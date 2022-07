Kegyetlen, ami a magyar földekkel történik: 1000 milliárd a gazdák kára, de ez csak a kezdet

A földgázár emelkedése miatt rohamosan drágul a műtrágya is. Az agrárminiszter azt mondta, hogy őszig biztosított az ellátás, ám hogy télen mi lesz, azt még nem tudják. Az eddig gyakorlat szerint a jó termés kompenzálta a magasabb műtrágya árakat is, a pusztító aszály azonban annyira visszavágta a hozamokat, hogy idén akár ezermilliárdos veszteséget is el kell szenvedniük a növénytermesztőknek – derült ki az ATV Híradó riportjából.

Nagy István agrárminiszter az InfoRádióban kedden arról beszélt, hogy az orosz-ukrán háború miatt veszélyben forog a műtrágya ellátás. A miniszter hozzátette, hogy az őszi műtrágya szükséglet megvan, azt már előállították, a téli időszakra azonban még nem találtak megoldást.

Bige László, az egyik legnagyobb, műtrágya előállításával foglalkozó cég tulajdonosa az ATV-nek azt mondta, hogy bizonytalanná vált az ellátás. Hozzátette a magas árak miatt sok műtrágya gyártó cég bezárt.

A műtrágya ára most soha nem látott magasságokban van és ahogy megyünk előre az időbe, egyre drágább, aztán pedig korlátozott lesz

– mondta Bige László.

A Híradónak nyilatkozó agrárszakértő abban bízik, hogy a termelők idén óvatosabbak lesznek és kevesebb nitrogéntartalmú műtrágyát fognak használni, hiszen ötszörösére emelkedett az ára.

Magyarországon, Alföldön körülbelül nyolcszázezer- egymillió hektárnyi területen olyan súlyos aszály van, hogy a drágán vásárolt műtrágya nem térül meg, tehát az veszteség maradt a termelőknek, ezért én arra számítok, hogy idén jóval óvatosabbak lesznek a mezőgazdasági termelők

– fogalmazott Raskó György agrárközgazdász.

Egy alföldi mezőgazdasági cég vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a műtrágya drágulása nem csak a növénytermesztésre, hanem az állattenyésztésre is kihat. Szabó Lajos, a Hódagró mezőgazdasági Zrt. elnök-vezérigazgatója úgy gondolja, hogy a termésátlagok az aszály miatt nagyon alacsonyak, így el kell azon gondolkozni, hogy meg lehet-e termelni az árát.

A szakértők szerint a magyarországi növénytermesztőknek idén ezermilliárdos nagyságrendű veszteséget kell elszenvedniük.

