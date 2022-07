Elképesztő, ami a magyar földeken történik: mi lesz így a magyar kukoricával?

Habár eddig úgy tűnt, hogy nyugaton nem olyan rossz a kukoricahelyzet Magyarországon, mint keleten, mostanra a Dunántúlt is „elérte az aszály”, és egyre több helyen akadnak gondok a kukoricával. Jelenleg azt látni, hogy sok helyen mennek tönkre a vetések nyugaton is, de az biztos, hogy Kelet-Magyarország teljesen elesett kukoricafronton

- mondta az Agrárszektornak Petőházi Tamás. Hozzátette, keleten a legtöbb helyen silózzák be a kukoricát, és vannak helyek, ahol annyira siralmas a helyzet, hogy mindössze minden 300. kukoricatövön van csak egy csőkezdemény. Kiemelte, gyakorlatilag most tartunk ott, hogy nem lehet megmondani pontosan, mennyi kukorica várható idén, illetve mennyire rossz a helyzet a Dunántúlon.

Bízunk abban, hogy Nyugat-Magyarországon lesz annyira kukoricatermés, hogy a belső felhasználásra elég lesz. Ez 5 millió tonna körüli mennyiséget jelent, de ebben benne vannak a bioetanol gyárak is, ahol a takarmány a melléktermék. Kérdéses azonban, hogy a mostani válság hatására, hogyan változik az állatlétszám hazánkban, és ebből kifolyólag a takarmány mennyisége, ami a bioetanol gyárakban keletkezik. Azt lehet mondani, hogy jelenleg teljes a bizonytalanság itthon.

Petőházi Tamás az árakkal kapcsolatban elmondta, hogy nagyon kaotikus a helyzet, jelenleg naponta változik például a kukorica ára is. A szakember szerint teljesen más helyzet lesz már itthon 2022 őszén is, hiszen míg eddig 430-470 ezer forint volt egy hektár őszi kalászos élőállítási költsége, most úgy látszik, hogy ez el fogja érni a 660-700 ezer forintot is hektáronként. Az biztos, hogy nagyon át fog rendeződni a szántóföldi növénytermesztés Magyarországon, az még ugyan kérdéses, hogy milyen mértékben, de azt látni, hogy több napraforgó lesz, viszont kevesebb repce a hazai földeken.

2022-2023-ban a legnagyobb mértékben a bekerülési költségek fogják meghatározni azt, hogy melyik gazda, milyen növényt választ és termeszt

- hangsúlyozta Petőházi Tamás.

Címlapkép: Getty Images