Eddig tarthatóak a horror árak: kipukkadhat vidéken is a hazai ingatlanlufi?

HelloVidék: Mennyire mentek fel az ingatlanárak az infláció hatására?

Duna House- Benedikt Károly: Ingatlantípustól és lokációtól is függ, hogy milyen mértékben mozdultak el az ingatlanárak 2022 második negyedévében 2021 azonos időszakához képest. A 2022 második negyedévében értékesített ingatlanok adatai alapján vidéken, a keleti országrészben az átlagos négyzetméterár a téglaotthonoknál csökkent, míg a panelek esetében keleten és nyugaton is emelkedett, 34-35%-os az eltérés 2021 második negyedévéhez képest. Keleten átlagosan 451 ezer forintba kerül egy panellakás négyzetmétere, míg nyugaton 470 ezer forint ez az ár. Használt téglaépítésű lakást 253 ezer forintos átlagos négyzetméteráron kaphatnak a vásárlók keleten, míg nyugaton átlagosan 334 ezer Ft/nm-ért.

A budapesti panelotthonoknál Budán és Pesten is 25-34%-os növekedés történt az átlagos négyzetméterárakban 2021 második negyedévéhez képest, az adott időszakban értékesített ingatlanok alapján. Panellakást Budán 800 ezer forint körüli átlagos négyzetméteráron lehet vásárolni, míg a pesti oldalon 727 ezer forint egy négyzetméter. A téglaotthonok esetében Budán közel azonos arányú (22%) drágulás volt megfigyelhető (2022 Q2: 991 ezer Ft/nm), Pesten 3 (2022 Q2: 691 ezer Ft/nm), a belvárosban pedig 8%-kal nőttek a négyzetméterárak a tavalyi adatokhoz viszonyítva (2022 Q2: 912 ezer Ft/nm).

Otthon Centrum – Soóki-Tóth Gábor: Budapesten a használt téglalakások négyzetméterára 882 ezer forint volt az idei év első hat hónapjában, ami átlag 12,5%-kal magasabb a 2021. évi átlagnál. A kerületek többségében két számjegyű drágulás történt. A panellakások esetében sem történt ez másképp, az átlag négyzetméterár 687 ezer forint körül alakult, ami 20%-os drágulást jelent. Az árak emelkedését nagyban befolyásolta az is, hogy az ingatlan a főváros mely kerületében található. A legkisebb áremelkedés a III. kerületben (10%), míg legjelentősebb a XXII. kerületben (30%) volt tapasztalható. Számottevő a drágulás a budapesti használt házak piacán is, ahol manapság 638 ezer forintos négyzetméterárral kell számolni. Ez az elmúlt évhez képest 18%-os áremelkedést jelent.

A 23 megyei jogú városban is hasonló a helyzet, ahol átlag 504 ezer forint volt egy téglalakás négyzetmétere, amely a tavalyi évi átlaghoz képest 28%-kal magasabb árat jelent. A panellakások átlag 438 ezer forintos fajlagos ára is 22%-kal több, míg használt házak átlag 370 ezer forintos négyzetméterára 15%-kal jelent magasabb értéket a 2021. évi átlaghoz képest.

Milyen mértékű áremelkedés figyelhető meg az albérletek felől?

Duna House- Kétszery Zsuzsanna: Az albérletek tekintetében átlagosan 20-25%-os áremelkedés tapasztalható a tavalyihoz képest, amely drasztikusnak tűnhet, azonban a piac 2022-re már visszaállt a pandémia előtti szintre, az ukrán állampolgárok megjelenése fokozta a keresletet, amely a már így is szegényes kínálat mellett túlkeresletet eredményezett, és ha még belekalkuláljuk a 10-12%-os inflációt, az emelkedő karbantartási, állagmegóvási költségeket is, akkor érthetővé válik az albérleti árak ilyen mértékű növekedése. Egy konkrét esetet alapul véve, ha 3-4 éve költözött be egy albérlő, akinek nem emeltek időközben a kaució mértékén, akkor kiköltözéskor az eredeti kaució összege nem fedezi a felmerülő károk helyreállítását (pl. tisztasági festés).

Otthon Centrum – Soóki-Tóth Gábor: A fővárosban a téglalakások havi bérleti díja 184 ezer forintra nőtt idén. Ez az érték 8,7%-kal magasabb, mint a tavalyi évi átlag. Az egy szobás lakások bérleti díja 125 ezer, a kétszobásoké 174 ezer, a háromszobásoké 280 ezer forint volt. Budapesten a panellakások bérleti díja 150 ezer forint, ami 14%-os emelkedést jelent a 2021. évi bérleti díjakhoz képest.

