Vagyonokat bukhat az, akinek nem ilyen a lakáshitele: még meglépheted

A hitelek kapcsán is igaz az a megállapítás, hogy minél hosszabb a felvett banki kölcsön futamideje, annál nagyobb az esélye annak, hogy adott esetben betegség, családi tragédia vagy akár egy munkahelyvesztés miatt bajba kerülhetsz a törlesztéssel - ezt az elmúlt két évben volt is alkalmunk sajnos megtapasztalni szinte mindannyiunknak, a koronavírus nem csak munkahelyeket, hanem életeket is elvett - írta a Pénzcentrum.

A hitelfedezeti biztosítás ilyenkor átvállalja a hitelrészletek terheit - ez történhet egy meghatározott időre, vagy akár a teljes tartozásra. Annak azonban nagyon alaposan utána kell járni, hogy a biztosítók milyen esetben fizetnek - előfordulhat, hogy nem vettük észre a szerződésben ezt vagy azt a kitételt, ilyenkor pedig nem számíthatunk törlesztés felfüggesztésére vagy a tartozás elengedésére. Ebben a cikkben kivesézzük a hitelfedezeti biztosítás legfontosabb tudnivalóit, valamint banki válaszokkal is igyekszünk segíteni abban, megéri-e neked ilyet kötni.

A hitelfedezeti biztosításokat különféle hitelek, személyi kölcsönök, hitelkártya mellé kötheted meg, jellemzően csoportos biztosításként. Utóbbinak az a jellemzője, hogy a biztosítási szerződés nem a biztosító és biztosított között, hanem a biztosító és egy a biztosítás kapcsán érdekelt társaság (vagyis a hitelfedezeti biztosításoknál például egy bank) között jön létre. Az ügyfelek csatlakozási nyilatkozattal válnak a biztosítási szerződés biztosítottjává, bizonyos esetekben pedig például adott hitelkártya-szerződéseknél automatikusan történik ez meg, magával a bankkártya-szerződés megkötésével.

Az adott bank azon ügyfeleinek ajánlhatja fel a csatlakozást, akikkel hitelezési jogviszonyban áll, a biztosítás tehát szorosan kapcsolódik a hitelszerződéshez. Ha a hitel- vagy kölcsönszerződés megszűnik, a biztosítotti jogviszony is véget ér. A hitelfedezeti biztosítások kedvezményezettje, vagyis a biztosító szolgáltatásának jogosultja a hitelintézet, amely a csoportos biztosítást köti, tehát nem a magánszemély, hiába őrá vonatkozik a biztosítás.

A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható!

Címlapkép: Getty Images