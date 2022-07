Hatalmas csapást mért rájuk a Kata-módosítás: erre számítanak a könyvelők

Milyen élethelyzetek adódtak a Kata-törvénymódosításának bejelentése óta?

Hoffmanné Klemm Szilvia: Jelenleg mindenki aggódik, feszült a helyzet a vállalkozók körében, hiszen sok esetben a kata adóhoz képest többszörös lesz az adóteher. Emellett itt az infláció, egyre kevesebb pénz marad a családi kasszákban. Sokan azért elgondolkodtak azon, hogy ha nőnek az adóterhek, minden drágább lesz, drágábbak lesznek az üzletekben a termékek, és sokkal drágábbak lesznek a szolgáltatások is, hiszen a plusz adót ki kell termelni. A KATA-sok sokkal több adóterhet kell kifizessenek, a lakosságra pedig áthárul.

Etédi Gábor: A KATA módosításának egyik eredménye biztosan az, hogy számos vállalkozó kénytelen elvégezni azt a házi feladatot, amit korábban nem vagy nem alaposan végzett el, vagyis mennyi a vállalkozás tényleges költséghányada. A legtöbb KATA-s vállalkozás - tisztelet a kivételnek - nem számolt korábban azzal, hogy a bevételekből ki kellene tudni gazdálkodni a vállalkozást végző munkadíját és kellene némi profitit is termelni. Azzal ugyanis, hogy csak a bevételeket kellett nyilvántartani és nagyon egyszerű adózás mellett a HIPA-n kívül a legtöbb adót meg is fizették "elfelejtődött" a költségoldal, a munkadíj és a profit aránya. Nagyon sokan el sem tudták képzelni, hogy valaha nem 50.000 Ft lesz az adó mértéke, hanem ennél magasabb. Mindezek azt eredményezik, hogy akik ezt nem számolták végig és emiatt irrálisan alacsony áron nyújtottak szolgáltatást, kifognak esni a piacról, mert nem fognak tudni olyan mértékben árat emelni. Nagyon kevés olyan vállalkozásról tudunk ahol ezt a kedvező adóelőnyt arra használták volna fel, hogy tartalékot képezzenek akár a privát élethez, akár egy komolyabb vállalkozás építéséhez.

Mi okozza a legnagyobb nehézséget ügyfeleinek?

Hoffmanné Klemm Szilvia: A sokszoros adóteher nagyon meg fogja nehezíteni a családok életét. Ráadásul mindennek az ára szinte duplája, mint amennyi egy hónappal ezelőtt volt. A KATA egy egyszerű adónem volt az szja-hoz képest a vállalkozó részéről. Meg kell tanulniuk másképp gondolkodni. Ha tételes szja szerint fognak adózni, fontos hogy gyűjtsék a számlákat, ha átalányadóznak, a könyvelőknek 12-ig járulékbevallást kell készíteni, ezért időben le kell minden hónapban adni a könyvelési anyagot. A kimenő számláikhoz meghatalmazással hozzáférünk meghatalmazottként, de a bankkivonatra szükségünk van. Most mindezt minden hónap elején el kell juttassák hozzánk, én tudom hogy ezzel nekünk könyvelőknek problémánk lesz. Az én irodám folyamatosan vezeti a kata adózók bevételi nyilvántartását, de azért hónap elején nem mindenkitől kaptunk eddig anyagot.

Etédi Gábor: Nekünk eddig is az volt a tapasztaltunk, hogy alapvetően alacsony az átlagos adózási és pénzügyi ismeretek szintje. Olyan esetben, amikor valaki nem tudja hogyan kell a bruttó árból visszaszámolni a nettó értéket és mit jelent ez a számok szintjén, hogy áfamentes vagy ÁFA-s szolgáltatás nem reális várakozás, hogy hossztávon megbízható, jogkövető piaci szereplő váljon belőle. A jelenlegi helyzetben éppen ebből fakadnak a nagyobb problémák, annak aki alapvető adózási dolgokkal nincs tisztában, annak nehéz jó tanácsot adni.

Mennyire ért egyet azzal, hogy a munkáltatók bújtatottan foglalkoztatták munkavállalóikat a Kata-n keresztül?

Hoffmanné Klemm Szilvia: Volt bújtatott munkaviszony ez egészen biztos, de megközelítőleg sem annyi, mint amennyit a sajtóban olvashatunk.

