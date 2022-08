Kellemetlen hónapok várnak a magyar dolgozókra: mit ér a béremelés, ha lecsap a horrordrágulás?

Jelenleg hazánkban óriási nyomást jelent az infláció, júliusban átlagosan 11,7%-os volt a drágulás az egy évvel korábbi árakhoz képest. Ugyan az év elején jelentős emelések voltak: nőtt a minimálbér, a diplomás bérminimum és rengeteg munkáltató adott fizetésemelést. Mivel valószínűleg éves szinten is bőven 10% fölött lesz az inflációs érték, a rekordmértékű drágulás nagyban elviszi az idei fizetésemelések értékét. Nem kérdés ugyanis, hogy az emberek megélhetésére az ilyen szintű általános drágulás már igen erős kihatással van.

Könnyen lehet, hogy akik év elején 5–10%-os emelést kaptak, azoknak már most kevesebbet ér a fizetése, mint tavaly az emelés előtt.

A helyzetet nehezíti, hogy a munkáltatók is szorult helyzetben vannak: a magas infláció, valamint a megnövekedett energia- és anyagköltségek miatt most nem könnyű egy évközi bérkorrekciót kigazdálkodni. Persze a cégek azért próbálkoznak, hiszen a bérek kiigazítása akár az értékes munkaerő megtartásának kulcsa is lehet.

Az ALDI például a bérek reálértékének megőrzése miatt a januári 8%-os béremelés után július 1-jétől további 8-19%-kal emelte a fizetéseket fizetését. A BOSCH már szintén lépett: az év második felében az alapbér 10%-át biztosítják inflációs pótlékként. A bérek újabb emelése viszont további hajthatja a drágulást, így valóban komoly dilemma előtt állnak most a munkáltatók. Megkérdeztük a legnagyobb hazai munkaadókat arról, ők mit terveznek tenni ebben a helyzetben.