Vidéken a legnagyobb városokban a havi bérleti díj jelenleg átlag 111 ezer forint, ami 7,6%-os emelkedést jelent. A garzonokat átlag 75 ezer, a kétszobás lakásokat átlag 98 ezer, a háromszobás ingatlanokat pedig átlag 168 ezer forintért bérelték ki az elmúlt időszakban. Az árakból már jól látszik, hogy 2022-re az albérletpiac feléledt a járvány okozta sokkból. Az árak már a covid előtti időszakot idézik.

Hogyan találhatnak jó áron bérelhető ingatlant?

Duna House- Kétszery Zsuzsanna: A jó ár relatív. A budapesti albérleti piac az árak változásában hasonló trendet mutat a külvárosi területeken és a belvárosban is, mindenhol drágultak a bérleti díjak. A pandémia idején tapasztaltakhoz képest fordult a piac, jelenleg a bérbeadók válogathatnak a bérlőjelöltek közül, a bérlők számára pedig egyre nehezebb igazán jó ajánlatot kifogni. Ha egy jó áron kínált, jó lakás kerül a piacra, nagyon gyorsan kell lépni. A felvételi ponthatárok kihirdetése után látjuk majd pontosan, hogy az egyébként is magas kereslet mennyivel fog megugrani, de egy biztos, csökkenő albérletárakra nem számíthatnak a diákok sem. Akik pénztárcabarát áron szeretnének lakást bérelni, azok számára opció lehet az összeköltözés, erre a célra kialakított, nagyobb lakásokban, több lakótárssal együtt. Azok számára, akik ebben nem szeretnének kompromisszumot kötni, marad a belvárosi területektől kicsit távolabbi lokáció, a külvárosi kínálat.

Otthon Centrum - Soóki-Tóth Gábor: Mindenképpen érdemes időt és energiát szentelni a hirdetések nézegetésére. Így a keresők nagyjából meg is ismerik a piacot. Ugyancsak fontos az érintett város feltérképezése: közlekedés, orvosi ellátás, bevásárlási lehetőségek, stb.

Aki Budapesten próbál jó áron keresgélni az leginkább a külső pesti kerületekben járhat szerencsével, mivel itt hozzávetőleg 25%-kal kedvezőbben tud bérelni, mint a belvárosban, illetve Budán. Különösen a nagyobb lakások esetében érezhető a különbség. Ebben a városrészben a garzonok bérleti díja csak 114 ezer, a kétszobás lakásoké 143 ezer, a háromszobásoké 205 ezer forint volt az idei év első hat hónapjában. Ezek közül a kerületek közül érdemes olyat választani, ahol elérhető a metró, hiszen az nagyban megkönnyíti az egyetemre vagy éppen munkahelyre jutást.

Az egyetemi városokban mikortól érdemes albérletet keresni?

Duna House- Kétszery Zsuzsanna: Az albérletpiacra globálisan, így az egyetemi városokra kiemelten igaz, hogy aki albérletet keres, az ne várjon, mert a legjobb lakásokat pillanatok alatt elviszik. Természetesen a gólyák még nem tudhatják biztosra, hogy melyik egyetemváros lesz az új otthonuk a következő években, de tájékozódni már a ponthatárok kihirdetése előtt is ajánlott.

Otthon Centrum – Soóki-Tóth Gábor: Minél korábban, de lehetőség szerint a ponthatárok kihirdetése előtt.

Meddig maradhatnak fenn az ingatlanárak? Mikor durranhat szét a "lufi"?

Duna House- Benedikt Károly: A változó gazdasági környezet, az emelkedő kamatok és a közelben dúló háború mind mérséklő hatással lehetnek az ingatlanpiacra. 2022 második negyedévét csökkenő forgalom és kereslet jellemezte, azonban emellett az ingatlanárak továbbra is emelkedő tendenciát mutatnak országosan. A Duna House szakemberei nem számítanak az árak jelentős csökkenésére a közeljövőben, a tranzakciók számában és a fizetősképes keresletben azonban csökkenő tendenciát várható.

Otthon Centrum- Soóki-Tóth Gábor: Bár az utóbbi hónapokban romlott a gazdasági helyzet, az árak csökkenésének jelei egyelőre nem mutatkoznak. Arra a kérdésre, hogy egyáltalán lesz-e csökkenés és az mikor, nem igazán lehet korrekt választ adni. Az biztos, hogy a régióban még mindig hazánkban a legolcsóbbak az ingatlanok, így nagy árzuhanásra a közeljövőben nem igazán lehet számítani. Az infláció ugyancsak az árak emelkedését serkenti, hiszen akinek van készpénze, most leginkább ingatlanba fekteti.

Címlapkép: Getty Images