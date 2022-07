Elképesztő, ami a használt autókkal történik: ezekért a márkákért megőrülnek a magyarok

A www.joautok.hu oldalon az adatok alapján Halász Bertalan, a website vezérigazgatója úgy látja, hogy az új és használt autókra is erős kereslet mutatkozik, ami jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló kínálatot. A mostani bizonytalan helyzetben, amikor az új autókra gyakran egy évet is várni kell, ráadásul az áruk is 20-25 százalékot emelkedett a gyári költségek és az árfolyam-változás együttes hatására, az új autók iránti kereslet egy része is a használtautó-piacra helyeződött át.

Ha lakosságarányosan nézzük, a fővárosi új és használtautó hirdetések száma valamivel magasabb. Ez annak is köszönhető, hogy a főváros környékén sűrűbben fordulnak elő az értékesítésben közreműködő autókereskedők.

A JóAutók.hu használtautó-piactéren az elmúlt hónapban a keresésekben szereplő leggyakoribb márkák az alábbiak voltak:

Toyota Volkswagen Opel Ford Suzuki

Az infláció hatására az újautó-piacon az idei átlagos áremelkedés meghaladta a 20 százalékot, de egyes modellek esetében 40 százalék körüli emelkedésről is beszélhetünk. A használt autók körében a néhány éves autók ára nőtt jelentősebb mértékben: itt a növekedés modellektől függően 15-30 százalék között mozgott. Az idősebb autók között az emelkedés mértéke mérsékeltebb, de szintén kétszámjegyű: 10-15 százalék között mozog. Fontos megjegyezni, hogy a várakozások szerint ez az emelkedő tendencia a következő hónapokban sem fog megállni.

Tavalyhoz képest igen határozottan nőtt a kereslet a hibrid és elektromos autókra.

Az elmúlt hónap során az összes üzemanyag keresés 11,8%-át tette ki a hibridekre való keresés és 7,6%-át az elektromos. Összesen tehát a két kategória az üzemanyag keresések, csaknem ötödét, 19,4%-át teszik ki, ez 9,1 százalékponttal magasabb az előző év azonos időszakában tapasztalt szinthez képest (tavaly a hibrid volt a 7,9%, az elektromos pedig 2,4%).

Virág Máté, a HUNPénzügyi Tervező Kft minősített biztosítási, pénzügyi és befektetési szakértője szerint a jelenlegi új autó-piaci pangás első sorban a koronavírus miatt felborult ellátási láncokra vezethető vissza. 2 hónaptól, akár 4 évet is várhatnak a vásárlók, hogy a már kifizetett járművük általuk is használható legyen, ez erős ellenmotiváció. Másrészről a természetesen magasabb áron kínált új autókat, ahogy bármilyen egyéb cikket, az emberek akkor vásárolják szívesen, ha munkájuk, országuk, kontinensük gazdasága és életük legtöbb területe kiszámítható, hiszen az autóvásárlás gyakran társul hitellel vagy lízinggel is, ami egy extra kockázati tényező, főleg mióta az infláció is felgyorsult globális szinten.

Benzin, diesel, hybrid, plug-in, elektromos, hidrogén, melyik a jobb?

Mivel kevés autó növeli az értékét, így minél magasabbak a kamatok, annál rosszabb befektetés lesz egy a szalonból kigördülés után 20-30%-ot az értékéből azonnal vesztő jármű. Harmadrészt úgy gondolja a mostani energiaválság is tett egy újabb terhet a piac nyakába. Régóta folyik háború a hajtások közt. Benzin, diesel, hybrid, plug-in, elektromos, hidrogén. Az autópiac egy hatalmas átalakulás előtt, elején tart, és a pontos jövő ezen a téren is bizonytalan. Azok, akik hosszabb távra terveznek autót vásárolni, inkább kivárnak és egy jól bevált márkához, típushoz, hajtás típushoz térnek vissza, az árbeli különbségnek köszönhetően pedig inkább a használtak közt keresgélnek. A fentiek együtt és persze egyéb technológiai és gazdasági okok miatt népszerűbbek jelenleg a használtautók főleg a lakosság körében, ez természetesen az árakat is felhajtották ezen a piacon.

A napjainkban történő háborús konfliktusok, elszálló infláció, piaci és gazdasági válságok, törvény- és adómódosítások kétségbeejtő helyzetbe sodorták/sodorhatják a lakosság legnagyobb részét. Ez a kilátástalanság valószínűleg addig tarthat, amíg maga a kilátástalanság is tart ezen, és majdnem minden egyéb piacon. A tartós és biztonságos növekedés fontos feltételei a kiszámíthatóság és tervezhetőség. Amíg ezeket az értékeket globálisan csak keresgélik, nem hiszi, hogy túl nagy fellendülés lenne várható az új autóknál. Hogy ez mikor jön el? Reméli minél hamarabb, azonban arra is fel kell készülni, hogy tovább fajul a jelenlegi állapot, ami további negatív körülményeket fog eredményezni az élet egyéb területein is.

Az új és használtautók iránti keresletet az is befolyásolhatja, hogy 2022.október elsejét követően meghosszabbítja-e a kormány az üzemanyagár-stopot, melynek értelmében szeptember 30-ig a magyar rendszámos autók 480 Ft/liter áron tankolhatnak.

Jelenleg országosan több benzinkúton is tankolási limitet vezettek be, emiatt az autósok 50 liter helyett, egyszerre csak 20-30 litert tankolhatnak.

Érdekes helyzetek alakulhatnak ki, ha végül fokozatosan kivezetik vagy teljesen megszüntetik az árstopot. Egyelőre nem tudni mit hoz a jövő, de a helyzet hosszú távon nem tartható fenn.

Címlapkép: Getty Images