Hamarosan döntenek a Tungsram helyzetéről: most kiderül, mi lesz a cég sorsa

Ahogy arról aportál beszámolt, csődegyezségi tárgyalásra hívta össze hitelezőit augusztus 8-ára a Tungsram Operations Kft. A május 20-a óta csődvédelem alatt álló, nagy múltú magyar cég jövőjéről döntenek az érintettek. Mint írják, a Tungsram az elmúlt két hónapban a törvényi szabályozást szigorúan betartva, a kijelölt vagyonfelügyelő közreműködésével a csődegyezségre készül. Ezen a hétvégén postázzák a meghívókat annak a 850 hitelezőnek, akikkel meg kell egyezni a cég további működése érdekében.

A lap említése szerint a csomagban ott lesz az az üzleti terv is, amely a vállalat vezetése szerint garantálja a további működés és a tartozások kiegyenlítésének feltételeit. A Tungsramnál a csődegyezségi tárgyalásra az előírások szerint két típusú hitelező kap meghívást:

a biztosított csoport, amely többségében a finanszírozó bankot jelenti,

valamint a nem biztosított csoport, vagyis minden más beszállító.

Ahhoz, hogy a cég normális működése visszaálljon, és a csődeljárás megszűnjön, mindkét csoport képviselőinek ötven százalék plusz egy igen szavazata szükséges az augusztusi tárgyaláson. Ezért a vállalat minden lehetséges módon igyekszik elérni, hogy minél többen jelen legyenek.

Az elmúlt időszakban számos hitelezőnkkel beszéltünk a jövőről, és megtisztelő volt hallani, milyen elkötelezettek és támogatók a Tungsram irányába. Ezért arra számítunk, hogy a nem biztosított hitelezők körében jók az esélyeink a megegyezésre

- emelte ki Jörg Bauer. A Tungsram-csoport elnöke a vállalat munkatársainak kiküldött levelében kiemelte:

A kulcsvevők körében is hasonlóan kedvező volt a fogadtatás, mivel továbbra is számítanak a Tungsram termékeire, szolgáltatásaira, és fennáll a vásárlási szándékuk is.

Címlapkép: Getty Images