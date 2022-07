Aranyáron mérik a boltokban a nyár slágergyümölcsét: a piacokon fele áron van

Július második hetében kezdetét vette a szezon, a szabadföldi görögdinnye szedése ugyanis most kezdődött csak el igazán. Az első hírek a hazai földekről is biztatóak, a szakma úgy számol, hogy az időjárásnak köszönhetően a magyar vásárlók szeptemberig élvezhetik a magyar dinnyét. Sőt, nem csak ők, de a termelők is reménykednek, mivel az elmúlt hetek időjárása kifejezetten kedvezett a dinnyének, így a várakozások szerint felülmúlhatja a korábbi éveket az idei év termésminősége – írta a Pénzcentrum.

Az idei évben mintegy 15 százalékkal csökkent a dinnye-termőterület, ami körülbelül 3000 hektárra tehető. Ebből 2600 hektár a görögdinnye, 400 hektár pedig sárgadinnye. Hasonló mértékű területcsökkenés tapasztalható a nemzetközi termelésben is. Azonban a megfelelő időjárásnak, az egyre kiválóbb fajtáknak és a növekvő technológiai színvonalnak köszönhetően a hazai hozamok emelkedése várható: mintegy 130 ezer tonna görögdinnyére és 12 ezer tonna sárgadinnyére számítanak a szakemberek

– közölte a NAK is.

Ezeken a vidékeken terem a jó dinnye

Hazánkban a TERA adatok alapján öt nagyobb termőtájon foglalkoznak dinnyetermesztéssel. Békésben 1100 hektáron, a Szabolcsi-Hajdúsági termőkörzetben 800 hektáron, míg a Heves-Jászsági termőkörzetben 200, a Tolnai-Fejér körzetben 300, Baranyában pedig 180 hektáron termesztenek görögdinnyét. A fennmaradó rész kisebb szórvány területeken található. A sárgadinnye-termőterület nagyjából harmada Bács-Kiskun megyében, további harmadrésze Békés, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. További területek vannak még Tolna és Fejér megyében is, a többi térségben szórványosan, jellemzően görögdinnye-termelés mellett foglalkoznak sárgadinnyével.

Apropó, kitaláljátok, mennyit esznek a magyarok?

Nem véletlen, hogy a magyarok kedvenc nyári gyümölcse (bár termesztéstechnológiai értelemben a dinnye zöldség) egyértelműen a dinnye. A hazai fogyasztási szokásokról annyi elmondható, hogy itthon még mindig van kereslet a nagyobb dinnyékre, elsősorban a kiskereskedelmi és alkalmi árusító helyeken. Hazánkban átlagosan egyébként fejenként 10 kg dinnyét fogyasztunk el egy évben.

Jelenleg még a szezon elején a görögdinnye kilós átlagára 299 forint környékén mozog, de van aki már nagyon közel ment a 200 forinthoz, de olyan üzlet is akad – írta a Pénzcentrum, ahol a klasszikus magyar dinnye kilója még 400 forintot kóstál. A Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) rendszer adatai alapján vidéki fogyasztói piackon a 27. héten 300-350 forintba került átlagosan egy kiló magyar görögdinnye, míg Budapesten 498-ba.

Van élet a görögdinnyén túl is

Sokak számára a görögdinnye teljesen zöld, vagy csíkos. Esetleg kerek, vagy hosszúkás, és ennyi. Bár kétségtelenül a hazai piacon még a hagyományos görögdinnye-fajták tarolnak, az is biztos, hogy a nyugati trendekhez igazodva folyamatosan nő az igény például a magszegény - úgynevezett magnélküli - dinnyék iránt is. Ezekből leginkább az úgynevezett fekete héjú érhető el, de a csíkos változat is terjed. Jellemzően azonban ezek a különlegesebb görögdinnyék már más árfekvésben kaphatóak.

Fekete, magnélküli - dinnye ára: 699 FT /kg (Auchan)

Íme, pár érdekesebb görögdinnye-fajta:

Sugar baby (magnélküli) görögdinnye: a jellemzően 5-7 kg-os átlagsúlyú, gömb alakú dinnyéket tökéletes külső és belső minőség jellemez, amelyeket a mélyvörös, kemény és ropogós, nagyon magas cukortartalmú húsuk tesz prémium kategóriájú termékké.

a jellemzően 5-7 kg-os átlagsúlyú, gömb alakú dinnyéket tökéletes külső és belső minőség jellemez, amelyeket a mélyvörös, kemény és ropogós, nagyon magas cukortartalmú húsuk tesz prémium kategóriájú termékké. Orange King görögdinnye: a 6-11 kg-os átlag súlyú, tömör, ropogós, lédús, homogén hússzerkezetű görögdinnyéket tigriscsíkos külső színük és elképesztően világos sárga húsuk teszik egzotikussá. Magas cukortartalma, a különleges íze, aromája van.

a 6-11 kg-os átlag súlyú, tömör, ropogós, lédús, homogén hússzerkezetű görögdinnyéket tigriscsíkos külső színük és elképesztően világos sárga húsuk teszik egzotikussá. Magas cukortartalma, a különleges íze, aromája van. Mini love dinnye: az alig 2 kilós dinnyécskének kicsik a magjai, lágyan csíkozott sötétzöld héja, és édes íze van. Egy nagyobb cserépben akár a napos erkélyen is termeszthetjük.

