Ezért ilyen drága kifestetni egy lakást 2022-ben: innen ismerhetsz fel egy vérprofi szakit

A festő szakmát egy színes munkakörnek tartják, amivel ráadásul még jól is lehet keresni. Ahogy arra a beiskolázási kampányok is felhívják a figyelmet, tisztasági festésre és otthonfelújításra rendszeresen szükség van minden háztartásban, így ezekre a szakemberekre is nagy a kereslet. Kiemelt fontosságú azonban, hogy a jó mester pontosan és precízen dolgozzon. Nem árt egy kis szépérzék, jó egyensúlyérzék és a részletekre való odafigyelés. A képzés hároméves, de ezután is lehet még újabb technikákat tanulni, fejlődni és a legmagasabb szintre vinni a szakma végzését. Erre is kitűnő terepnek bizonyulnak a speciális versenyek, ahol egy vidéki festőből is akár világsztár lehet.

A díszítő festészet elsősorban azoknak a festőknek a terepe, akik rendelkeznek olyan készségekkel, amelyek lehetővé teszik azt, hogy precíz, szép és különleges feladatot is elvégezzenek. Ilyen például az aranyozás technikája vagy épp a márványozás. De ez már a festészeti finommunka részét képezi. Elsősorban díszítőfestészetről van szó egy ilyen versenyen, különleges szerkesztésről, felület tapétával való bevonásáról, izgalmas mázolási bevonatok készítése, például díszléccel ellátott beltéri ajtók festése. Ez úgymond különleges festészet: képi alkotás és figurafestés is beletartozik. A tapéta esetében a hagyományoshoz képest annyi a plusz feladat, hogy szigorú szemek figyelik a milliméter-pontos vágást. A versenyen a versenyzőnek mindent magának kell megoldania: a tervezést, kivitelezést, a felmerülő új helyzeteket és a problémákat is. Ehhez kell a tréning, hogy a diákokat olyan problémahelyzetek elé állítsuk, hogy éles helyzetben ismerősként tudja kezelni és orvosolni azokat. Festeni bárki tud, de egy laikus sokszor nem képes kezelni a váratlan kihívásokat, ehhez kell az igazi szakember

- mondta a HelloVidék kérdésére Battyányi József, a Baranya Megyei SZC Pollack Mihály Technikum és Kollégium festő munkacsoportjának vezetője.

Ehhez kellenek az olyan oktatók, akik fel tudják ismerni azokat a tehetséges gyerekeket, akik erre úgymond hajlandóságot mutatnak. A pedagógusok már a 9. osztályban az érdeklődés szintjén felvetik egy-egy ilyen verseny lehetőségét, mesélnek az előző években támasztott elvárásokról és kihívásokról, miközben elviszik a diákokat tét nélküli, éles helyzetekbe, ahol megversenyeztetik őket. Így minden évben akad körülbelül három-négy tanuló, akik talán akkor még „kicsik” a versenyzéshez, de már a jövő nemzedékét képviselhetik.

Egyre nagyobb becsülete van a szakmának, de tény, hogy igen mélyről kellett újra felépíteni a festők renoméját. Mindenki, aki egy kicsit is belekóstolt az építőiparba tudja, hogy nehéz szakembert találni, jó szakembert viszont inkább lehetetlen. Pedig régen Dunát lehetett volna rekeszteni a festőkkel. Ma azonban annyira megváltozott a kereslet és a piac, hogy egy jó szakembernek évekre tele van a naptára. Ez pedig már anyagiakban is megmutatkozik. Egy megfelelő szakember mindenre odafigyel: hogyan lehet hosszú távon, minőségben, ügyfélorientált módon és szeretettel végezni a szakmát. A fehér ruhájának is üzenete van: a tisztaság közvetítése, ami a megrendelő számára kiemelten fontos. Nem szabad elfelejteni, hogy a festő szakmai bizalmi szakma, hiszen az ügyfél beengedi a lakásba, az intim szférájába. Ezt pedig becsülettel meg kell szolgálni

- hangsúlyozza Battyányi József, aki kollégáival minden évben road show-kra indul, ahol igyekszik népszerűsíteni a szakmát.

Azt is elárulja, hogy olyan díszítési technikákat tanítanak, amit az országban csak kevés helyen lehet elsajátítani. Eközben megpróbálnak minden lehetőséget megragadni arra, hogy a szakmát népszerűsítsék. Hozzáteszi: pár évente megjelennek a lány tanulók is a szakmában, ami láthatóan jó hatással van a további renoméépítésre. A pécsiek most Böjte Csaba atyával dolgoznak együtt egy projekten: dévai gyerekeknek szeretnének lehetőséget biztosítani arra, hogy szakmákat tanuljanak.

Véletlenszerűen jelentkeztem erre a képzésre, de gyorsan beleszerettem ebbe a szakmába és láttam benne a fejlődési lehetőségeket. Minden tetszett benne, de elsőre megfogott például, hogy látványos dolgokat lehet csinálni, kis idő alatt is sokat lehet javítani és szépíteni egy házon. Mindez pedig kézzelfogható eredménnyel jár. A versenyen persze sokkal precízebbnek kellett lenni, mint bármikor; fontos, hogy a fal például legyen mindig olyan sima, mint egy papírlap, hogy lehessen rá szépen festeni. Azt látom, hogy sok kézügyesség és türelem kell hozzá, de a legszebb dolgokat itt lehet megálmodni és megvalósítani

- sorolja Czimmer Bálint, aki tavaly júniusban szerezte meg a festő, mázoló szakmai végzettségét.

Bálint a budapesti WorldSkills Shanghai 2022 válogatójának hazai döntőse lett festő, díszítőfestő versenyszámban, akinek Wensofszky Péter szobafestő vállalkozó és a BMSZC Pollack Mihály Technikum tanárai, oktatói közösen segítettek a felkészülésben, de a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara is támogatta. Győzelmének köszönhetően ő képviselheti hazánkat és szakmáját az idei világversenyen, amit októberre terveztek Sanghajban, ám a Kínában jelenleg is érvényben lévő járványmegelőzési és ellenőrzési korlátozások miatt valószínűleg nem fogják megrendezni. A WorldSkills International közben a tagországokkal együttműködve alternatív megoldáson dolgozik, hogy versenyzési lehetőséget biztosítson az idei évben.

Várakozó állásponton vagyunk, de folytatjuk a felkészülést, ami két fronton történik: az iskolában a gyakorlófalakon az elmúlt évek világversenyeinek feladatait gyakoroljuk, míg a másik a főszponzornál zajlik a versenyre kiírt anyagokkal és felszereléssel. Már évek óta járok versenyekre, és bár tavaly elballagtam, de hetente kétszer visszajárok a műemlékes szakra, mert érdekel. Az idei megmérettetésre sokkal többet készültem és jóval több időt fektettem bele, mert a korábbiakba, így sikerült megnyerni. A feladat három részből állt: tapétázás (80x180 centiméteres négyzetbe tapétázni, sarkokat és éleket vágni), design feladat (fel kellett szerkeszteni egy alakzatot, szabad kézzel kifesteni, segédeszközök nélkül) és a gyorsasági feladat időkorláttal, amiben fel kellett szerkeszteni és maszkolva festeni. A két napos versenyen az elsőre kész kellett lennie a színkeverésnek, amit fel kellett festeni egy gipszkarton falra

- meséli Bálint az eddigi tapasztalatait.

Czimmer Bálint jelenleg is tanul, le szeretne érettségizni, és mellette kitanulja a rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló szakképesítést is.

