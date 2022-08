Drága lesz idén a befőtt és a lekvár: itt a piaci ár töredékéért juthatsz őszibarackhoz

A cseresznye és a bogyós gyümölcsök után most úgy tűnik, a barackfélék lehetnek a klímaváltozás vesztesei. Az elmúlt két évben zsinórban nagyon rossz volt a termés, és nem biztos, hogy jövőre megszakad ez a tendencia a gazdák prognózisai szerint. A legnagyobb fenyegetést az időjárás jelenti, hiszen ha a hazai termelők nem tudnak védekezni az aszályos időszakok és a tavaszi fagyok ellen, akkor máris versenyhátrányba kerülnek, vagyis eltűnhet a magyar barack is a piacokról.

Sújtja az időjárás az őszibarackot is

A KSH adatai szerint az őszibarack termése az elmúlt tíz évben 12 és 44 ezer tonna/év között alakult, őszibarackot 3,8 ezer hektáron termesztenek az országban. Szakértők szerint a tavaszi fagyok miatt az átlagosnál kevesebb őszibarack teremhet.

Magyarország őszibarack- és nektarin-külkereskedelmi egyenlege negatív volt 2020-ban már, a KSH adatai szerint a behozatal 9,2 ezer tonna, a kivitel 681,3 tonna volt. 2021 első öt hónapjában az előző év azonos időszakához képest 20 százalékkal kevesebb (437 tonna) nektarin és 21 százalékkal kevesebb (358 tonna) őszibarack érkezett az országba. Az AKI PÁIR (Agrárgazdasági Kutatóintézet Piaci Árinformációs Rendszer) legutolsó, tavalyi összesített adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a 25. héten jelent meg a belföldi őszibarack 1100 forint/kilogramm termelői áron. Az őszibarack termelői ára 45 százalékkal (734 forint/kilogramm) volt magasabb 2021 26–34. hetében, mint egy évvel korábban. Az importból származó őszibarack nagykereskedelmi ára (995 forint/kilogramm) 14 százalékkal volt magasabb 2021 17–34. hetén az előző év azonos időszakához képest. A Budapesti Nagybani Piacon a 27. héten jelent meg a belföldi nektarin 833 forint/kilogramm termelői áron.

A hazai nektarin termelői ára (720 forint/kilogramm) 50 százalékkal emelkedett 2021 27–34. hetében az egy évvel korábbihoz képest. Az importnektarin nagykereskedelmi ára (1106 forint/kilogramm) 16 százalékkal nőtt 2021 17–34. hetében az előző év azonos időszakához képest.

A magyarországi gyümölcsösöknek csak mintegy negyede-harmada öntözött, és mindössze 5%-án található jégháló, ami a jégvédelem fontos eszköze. A fagyvédelem technológiai spektruma igen széles, de hatékony fagyvédelmi technológia csak körülbelül az ültetvények 3-4%-án lehet. Ezért nagyon nagy jelentőségű a 80%-os támogatási intenzitású VP-pályázat fagyvédelmi technológiák létesítésére

- mutatott rá Apáti Ferenc, a FruitVeB elnöke az Agrárszektor kérdésére.

A vidéki fogyasztói piacokon a 32. héten a AKI PÁIR felmérése szerint 700-800 forintos kilóáron mérik az őszibarackot. Persze ennél drágábban, 1200 forintért is vehetünk nagyobb szemű, fehér húsú példányokat.

Beláthatatlan károkat okozott a forróság és az aszály

A Fejér megyei Pátkán termeszt többek között őszibarackot, szűk egy hektárnyi területen Kiss István, aki kérdésünkre elmondta, hogy az idei év a tavalyinál is rosszabbul sikerült a gyümölcsösben.

A nagy hőségben szenved a fa is, vontatottan érik a gyümölcs, leáll az őszibarack érési folyamata, majd újrakezdődik, amikor kicsit kedvezőbb az időjárás. Idén 500 forintért adjuk az őszibarackot a szedd magad akciónk keretében. A környékünkön nem sok barackültetvény van, így jönnek szedni sokan, a régi kuncsaftok visszajárnak, hisz ismerik a barackunkat, huszonéves már az ültetvény, mi 5 éve béreljük

- osztja meg velünk Kiss István őstermelő.

A Pest megyei Sóskúton sem jobb a helyzet, idén ott is rosszabb lett a termés a tavalyinál, nemcsak a fagy okozott gondot, de az aszály is betett most az ültetvénynek. Kevesebb a gyümölcs, kisebbek lettek, az ízük viszont remek.

A legrosszabb az egészben az, hogy már a jövő évi termésre is negatívan hat az idei aszály. A túlélésükért küzdenek a fák, így nem hoznak virágrügyet, amit most kellene nekik, hogy jövő tavasszal legyen virág, és hozhasson termést a fa. Sok fa kiszáradt, hőgutát kapott a perzselő hőségben, így nálunk fapusztulás is van, a cseresznyénél különösen nagy

- összegezte a tapasztaltakat a gyümölcsös tulajdonosa.