az alig 2 kilós dinnyécskének kicsik a magjai, lágyan csíkozott sötétzöld héja, és édes íze van. Egy nagyobb cserépben akár a napos erkélyen is termeszthetjük. Crimson sweet, Suzi, Dumara, Top: ezek csak az igazán a gigaméretű a dinnyefajták! Csíkozott héjúak, gömbölyűek vagy ovális alakúak, és akár 12 kilósak, vagy annál is nagyobbra nőhetnek! Belsejük megbízhatóan édes, illatos és lédús, kevés magjuk van, és a hideg spájzban is aránylag sokáig kibírják.

ezek csak az igazán a gigaméretű a dinnyefajták! Csíkozott héjúak, gömbölyűek vagy ovális alakúak, és akár 12 kilósak, vagy annál is nagyobbra nőhetnek! Belsejük megbízhatóan édes, illatos és lédús, kevés magjuk van, és a hideg spájzban is aránylag sokáig kibírják. Gift of the sun: jellemzője, hogy érett állapotban megőrzi élénkpiros szemcsés belsejét. Érdekes a sárga színű héja.

jellemzője, hogy érett állapotban megőrzi élénkpiros szemcsés belsejét. Érdekes a sárga színű héja. Janosik: ez a fajta is sárga, de nem kívülről, hanem belülről. Világoszöld héja sötét csíkokkal sárga, puha és lédús belsőt rejt.

Ha már a sárgáknál tartunk…

A sárgadinnyéket könnyebben meg tudod különböztetni, mint piros testvéreiket. Már ránézésre is más az alakjuk, színük és a boltokban minden fajtája külön is meg van jelölve. Ha nem fajtára megyünk, a nagyáruházak polcain jelenleg 500-600 forint körüli áron kapható egy-egy sárgadinnye. A Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) rendszer adatai alapján a piackon a 27. héten 370 forintba került átlagosan egy kiló sárgadinnye.

A Nagybani Piacon 07.07-én az ára:

Sárgadinnye - sárga húsú hazai I. oszt: 300 350 Ft/kg

Sárgadinnye - zöld húsú hazai I. oszt: 350 400 Ft/kg

Fajták szerint is érdemes a sárgadinnyét is megkóstolni

Galia: a sárgadinnyék királynője. Az érett dinnye jellegzetes illatú, héjáról is könnyen felismerhető, amely a kissé berepedezett fakéregre emlékeztet. Ára online webáruházak adatai alapján: 599 Ft/kg Auchan) - 999 Ft/kg (Spar).

Kantalupe: íze az ananászra, illetve a mangóra emlékeztet. A legkisebb sárgadinnye, ráadásul gömbölyű. Héja sárgászöld, vagy sárgásfehér csíkozású, úgy néz ki, mintha hálóba volna csomagolva, belseje sárga. Nagyon édes, a profik szerint tökéletes fagylalttal. Ára online webáruházak alapján: 549 Ft/kg (kifli.hu).

Charentais: narancssárga belsejének íze és illata a sárgabarackra emlékeztet, ezért ideális desszertek készítéséhez.

Piel de sapo: formája a rögbilabdára hasonlít. Vajszínű szilárd belsejét jól védi a kemény héja, mely miatt „krokodildinnye“, vagy „békadinnye " néven is emlegetik. Dél-Amerikában ősztől tavaszig terem, ezért téli dinnyének is nevezik. Felhasználáskor csak a fehér belsejét használják, a héj alatti zöld része ízetlen. Ára online webáruházak alapján: 999 Ft/kg (Auchan).

Mézdinnye? Mi fán terem?

A mézdinnye, más néven Kanári-dinnye egy kevésbé ismert sárgadinnye fajta. Mérete akár a négy kilót is elérheti, könnyen felismerhető sárga színéről. Nevét a citromsárga színű kanárimadárról kapta. A mézdinnye héja élénksárga, húsa pedig fehér vagy halványsárga. Az íze a legjobban a sárgadinnyére hasonlít, de sokkal édesebb és lédúsabb. Vas és kálcium tartalma magas, kiváló C-vitamin forrás is. A hazai szupermarketekben is népszerű fajta.

Mézdinnye ára (online webáruházak adatai alapján):

799 Ft/kg (Auchan)

799 Ft/kg (Tesco)

1000 Ft/kg(Nekedterem)

1200 Ft/kg bio (Nekedterem)

Apropó, tudtad? Ne köpd ki a dinnye magját! Nem szereted a dinnyemagot? Kár, mert sok magnéziumot tartalmaz és szabályozza a szívműködést és a vérnyomást, valamint a metabolizmust is. Segíti a porcoknak, hajnak, körmöknek és az arcbőrnek fontos kollagén képződését. A dinnyemagokban levő likopén erős antioxidáns, mely megelőzi a rákos megbetegedéseket. A férfiak számára a dinnyemagok a prosztatát védelmező hatásuk miatt érdekesek.



Ha nem szereted elrágcsálni a dinnyemagokat, akkor gyűjtsd össze és tedd félre télire! Egy-két teáskanálnyi dinnyemagot főzz meg egy pohárnyi vízben, negyed óráig áztasd, tegyél még bele cintromfüvet vagy mentát, aztán kortyolhatod is! Roppant egészséges!

