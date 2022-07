Ilyen házakra vadásznak a jómódú magyarok: jó befektetés a legújabb hóbort

A járvány alatt rengetegen jöttek rá arra, hogy mindaddig mennyire nem az igényeiknek megfelelő ingatlanban éltek: a korlátozások miatti sok otthonlét, homeoffice rengeteg magyart ébresztett rá arra, hogy túl kicsi az otthona, és olykor a kertbe is jó lenne kimenni. Éppen ezért sokan léptek is, a fővárosi agglomeráció például már egészen a Balatonig ér - szakértők szerint nagyjából ez az a határ, ahonnan az átlag ingázó még hajlandó bejárni dolgozni a fővárosba. Emellett a lakáshitelek iránt is megnőtt a kereslet, írja a Pénzcentrum.

A medencés ingatlanok iránt is elég nagy igény mutatkozott, és ez az őrület még mindig kitart. De tényleg megéri a pluszpénzt - ha már lúd, legyen kövér- egy saját medencés ház megvásárlása? Hogy pontosan mennyit dobhat egy ingatlan értékén egy saját medence, azoknak is fontos infó lehet, akik épp terveznek egyet építeni a kertbe. Most ingatlanpiaci szakértőkkel jártuk körbe a témát!

Egyre többeknél elvárás

A medence megléte nem feltétele a vásárlásnak, nagyon ritka az olyan érdeklődő, aki a medence meglétét kezelné fő prioritásként - mondták az OTP Ingatlanpont szakértői, akiknek a kínálatot tekintve régiónként eltérőek a tapasztalataik. A Balaton déli partján az újépítések esetében szinte alapvető, míg a használt ingatlanoknál inkább eseti adottság. A főváros környékén inkább az ikerházak, különálló családi házakra jellemző a medence, a prémium kategóriában pedig mondhatni, hogy alapvető elvárás a medence megléte. Az Észak-Dunántúlon és Észak-Magyarországon is ritka a kínálatban a medencés ingatlan.

Tapasztalataink alapján a medencés ingatlanok a kínálat szűk rétegét képezik, azonban nem jellemző, hogy a hiánya kizáró tényező lenne, hiszen egy előregyártott medence akár pár nap alatt is telepíthető, feltéve, hogy a telken belül van elég hely

- tették hozzá.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője pedig elmondta, hogy a medence a nyári időszakban sokkal könnyebben eladhatóvá teszi a házakat.

Ez a hatás annyira felerősödött, hogy már vannak olyan lakóparkok, ahol az új lakások tulajdonosainak szabadtéri medencé(ke)t építenek a beruházók. Az egyre melegebb időjárás miatt szinte minden ház kertje újabb kiegészítővel bővült: a trambulin mellett nyáron már a medencék is feltűnnek a kertekben

- vázolta a szakember, aki szerint az épített medencével rendelkező ingatlanok viszont helyzeti előnyből indulnak a piacon. Ismertette, hogy adataik szerint jelenleg több mint 4600 ilyen ingatlant kínálnak eladásra, ami az összes eladó lakás és ház 4 százalékának felel meg.

Érdekes összevetés, hogy öt évvel ezelőtt ez az arány még 1-2 százalék között mozgott

- tette hozzá.

