kéziszerszámgyára

Kiemelkedő tanulmányi eredménnyel és gyakorlati tapasztalattal rendelkező hallgatók kaptak Bosch-díjat a miskolci diplomaosztón

Az idén húszéves, elektromos kéziszerszámokat, akkumulátorokat gyártó Robert Bosch Power Tool Kft. és a Miskolci Egyetem több mint tíz éve működik együtt, a vállalat főleg a gyakorlati tapasztalatszerzésben segíti a hallgatókat. Gyakornoki programot tart fent, részt vesz a felsőfokú duális képzésben, közös képzést és tanszéket működtet az egyetemmel.

Fontos számunkra, hogy a Bosch miskolci kéziszerszámgyára lehetőséget biztosítson az egyetemistáknak arra, hogy felsőfokú tanulmányaik során piacképes gyakorlati tudást és munkatapasztalatot szerezzenek, így is támogatva karrierjük indulását. Bízunk benne, hogy közülük kerülnek ki a régió legtehetségesebb szakemberei, és sokan köteleződnek el hosszú távra a Bosch mellett. Az együttműködés eredményességét mutatja, hogy a gyakornokok közül idén felvett munkatársaink majdnem 90 százaléka a Miskolci Egyetemen végzett

- mondta Fükő László, a Robert Bosch Power Tool Kft. ügyvezető igazgatója.

Alapos elméleti képzés és gyakorlati tapasztalat a versenyképes tudásért

A kéziszerszámgyár gyakornoki programjában rugalmasan biztosítja a lehetőséget az egyetemistáknak, hogy tanulmányaik mellett a gyárban szerezzenek gyakorlati tudást és munkatapasztalatot, ezzel egy jövőt formáló munkahelyen kezdjék el szakmai karrierjüket. A vállalatnak a munkaerő-utánpótlásban is segít a program, a cél, hogy a gyakornokok később, a diplomaszerzés után, főállású pozíciókba lépjenek át. A Miskolci Egyetem jó partner a programban, hangsúlyt helyez arra, hogy a gyakornokok össze tudják egyeztetni a tanulmányokat a munkával.

A gyakornoki programba elsősorban a Gépészmérnöki és Informatikai, valamint a Gazdaságtudományi Kar hallgatói jelentkeznek, a legnépszerűbb pozíciók a gyártástámogató mérnök, a fejlesztőmérnök, a minőségbiztosítási mérnök, a HR, a beszerzés, a logisztika és a kontrolling. Jelenleg több mint kétszázan vesznek részt a programban, többségük egyetemista. Heti 20–40 órában dolgozhatnak, teljesen rugalmasan, akár havonta változtathatják a munkaidejüket. Általában egy–két főállású munkatársat segítenek a saját szakterületükön. Munkájukért óraszám alapján kiszámolt havi bért és SZÉP-kártya-juttatást kapnak, a diplomások pedig pótlékot is.

Közösen képzik a jövő szakembereit

A kéziszerszámgyár és az egyetem együttműködését erősíti a duális felsőfokú program is, amelyben a hallgatók már az első félévtől kezdve vállalati körülmények között bővíthetik elméleti tudásukat, a Bosch tapasztalt mentorainak segítségével. A gyár és az intézmény közös képzést is indított 2021-ben, a logisztikai csomagolásfejlesztő képzés és szakmérnök szakirányú továbbképzés megfelel a legkorszerűbb, a piaci igényeket figyelembe vevő követelményeknek. Szintén az egyetemen működik a 2004-ben létrehozott Robert Bosch Mechatronikai Tanszék, amelynek indításában és a labor felszerelésében is tevékenyen részt vállalt a cég.

Címlapkép: Getty Images