Drága nyár vár a kertes ház tulajokra: nincs mese, ezért is nekünk kell pluszban fizetni

Ahogy korábban a HelloVidék is írt róla, egy felmérés szerint, az udvarral és kerttel rendelkező hazai ingatlantulajdonosok közel 60 százalékánál fontos napirendi pont, hogy kertjében komolyabb felújításba kezdjen. Az 1100 fő megkérdezésével készített reprezentatív felmérésből az is kiderült, hogy a válaszadók több, mint ötöde (22%) jelezte, hogy biztosan belekezd a munkába, és 36 százalék esetében a kérdés napirenden van, de egyelőre végleges döntést még nem hozott. Egy biztos, olcsóbb nem lett idén a teraszfelújítás, brutálisan megugrott ugyanis a burkolatok és a munkadíj ára, de erről korábban ebben a cikkben szóltunk.

Nyilván, ha most nyáron kezdtük az első családi házas kerti szezonunk, mindenképpen érdemes beruházni egy új kerti garnitúrába – ehhez nemrégiben a HelloVidék pár hasznos tanácsot is megosztott. Egy biztos, ha újonnan vásárolt kerti kiülőre vágyunk, készüljünk fel arra, hogy a legkedvezőbb árú fém- és műanyag garnitúrák 50.000 forintnál kezdődnek, a határ pedig a csillagos ég. Ezért is érdemes megfontolni, hogy egy kopott, repedezett vagy felpattogzott festékes felületű ülőgarnitúrát, pláne, ha tömörfából készült, csak azért mert nem új, ha nincs szerkezeti hibája, kár lenne kidobni! (Ehhez is adott már praktikus tanácsokat a Hellovidék!) A kerti ülőgarnitúránál azonban egy modern terasz berendezése nem áll meg, hiszen egyre többen keresik a különböző pihenő-fekvő alkalmatosságokat is. Se szeri se száma azoknak a dekor elemeknek, amikkel még feldobhatjuk a teraszunkat. Ezért is, most annak jártunk utána, mik a legújabb trendek, milyen típusú és anyagú kerti függőágyak, hintaágyak mostanság a legkedveltebbek.

Lássuk csak: ennyibe kerülnek most a kerti nyugágyak

A függőágyak esetében az árakat több tényező befolyásolja - tudta meg a HelloVidék a Praktikertől. Az alap modellek már 4 499 forinttól, míg az állványos termékek 79 990 forinttól elérhetőek. A hintaágyak árait is számos körülmény befolyásolja: a párna minősége, az ülés mérete és az ülőfelület szövése. Egy alap modell már 39 990 forintért megvásárolható.

Az IKEA-ban sincs ez másként, de nagyon sok tényező befolyásolja azt, hogy mennyibe kerülhet az a bútoregyüttes, ami a vásárló preferenciáinak megfelel:

Függ többek között a mérettől, az anyaghasználattól vagy a betölteni kívánt funkcióktól

– közölte Kaposvári László, az IKEA Soroksár értékesítési vezetője, aki még elmondta:

Vásárlóink áruházainkban és weboldalunkon is gyűjthetnek ötleteket, hogy rátaláljanak azokra a megoldásokra, amelyekkel könnyen kialakíthatják saját kültéri pihenőhelyüket.

Mennyit drágultak ezek a termékek az elmúlt időszakban?

Tavaly ugyanezen időszakhoz képest ez a termékkör a Praktikerben nagyjából 20-25%-os emelkedést mutat, amit az alapanyag (fém és műanyag) árainak növekedése, illetve a logisztikai díjak és az infláció okozott.

Hasonló mértékű áremelkedésről számolt be az IKEA is, bár ahány termék, annyiféle drágulás:

Nem vagyunk immunisak az makroökonómiai hatásokra, amelyekkel az üzleti vállalkozások, a kereskedők és a nagyközönség szembesül. Az elmúlt hónapok és évek korábban nem látott nyomás alá helyezték a kereskedelmi szereplőket. Az IKEA világszerte megemelte a termékeinek árát. Az áremelés mértéke országról országra változik és reflektál a helyi inflációs sajátosságokra, beleértve a nyersanyagokkal és az ellátási lánccal kapcsolatos kérdéseket is. Bár nem tudunk információt adni az árkorrekció átlagos mértékéről, megerősíthetjük azt, hogy sok termékünk ára változatlan marad, de portfóliónk nagy részének ára emelkedik, összhangban a megemelkedett nyersanyagárak és az ellátási lánc költségeivel. Az áremelkedés néhány százalékponttól az alacsony kétszámjegyű százalékig terjed.

- közölte Bakos-Kiss Enikő, az IKEA kommunikációs koordinátora.

Ha kerti nyugágy: ezeket keresik most a magyarok

2021-ben a fém hintaágyakat és napozóágyakat keresték leginkább a Praktiker vásárlói, ez alapvetően idén sem változott. Tavaly és az idei esztendőben a hintaágyak közül – az ülőpárnával és nem dönthető változatban kapható – három személyes fém hintaágyak voltak a legkeresettebbek.