Etédi Gábor: Ez így túlzott általánosítás és sérti a jogszerűen működő KATA szerint adózó vállalkozásokat. De ugyanakkor vélhetően nem légből kapott a felvetés. A probléma az, hogy ez valóban rendszerszintű volt, akkor az állam a rendelkezésre álló eszközeivel miért nem tudta ezt kiszűrni. Minden adat ehhez rendelkezésére állt az online számla és a korábbi járulékbevallások alapján.

Mit gondol arról, hogy adóév közepén hozta meg a döntést?

Hoffmanné Klemm Szilvia: Ez mindenkinek nagyon rossz, nincs felkészülési, átállási idő sem az adózó, sem a könyvelők részéről. Hiába mondta Parragh Úr, hogy ez egy perc, szerintem több óra sem elég rá. Ha belegondolunk az ügyfélnek át kell gondolnia bevételeit, kiadásait, könyvelővel egyeztetve ki kell számolni, milyen adónemre érdemes áttérni. KATA hatálya alól kilépve 30 napon belül záró bevallást kell készíteni, a KATA adóalanyiság megszűnését az Önkormányzatok felé is jelezni kell iparűzési adó tekintetében. A KATA-ból való kilépés miatt ide is záró bevallást kell beadni minden egyes ügyfélnek. Ez nagyon sok munka időben, maga a kalkuláció is, ha minden egyes adónemet végig vizsgálunk, és maga az adminisztráció is, főként ha csak arra gondolok, hogy sem az ügyfélkapu, sem az e-Önkormányzat felülete nem működi megfelelően, sokszor be sem lehet lépni. A KATA-s Bt megszüntetése meg végképp több időt kíván, hiszen akik nem szeretnék tovább folytatni végelszámolásba kezdenek, akik igen, azoknak meg könyvvizsgálatra lesz szükségük. Ami egyébként megint pénzügyi terhet jelent sok kicsi katás Bt-nek.

Etédi Gábor: Vélhetően más, előttünk nem ismert okok miatt került ilyen gyorsan terítékre a módosítás. Korábban az évközi adóváltozásokat július 01.-vel vagy a következő év elejétől léptették életbe, így relative több idő volt átállni. Most ez elmaradt, ami nyilván nem véletlen, de előttünk nem ismert a pontos ok.

Milyen adózási formában gondolkodnak a kisvállalkozók?

Hoffmanné Klemm Szilvia: A legtöbb ügyfélnek az szja adózás lesz megfelelő, mert céget nem akarnak alapítani. Az hogy a tételes szja vagy az átalányadó lesz-e a megfelelő megoldás, személyre szabottan kell kiszámolnunk a költségek és bevételek ismeretében. Azt is mérlegelni kell, hogy aki azért lett kizárva most, mert nem főállású vállalkozó, nekik alacsony bevétel mellett jó választás lehet átalányadó, mert ki tudják használni az 1.200.000 Ft adómentes jövedelemrészt. Ez egyébként 2022-ben egész évben így volt, csak sok kata adózó nem élt ezzel a lehetőséggel. Akiknek van egyéni vállalkozása is és gazdasági társasága is, náluk számolunk, melyik formával járnak jobban. A katás Bt vagy végelszámolással megszüntetik, vagy válthatnak KIVA vagy társasági adóra.

Etédi Gábor: Aki szeretne, vagy kénytelen egyéni vállalkozásban gondolkodni az vagy általányadózó lesz, vagy tételes adózó. Akik BT-formában választották a KATA-t azok meg TAO, vagy KIVA közül tudnak választani.

Mennyien döntöttek úgy, hogy abbahagyják a vállalkozást?

Hoffmanné Klemm Szilvia: Minden ügyfelemtől türelmet kértem, hiszen a törvény eddig nem volt aláírva. Pár olyan ügyfél van, aki megszűnés mellett döntött, és vannak, akik már most elhatározták, hogy szüneteltetni fogják a vállalkozást, mert jelenlegi szabályok alapján nem tudják kitermelni sem a tételes szja, sem az átalányadó adóterheit. Jelenlegi szabályok alapján a szünetelő egyéni vállalkozók jogosultak álláskeresési járadékra, ők ki is fogják ezt használni.

Etédi Gábor: Nálunk 50%-ban nem fogják tovább csinálni a vállalkozásukat.

