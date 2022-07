Fillérekért vennél barackot? Mutatjuk a legolcsóbb lelőhelyeket

Nem minden aggodalom nélkül vágtak neki az idei évnek a magyar kajszitermelők. Az előző évek finoman fogalmazva sem voltak egyszerűek, 2021-ben pedig a tavaszi fagyok borzalmas pusztítást vittek végbe a gyümölcsösökben, nem egy helyen a termés 80%-a is odaveszett, de voltak olyan termesztők is, akik semmit se tudtak betakarítani a tavalyi év során. Idén viszont végre megkönyörült a gyümölcstermesztőkön az időjárás, és komolyabb fagyok nélkül múlt el a február végétől április közepéig tartó kritikus időszak, egyedül a kajszinál jelentkezett némi virágkár, de az is csak lokálisan, amint azt Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) elnöke is jelezte, még április közepén.

A FruitVeB májusi elemzésében megerősítette, hogy a tavaszi fagyok elmaradása miatt mind a hazai, mind pedig az uniós kajszitermelők bízhatnak a jó szezonban. Mint írták, a hazai termelők az előző évekhez képest jó termést remélnek, a FruitVeb szerint egyelőre úgy tűnik, hogy elegendő mennyiségű magyar barack kerül idén a piacra, csak a nagyon korai fajták esetében lesz terméskiesés. Mindez annak fényében különösen jó hír, hogy a kajszi- és az őszibaracktermesztés jelenleg erősen rizikós vállalkozás Magyarországon, ugyanis, ahogy Apáti Ferenc fogalmazott az Agrárszektornak

a következő nagy kérdőjel a kajszibarack és az őszibarack előtt van: 2020-ban és 2021-ben óriási károkat, sok gazdaságban totális termésveszteséget okoztak a tavaszi fagyok. Ha ez idén, esetleg jövőre is megismétlődik, akkor nagyon sokan fel fognak hagyni e gyümölcsök termesztésével, mert 3-4 éves totális terméskiesését nem lehet túlélni.

A FruitVeB elnöke beszélt arról is, hogy Magyarországon megtorpant az élőmunka-igényes, és/vagy az időjárási károk (különösen a tavaszi fagyok) szempontjából kockázatos fajok - így a kajszi, a cseresznye, az őszibarack, és a szamóca - esetében a telepítési kedv. Ráadásul a meglevő kajsziültetvények jó részét az utolsó nagy ültetvénytelepítési hullám idején, 1996 és 2004 között létesítették, vagyis ezek az ültetvények átlagosan 20 évesek, eljutottak teljesítőképességük végéhez, több esetben nemcsak az ültetvény öregedett el, hanem a gazdálkodó is. Egy gyümölcsös pedig 8-10 év alatt megtérülő beruházás, így nagyon magabiztosnak kell lennie annak, aki most vág bele a telepítésbe, mutatott rá Apáti Ferenc.

De hol van most a kajszi ára?

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) Piaci Árinformációs Rendszerének legfrissebb jelentése szerint (PÁIR) Magyarországon a kajszi bruttó termelői ára a Budapesti Nagybani Piacon a 2022-es év 25. hetében (június 20-26.) 700 forint volt. A fogyasztói árak ennél azonban jóval magasabbak, az AKI-PÁIR legfrissebb adatai alapján Szegeden 1100 forintot, míg Debrecenben 800 forintot kérnek el most egy kiló sárgabarackért - tájékoztatott a napokban a HelloVidék. Van azonban egy módszer, amivel a piaci áraknál olcsóbban juthatnak kajszihoz a gyümölcs szerelmesei: ez pedig a szedd magad, illetve a vedd magad akciók, amelyek keretén belül mindenki maga szedhet annyi friss gyümölcsöt, amennyire szüksége van. Ezeken a "Szedd magad" helyszíneken akár 600 forint/kg-os áron kajszihoz lehet jutni. Azonban nagyon fontos, hogy látogatás előtt tájékozódjunk, hogy az adott kertészet mikor van nyitva, mit kell magunkkal vinni a szedéshez, illetve hogy be kell-e jelentkezni előre. Ehhez óriási segítséget jelenthet a Gyümölcsvadász oldala, ahol a mindenkori szezonális gyümölcsök "Szedd magad" akciói közül böngészhetünk. Az aktuális akciók pedig az alábbiak:

Pest megye és Budapest környéke:

Pécel - Koricsánszky méhészet

Pomáz - Piliskert Kft.

Szob - Nagy Családi Gazdaság (Szobi Gyümölcsöskert)

Törökbálint - Márton család

Heves megye:

Gyöngyös - "Székely föld" (Székely családi gazdaság)

Fejér megye:

Szár - Nausch Ildikó, termelő

Székesfehérvár - Barackvirág Farm

Győr-Moson-Sopron megye:

Csikvánd - Polgár Kertészet

Fertőszentmiklós - Németh Ibolya (Barackfarm Fertőszentmiklós)

Bács-Kiskun megye:

Kecskemét - Kujáni Tanya