A piaci ár töredékéért árulják az akciókban a barackot

A 2020-as év katasztrofális volt az ültetvényen a, 2021-es kicsivel jobb lett, de a 2022-es összességében rosszabb: együttesen a fagykár és az aszály is sújtotta a gyümölcsfákat. Ennek ellenére lesz nálik szedd magad akció, 400 forintért adják az őszibarack kilóját, szombaton nyitnak, és két hétig lehet menni gyümölcsöt szedni Sóskútra.

Szilvánk idén egyáltalán nem lesz, egy-két gyümölcs termett két-három fán, katasztrofális. Azt tapasztaltuk, hogy öntözés sem pótolja a természetes csapadékot, nem úgy reagálnak rá a gyümölcsfák, mint az esőre. Hiszen a fa a levelein keresztü is felveszi a vizet, és a légköri aszály is hatással van rá, nem tud színesedni a gyümölcs, mert a reggeli harmat is hiányzik, ami a napsütéssel együtt színesíti a gyümölcsöt, mikor rásüt a nap a vízcseppekre.

A Pest megyei Pomázon található Dolina Gyümölcsnek is hasonlóak a tapasztalataik.

A faggyal idén szerencsénk volt, bár okozott egy kis terméskiesést, de nem akkorát, mint tavaly. Locsoltuk a fákat, így ki tudunk nyitni, de a gyümölcsszemek kisebbek lesznek, mint a tavalyiak voltak. Két hektáron van őszibarackunk, az agrárkörnyezetgazdálkodási rendszerben műveljük a gyümölcsöst, vagyis bizonyos feltételeknek eleget kell tennünk. Idén 650-700 forintos áron kínáljuk az őszibarackot a szedd magad akció keretében

- mondta el Wisnovszky Gábor tulajdonos.

A Pest megyei Szobi Gyümölcsöskert is megnyitja kapuit idén is.

Évek óta aszály van ezen a vidéken, a szakemberek pedig ugye úgy tartják, hogy 35 fok felett leáll a gyümölcs működése. A cseresznyénk sem volt jó idén, a hó közbeszólt. 10 hektáron terem őszibarackunk és hat hektáron sárgabarack, előbbi elfogadható mennyiségben és minőségben lesz, utóbbiból jó, ha lesz 10 kg leszedhető egy hektáron; elfagyott a virág

- kezdte Nagy Éva őstermelő, a Szobi Gyümölcsöskertből.

Volt olyan, hogy egy szem gyümölcsért félbetörte valaki a barackfát, nem becsülte a más tulajdonát. Arra nem gondolnak ilyenkor az ilyesmit elkövető emberek, mennyi befektetett munka, energia van egy jól termő fa felnevelésében, amit aztán kapzsiságból vagy meggondolatlanságból egy perc alatt tesznek tönkre.

Fontos, hogy a vevők is tiszteljék a fát és a termést, mert azzal minket tisztelnek, akik belefektetjük minden energiánkat abba, hogy minél szebb és jobb legyen az a gyümölcs, amit aztán nekik eladhatunk. Nálunk ugyanis a szedd magad akcióban is első osztályú gyümölcsöt szedhetnek a fáról az érdeklődők, nem szedjük le előlük az extra barackot, hogy maradjon olcsón a másod- harmadosztályú áru. De az nem szép dolog, amikor valaki ledobálja a földre a gyümölcsöt, netán néhány kilót félretesz magának. A kóstolással nincs baj, az természetes, de ahogy a porcelánboltban sem törné el senki a neki nem tetső darabokat, így ezt bizony a gyümölccsel sem kellene

- sorolja az őstermelő.

Nagy Éva azt is megosztotta velünk, hogy náluk gyakran van BMV-barack. Akik nem tudnák, ez azt jelenti, hogy "be nem vallott barack", és így nevezik jóindulatúan és eufemizmussal a kocsik hátsó ülésén landoló, eltulajdonított barackok kilóit, amit aztán, a szabály szerint, ami ki is van náluk a gyümölcsöskertre táblázva, lebukás esetén köteles a vavő háromszoros áron megvásárolni.

Találtunk már 10 kg eldugott barackot, persze, nem vizsgáljuk át az autókat, de elejtenek egy-egy olyan mondatot ilyenkor a simlis vevők, amiből számunkra világos a helyzet. Egyszer egy idős hölgy a lányával és az unokájával jött barackot szedni, és amikor kiderült, hogy bizony pár kilót fizetés nélkül tettek el, nagyon felháborodott, hogy mit képzelünk, ajándékba kellene adnunk mindenkinek legalább 3-4 kilóval, hogy egyáltalán kijönnek ide, nemhogy még pénzt kérni a gyümölcsért! Kicsit olyan ez, mintha a munkáltató azért nem fizetne a kánikulában a dolgozónak, mert örülhet, hogy a klímás irodában hűsölhet a forróságban.

Pedig aki a mezőgazdaságban dolgozik, az tudja, hogy milyen sok befektetett munka, mennyi befektetett pénz van minden egyes kilogramm szép gyümölcsben. Esőben, fagyban, 40 fokos hőségben kint kell lenni, és még jónak mondható az az év, ha a befektetett pénz megtérül egy minimális haszonnal.

A szedd magad őszibarack országos listája itt olvasható.

Címlapkép: Getty Images