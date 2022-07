Milliók mentek fejlesztésre: Siófok öt strandja újult meg a főszezonra

A város legnépszerűbb szabad és fizetős strandján július közepétől már használhatják a vendégek az új öltözőket és értékmegőrzőket, kerékpárpontokat, napozóágyakat és padokat, UV mérő berendezést, valamint az akadálymentesített vizesblokkokat, öltözőket és vízbe emelő lifteket is. A fejlesztést az uniós Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban (Ginop), "A természetes fürdőhelyek komplex és élményközpontú fejlesztése" pályázatból valósították meg.

Siófok minden partszakaszán minőségi strand infrastruktúra fejlesztések valósultak meg, szem előtt tartva a strandolni vágyók igényeit, a biztonságos fürdőzés fontosságát és az akadálymentességet. Az Ezüst- illetve Aranyparton, a város két szabad strandján is elérhetővé váltak az új szolgáltatások és eszközök a turisták és lakók számára. Három helyszínen mobilszínpadot is kihelyeztek, a biztonság érdekében pedig egyes helyszínekre mentőmellényeket és vízből mentésre szolgáló katamaránhajót is vásároltak.

A közlemény szerint a város strandjait üzemeltető Balaton Parti Kft. feladata az elkészült infrastruktúra működésének biztosítása és az eszközök hosszú távú hasznosítása. A fejlesztéssel érintett helyszínek a Siófok Ezüstpart szabad strand, a Siófok Újhelyi strand, a Siófok Nagystrand, Siófok Aranypart szabad strand, és a Siófok Sóstói strand.

Címlapkép: Getty Images