Mit gondol arról, hogy a kormánynak elő kellene-e állnia betartva ígéretét, egy kedvező adózási formával?

Hoffmanné Klemm Szilvia: Ehhez a kata törvényhez is várjuk jelenleg a részletszabályokat. És ha lesz is valami, azt gondolom majd az őszi csomagban, de ez csak az én véleményem. Nagyon sokan várják, hogy legyen valami kedvezőbb szabályozás.

Etédi Gábor: A kedvezőbb adózásnak normális esetben mindig van egy célja, hogy miért mond le az állam bizonyos bevételekről. Ilyen például, hogy a kedvezményes időszakban erősödjön meg a vállalkozás, hogy bírja a későbbi versenyt. A Katázók nagy része ezzel nem tudott, vagy nem akart élni. Ugyanakkor az ilyen megoldások a piacon lévő vállalkozásokkal szemben nem korrektek, hiszen sokszor azok nem tudnak a kedvező feltételekkel élni. Nem könnyű feladat, hogy úgy nyúljon bele az állam a piaci mechanizmusokba, hogy a régi cégeket még ne sértse, de segítsen a most indulóknak.

Mennyi idő lenne reális az "átállásra"?

Hoffmanné Klemm Szilvia: Ez mindenképpen hatalmas munka a könyvelőknek, és nem egyszerű a vállalkozóknak sem, hiszen egyik napról a másikra 2-3-4 szeres adókat kell majd kitermelni és megfizetni. Nekünk a napi feladatainkat is el kell végezni, ez mind azon felül teljesítendő, ami a napi 8 órás munkába sehogy nem fér bele. Nyár van, minden könyvelő ilyenkor szokott szabadságra menni, hiszen nagyon máskor a határidők miatt nem is tudunk. Akinek sok ügyfelét érinti, azoknak a könyvelőknek sajnos most nagyon sok munkája lesz, ne egyszerű egyébként az új adónemeket elmagyarázni sem, mert nem minden vállalkozónak áll rá az agya a kata után. Azok a katások, akik elboldogultak könyvelő nélkül, a legtöbben könyvelőt keresnek, de sok könyvelőnek már a sok munka miatt nincs kapacitása már. A 2023.01.01 határidő teljesíthető lett volna szerintem.

Etédi Gábor: Az új adónemre történő átállás kihívásait két oldalról érdemes megközelíteni. A könyvelők nagy részének az adónem és annak használata nem okozott újdonságot, hiszen eddig is lehetett választani. Az nyilván egy másik szempont, hogy bizonyos árbevételig a KATA alacsony adómértéke verhetetlen volt, így sokan nem választották. Véleményünk szerint az átállás nagyobb kihívást a vállalkozók körében okoz. Egyrészt mindenki szeretne kalkulációt kapni, hogy egyrészt, hogy alakul az év hátralévő része, illetve, hogy nézne ki a mai tudásunk szerint az adófizetési kötelezettség a jövő évre vonatkozóan. A kalkuláció birtokában kellene a vállalkozóknak átgondolni, hogy ez milyen mértékben érinti az árképzésüket és a partnereik miként reagálnak az esetleges áremelésre. Mindezt a nyár kellős közepén a tervezett szabadságolások közepette. Nagyon nem is kell ezt magyarázni mennyivel vállalkozásbarát intézkedés lett volna, ha az érintettek több felkészülési időt kapnak. A kalkulációkhoz elérhetőek már különböző kalkulátorok, de az egyes speciális élethelyzetek miatt mindenki könyvelő szakértelmét szeretné igényelni, amit nagyon bölcsen tesznek. Most az is könyvelőt keres, aki eddig Kata szerint adózott és maga csinálta A könyvelők meg elmentek szabadságra, mert előzetesen nem volt arról információ, hogy ilyen változást tervez a kormány. Ezzel pedig a kör bezárult. Fontos, hogy mindenki nyugodjon meg, 08.31.-ig semmi visszafordíthatatlan nem fog történni, addig jogszerűen működnek a jelenlegi formában. Semmiképpen nem szabad kapkodni, át kell gondolni minden aspektust. Nyilván szerencsésebb lett volna ha több idő áll rendelkezésre, de ez van, ezt kell megugrani lehetőleg minél több jelenleg KATA szerint adózónak.

