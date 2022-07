Mi lesz így az anyukákkal? Kilátástalan helyzetbe kerülhetnek a KATA miatt ezek a nők

Szinte abban a pillanatban, hogy belengette a sajtó a Kata-törvény módosítását, és kivette belőle a cégek felé való számlázhatóságot, Botka-Ilyés Szilvi azonnal a vállalkozó anyukák segítségére sietett.

Szilvi szerint sajnos nagyon kevés a részmunkaidős, rugalmas munkalehetőség az álláspiacon, így a KATA egy kiváló lehetőség volt, hogy olyan vállalkozásba kezdjenek, ami otthonról, akár napi néhány órában is végezhető, valamint alkalmazkodik a családhoz egyaránt. A legtöbb helyen apa késő estig dolgozik, így az anyukára marad az iskola, óvoda, a szünetek, betegségek intézése. Ezt a munkáltatók nem feltétlenül nézik jó szemmel. Azoknak a családoknak ez egy óriási segítség volt, akik mertek élni ezzel a lehetőséggel.

Ráadásul a bejelentés az anyukák szempontjából a legrosszabbkor érkezett, hiszen a hosszú nyári szünet egyébként is megterhelő, főleg, hogy sok helyen egyáltalán nincsen nagyszülői segítség a mindennapokban. Az élethelyzeteket tekintve valaki a munkába visszatérést fontolgatja, olyanról is tud, akik eldöntötték, hogy külföldre költöznek. Akik vállalkozók maradnak, nekik most hirtelen olyan adóterhekkel, esetleg cégalapítással kell számolniuk, amelyek eddig teljesen idegenek voltak számukra. Mindezt másfél hónap alatt. Teljesen érthetően, most még félnek ettől az ismeretlentől.

Sajnos rengetegen visszaéltek a Kata nyújtotta lehetőséggel, és bújtatottan foglalkoztattak munkavállalókat. Ez a döntés most kedvezni fog azoknak a becsületes cégeknek, amelyek eddig is normálisan bejelentették a munkavállalóikat. Ugyanakkor félő, hogy aki eddig is mutyizással oldotta meg, az ezután is a kiskapukat keresi majd.

A kezdeti sokkon talán már túl van mindenki. Biztosan lesz, aki inkább visszamegy dolgozni, de Szilvi minden erejével azon van, hogy segítse őket abban, hogy erre ne kerüljön sor. Adózási témában hívott már szakértőt, a mentoráltjaival már többször is konzultált a téma kapcsán. Azt gondolja, hogy az idő szűkössége miatt most mindenkinek egy gyors, rövidtávú tervre van szüksége első sorban. A 2023-as üzleti évet pedig már érdemes az új szabályok, költségek tudatában megtervezni.

Bartha-Becskei Zsuzsanna angoltanár, nyelvi coach, az Ambriel Coaching megálmodója. Eddig két 4 éves kislánya mellett online tanított, napi pár órában. Tanítványai között vannak magánszemélyek, nyelviskolán keresztül egy cég munkavállalói, valamint olyan diákok, ahol a cégek fizetik a tanfolyamokat. Eddig azoknál a diákoknál, ahol a cég fizette az oktatást, a vállalkozás nevére állította ki a számlát. Jelenleg a nyelviskolán keresztüli tanítás is veszélybe került, mert úgy tűnik, nem taníthat tovább szeptember 1-től.

Egyelőre nem látja, hogyan tudja megoldani, ha nem módosítanak a törvényen. A többieket magánszemélyként fogja tanítani, ami számukra nem volt jó hír, de mivel régóta tanítja őket, így belementek. A nyelviskolánál nemcsak ő az egyedüli, akinek a Kata módosítása probléma. Ez főleg azoknál a tanároknál lesz gond, ahol több cégnél, nagyobb óraszámban tanítanak a nyelviskola által.

Mivel nem tud nagyobb óraszámban tanítani, így mindenképp marad a Katában és csak magánszemélyeket vállal el, így kiesnek a nyelviskolai munkák. Bízik benne lesz törvénymódosítás, mert el se tudja képzelni, hogyan találnak számlaképes tanárokat. Rövidtávon befejezi a céges oktatásokat. Optimistának tartja magát, mert szerinte magánszemélyekkel is meg tudja tölteni a felszabaduló órákat. A jövő más kérdés, hogy fog-e még céges nyelvtanfolyamokat tartani.

Molnár Erika, egy 3 éves gyermek édesanyja, akinek kétféle vállalkozása is van. Elég rosszul érintette a helyzet. Az egyik vállalkozása 2020 óta megvan, egyedi tervezésű weboldalakat készít WordPress alapra. Az ügyfélköre főként vállalkozók. Másik vállalkozása éppen most indul, hírlevél készítés és összekötése weboldallal. Ez is vállalkozóknak szól elsősorban.

A vállalkozásokat mindenképpen meg akarja tartani, mert imádja a munkáját, illetve ez a legjobb két gyerkőc mellett. Reggel nincs rohanás oviba, suliba, most a nyári szünetben is könnyebben megoldható a felügyeletük.

Át kell gondolnia melyik a legjobb adózási forma számára. Árat mindenképpen kell emelnie, erről már tájékoztatta is a meglévő ügyfeleit. Nagyon hálás nekik, mert támogatják, meg vannak elégedve a munkájával és nem akarják lecserélni. Igyekszik nem idegeskedni a helyzeten, mert tenni ellene nagyon úgyse tud, ha meg akarja tartani a vállalkozást, akkor neki kell alkalmazkodnia. Ez tulajdonképpen egy jó lehetőség szintet lépni és fejlődni. Az adóév közepén borzasztó rövid határidőt határozott meg a kormány a vállalkozási formák váltására. Még kivár, nem pattog, meglátja merre halad a dolog.

A fenti történetekből is jól látszik, hogy a kormány döntése megélhetési kényszerhelyzetbe hozta a társadalom legkiszolgáltatottabb csoportjait is, ráadásul a mai napig nem rukkolt elő olyan kedvező adócsomaggal, amelyet Tállai András államtitkár ígért meg az Országgyűlésben a Kata-törvény módosításának szavazásakor.

