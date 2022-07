Pánikvásárlás a tüzépeken: erre figyelj, ha rezsicsökkentés miatt fafűtésben gondolkodsz

Az egyik legnagyobb hazai forgalmazó a Pénzcentrumnak elmondta, hogy ugyan nyáron is kb. 5000 kandalló és sparhelt van a raktáraikban, ám a megnövekedett érdeklődés miatt ez a készlet nagyjából két hétig fog kitartani.

A rohamra nem voltak felkészülve a forgalmazók, hiszen a kandallókat általában ősztől kezdik venni az emberek és a beszerzés ütemezése is fél évvel megelőzi a szezont, így a nyári szezonban mindenhol kevesebb a készlet. A termékek valószínűleg hamarosan kifogynak a raktárakból és az őszi beszerzéskor érkező kandallók, sparheltek sem biztos, hogy sokáig tartanak majd, az árak is elszállhatnak, tekintve az extrém szinten megnövekedett keresletet - magyarázta a Warnex-Global Magyarország marketing managere, Baranyai Zoltán.

Hasonló roham indult a tüzépeken is, pár nap alatt többszörösére nőtt az érdeklődés a már amúgy is megdrágult tüzelő iránt, a vásárlók már a tüzépeket úgy keresik fel, hogy mindegy milyen áron, csak legyen szén vagy fatüzelő. Több helyen mára ki is fogytak a készletek, és bizonytalan az utánpótlás a csehországi és lengyelországi bányákból vagy a hamburgi kikötőből.

Erre figyelj, ha kályhában gondolkodsz

Bár a háború és az elszálló energiaárak hatására is ingencsak megnőtt a kereslet az alternatív fűtési megoldások iránt, most a rezsicsökkentés-csökkentés láthatóan komoly változást hozott az emberek gondolkodásában, a kereslet mégtovább eszkalálódik. Azonban, ha valaki kapkod, és nem a saját ingatlanához megfelelő berendezést választ, lehet, hogy pórul is járhat. Nincs olyan egyetemes tanács, amely mindenkire vonatkozik, ahány ház, annyiféle megoldás

- mondta a Pénzcentrumnak Szilágyi László, a Víz-, gáz, fűtéstechnika szaklap kiadóvezetője.

A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható!

Címlapkép: Getty Images