Erről ennyit! Újabb drágulás jön a házhozszállításnál a KATA beszántása miatt

A kormány 2022. július 11-én jelentette be, hogy 2022. szeptember elsejével eltörlik a Kata adófizetési formát azok számára, akik cégek felé számláznak, kivéve a taxisokat. Az Országgyűlési képviselők a KATA-törvény módosítását a javaslattal megegyezősen 120 igen szavazattal, 57 nem ellenében, egy tartózkodás mellett fogadták el. Az intézkedés nyomán többszázezer vállalkozás, család megélhetése szorul újratervezésre. A szórásból nem maradhattak ki a mellékállású katások sem, így azok, akik főállás mellett akár futárként dolgoztak, azoknak más adózási formát kell választaniuk.

A Foodpandánál kérdésünkre megtudtuk, hogy a velük szerződésben álló futárpartnereik nagy többsége KATA-s egyéni vállalkozó, ezért a Foodpanda is szorosan követte és jelenleg is követi az új KATA-törvénnyel kapcsolatos, gyorsan változó fejleményeket. Megértik minden érintett frusztrációját és aggodalmát a jövőjükkel kapcsolatban, akár vidéken élnek, akár a fővárosban. A futárokra azonban a jövőben is szükség lesz. Jelenleg értékelik a kialakult helyzetet, a lehetőségeket, az esetleges változásokat pedig először futárpartnereik felé fogják majd kommunikálni.

Megkerestük a Wolt-ot is, ahol elmondták, hogy ők is követik a fejleményeket és a későbbiekben adnak tájékoztatást.

A futárokat is megkérdeztük, aki többnyire név nélkül voltak hajlandóak csak válaszolni. Cs. E. megosztotta velünk, hogyan zajlik a számlázás jelenleg még: egy adott címért 2 felé számláznak, egyet a vevőnek, egyet pedig a cégnek. A 2021. májusi 3 milliós határ miatt átvariálták a számlázást, hogy ne érjék el a határértéket.

H. I 2021. októberig futár volt. Amióta bevezették a 3 milliós keretet (ha afölött számláz egy KATÁ-s EV, akkor az büntető adót von maga után) azóta az sem igaz, hogy többnyire egy helyre számláznak. Mint mondta, kb. tavaly május óta ez úgy működik, hogy a kiszállítási díj a vevőknek van kiszámlázva, a cégnek pedig csak a csúcsidei bónuszok. Szerinte úgy a havi bevétel 10%-a van egy helyre, a cégnek számlázva, a többi (a kiszállítási díj) az egyenként a vevőknek.

A legtöbb futár nem egy cégnek dolgozik, hanem legalább 2-nek, akár 3-nak párhuzamosan. Sőt van, aki még a futárkodás mellett is csinál valamit, de még arra is van bőven példa, hogy valaki párhuzamosan taxizik és futárszolgáltatást is ellát. Covid alatt ez hatványozottan jellemző volt. Szóval maguk a futárok nem mondanák, hogy csaltak volna a KATÁ-val, az már más kérdés, hogy óriási adótehertől mentesültek így a futárcégek.

F. Z. úgy gondolja, ez nem bujtatott foglalkoztatás volt. Ebben a formában annyit dolgozhattak a futárok, amennyit akartak. Aki csak egy kis jövedelem kiegészítést akart keresni heti egy-két napot vállalt, aki sokat akart keresni és 7 napból hetet dolgozott 12-16 órában annak is megfelelt. Ha alkalmazottként foglalkoztatnák őket, akkor kötelező ledolgozható óraszám és egyéb megkötések is lennének.

J. H. szerint az, hogy csak 1 ügyfélhez/cégnek számláz, önmagában nem bújtatott foglalkoztatás. Világosan le van írva, hogy mi számít annak.

G.R. úgy tudja, hogy a futárok nagy része másodállású. Nem maradhatnak KATA-sok akkor sem, ha magánszemélyeknek számláznak és a cégnek menő számlát valahogy megoldják. Valószínű átalányadózás lesz, emiatt a futárcégeknek emelniük kell, mert nem marad emberük. Az átalány dupla, tripla havi adófizetéssel fog járni. Több helyen volt alkalmazott futárként, rendesen bejelentve, mindenhol saját eszközzel. Mint mmondta, nehéz volt megélni az általuk fizetett bérből. Hozzátette:

Ez a bújtattot foglalkoztatási dolog inkább azokra a biztonsági őrökre vagy kisvállalkozókra vonatkozik, akik több cégen keresztül kapják meg a munkát. Minden cég lecsíp a bérből egy kicsit, aki a munkát elvégzi, a morzsát kapja meg. Ezeket az alvállalkozó láncokat kellett volna megszüntetni, akik pl. milliárdokért felvállalják az autópálya építést, az alvállalkozókkal megcsináltatják, és aki a munkát elvégezte majd megy tüntetni, mert a pénzt nem kapta meg, a megbízók meg eltűntek.

A fentiekből is jól látszik, hogy a helyzet nem túl rózsás. A kormány fűnyíróelv-szerű intézkedése többek között a futárok munkáját és a kisvállalkozások működését is igencsak megnehezítette. Így nem véletlen, hogy napok óta mindenki lázas számolásban áll, vajon melyik adózási formát válassza ezek után.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára az Országgyűlés előtt kijelentette, hogy azok, akik nem tudják folytatni a Katát, azok számára más, kedvező adózási módot fog ajánlani a Pénzügyminisztérium. A részletekről, és az új adózási nem(ek) bevezetéséről azonban egyelőre nem közöltek részleteket.

A futárok egyöntetű véleménye szerint a hogyan tovább így még számos kérdést tartalmaz, de egy biztos, hogy a piac átalakul és a valós cél, amiért ezt az intézkedést hozták nem feltétlen segíti a gazdaság „kifehérítését”.

Címlapkép: Getty Images