- közölte a HelloVidékkel a Praktiker, majd hozzátették, náluk ugyancsak népszerűek voltak 2021-ben a napozóágyak közül a fém állványra erősített textilén felületű billenő napozóágyak is.

A két termék kereslete egymáshoz képest változott, idén a vásárlók inkább a napozóágyakat választották. A fém termékek anyaguknak köszönhetően időtállóbak és strapabíróbbak, mint a fa és a műanyag társaik, emellett, ha megfelelően tároljuk, akkor nem minden esetben szükséges évente cserélni a termékeket

- emelte ki még a Praktiker.

Töretlenül népszerűek a kültéri kanapék is

Kaposvári László, IKEA Soroksár értékesítési vezetője úgy látja, hogy a napozóágyak mellett az üzleteikben egyre nagyobb a kereslet a moduláris kültéri kanapékra, amelyeket vásárlóik egyéni elképzeléseik, lehetőségeik szerint alakíthatnak ki. Mindezeket különböző színű ülő- és hátpárnákkal, kültéri díszpárnákkal egészíthetik ki, így még jobban személyre szabhatják saját kültéri pihenőhelyüket.

A kisebb méretű kombinációk továbbra is töretlen népszerűségnek örvendenek, mivel ezekkel a kis alapterületű erkélyek és teraszok is könnyen otthonossá varázsolhatók. Ezek a termékek funkciójukban is segítenek okosan kihasználni a teret, többnyire összecsukhatóak, lehajthatóak, könnyen alakíthatóak – ilyenek például a korlátra akasztható asztalok, az összecsukható székek vagy a fal mellé állítható napernyők. Amellett, hogy praktikusak, dekoratív darabok is. Az egyre bővülő kültéri padlóválasztékunk is segíti vásárlóinkat abban, hogy teraszaikat vagy erkélyeiket még barátságosabbá tegyék

- tette hozzá Kaposvári László értékesítési vezető, aki hozzátette, hogy az IKEA kínálatában mindenki megtalálhatja az általa preferált alapanyagot vagy kedvenc stílusát. Fa, műanyag, fém, textil, műrattan bútorainkat könnyedén párosíthatják különböző méretű és stílusú textil termékekkel. Emellett bútorvédő huzataink is segítik a termékek élettartamának meghosszabbítását. A korábbi évekhez hasonlóan a kültéri bútorokban most is a fa bútorok örvendenek az IKEA-ban a legnagyobb népszerűségnek.

Színben és formában hódít a természetes

A napozóágyaknál a 143 centiméteres billenő termékeket keresik a legtöbben a Praktikerben, azok közül is főleg a földszínűek: a világos barna, az antracit és a fűzöld. Ezek a termékek jobban illenek a zöld kertbe, mint a színesebb változataik.

A hintaágyak esetében a fix támlás 3 személyeseket kedvelik a vásárlók a tapasztalatok alapján. Ezeknél a termékeknél már inkább a színesebb termék a népszerűbbek, mint például a narancssárga és a sötétzöld. Emellett pedig egyre keresettebbek a rattan hatású hintaágyak is – tette hozzá a Praktiker.

Az IKEA-ban tapasztalataik alapján a legnépszerűbbek a modern stílusú, sötétebb tónusú bútorok, világos/színes textíliákkal kiegészítve.

Milyen egyéb kerti kiegészítők most a legkeresettebbek?

A lakberendezési áruházak szakértőitől még megtudtuk, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a magyarok körében is a kültéri padlóburkolatok, a párnák, a lámpák és hangszórók is. Az IKEA kínálatában nemrég egy új kültéri hangszórós lámpával is bővítette. Természetesen a hangulatos erkély, terasz, kerti pihenőhely kialakításánál fontosak a fények – legyen szó fényfüzérről vagy gyertyáról –, valamint az olyan kiegészítők, mint a kaspók és a növények, és természetesen a kényelemről gondoskodó párnák.

Végezetül arra is rákérdeztünk, mire érdemes figyelni, ha kerti pihenőhelyet szeretnénk kialakítani. Kaposvári László, IKEA Soroksár értékesítési vezetője a HelloVidéknek elmondta:

Amikor tervezni kezdjük kültéri helyünk kialakítását, fontos, hogy meghatározzuk, mire szeretnénk használni a rendelkezésre álló teret. Választékunkban grillezéshez, étkezéshez, pihenéshez is találhatók bútorok és kiegészítők. Amennyiben napos a kültéri pihenőhelyünk, fontos, hogy az árnyékolásáról is gondoskodjunk. Érdemes inspirálódni a tervezés előtt és alatt, így akár olyan megoldásokat is találhatunk, amelyekre elsőre nem gondoltunk.

Címlapkép: Getty Images