Ezek a praktikák életet is menthetnek: 5 digitális trükk a mindennapokra

Az ENSZ közgyűlése 1999-ben nevezte ki augusztus 12-ét a fiatalok világnapjává. Ennek apropóján megosztunk pár olyan online alkalmazást, amit fiatal rokonaink, barátaink segítségével érdemes kipróbálnunk.

Amikor a fiatalokra és a digitális technológiára gondolunk, legtöbbször a netfüggőségre, a kényszeres közösségimédia-használatra és az elidegenedésre gondolunk. Pedig ha bölcsen használjuk, az okostechnológia javíthat az életminőségünkön. Ha nyitottan közelítünk a fiatalokhoz, tőlük is tanulhatunk.

Az NMHH ezzel a céllal indította el a Netre fel! kampány részeként a Szupersegítő-programot, amelyben arra motiválja a fiatalokat, hogy segítsenek az arra nyitott hatvan feletti rokonaiknak, ismerőseiknek eligazodni a digitális eszközök használatában. Az oldalon időseknek szóló digitális tartalmakat is ajánlunk, továbbá segítünk mobilkészüléket és mobilinternet-csomagot választani.

Így faragjunk a különbségekből erőforrást

Ahogyan az idősebb nemzedék felhalmozott tudása és tapasztalatai, úgy az ifjabbak digitális írástudása is átadható. A nemzedéki különbségek azonban erőforrássá is válhatnak, ha a családi kapcsolatokban mindezt kölcsönös nyitottsággal és türelemmel kezeljük. Ez pedig amellett, hogy elmélyíti a családi kapcsolatokat, számos gyakorlati haszonnal járhat. Sok olyan praktikus eszköz van, amelynek az elsajátítása csak egy kis türelmet és némi gyakorlást igényel, ellenben rengeteg időt spórolhatunk meg vele, személyre szabott információt szerezhetünk vagy épp külön költség nélkül tarthatunk kapcsolatot a világ bármely pontján lévő szeretteinkkel. Ha fiatal hozzátartozóinkkal ápolt kapcsolatunkba beemeljük a digitális tér témáit is, az nemcsak az életminőségünket növeli, de a velük ápolt kapcsolatunknak is jót tesz.

Az NMHH ezért összegyűjtött néhány olyan mobilalkalmazást, amelynek a beüzemeléséhez (azaz a telepítéséhez, a regisztrációhoz és az első használathoz) érdemes fiatalabb hozzátartozóink segítségét kérni, hosszú távon viszont megkönnyítheti a mindennapi életünket. Mindehhez csak egy legalább 4G-képes mobileszköz és egy kis nyitottság szükséges.

1. Csekkbefizetés otthon iCsekkel

Bár léteznek teljesen papírmentes, online eszközök, amellyel már a papíron érkező csekket is elfelejthetjük, a csekkekhez ragaszkodva is megspórolhatjuk a sorban állást és a postai nyitva tartáshoz való igazodást a Posta iCsekk alkalmazásával. Mobilra vagy tabletre letöltve csak a csekken látható QR-kódra kell irányítanunk a kamerát és máris kártyás fizetéssé alakítja a csekkbefizetést. A kártyaadatainkat megadva már csak jóvá kell hagyni a tranzakciót és a csekket be is fizettük.

Tipp: Telepítés után érdemes regisztrálni a kártyaadatainkat, így a jövőbeni használatok alkalmával nem kell az összes bankkártyaadatot újra és újra felvinni. Fizetés után pedig hasznos, ha megjelöljük a csekken, hogy azt már befizettük.

2. Útvonaltervezés térképalkalmazásokkal

Hol a legközelebbi bevásárlóközpont, és hogy jutok el oda a legkényelmesebben? Nyitva van még a drogéria? Hétvégén ritkábban jár a busz? A Google térkép keresőjébe írva minderre választ kapunk. Akár autóval, akár gyalog, akár tömegközlekedéssel járunk, a térkép segít: például a menetrendek alapján kiszámolja, hogyan jutunk el a leggyorsabban és legegyszerűbben egy kiválasztott helyre, de ismeri az intézmények és üzletek nyitvatartási idejét, így akár azt is megtudhatjuk, érdemes-e még elindulnunk.

Tipp: A kedvenc helyeinket, útvonalainkat megjelölhetjük és elmenthetjük, így akár egy kattintással előhívhatjuk és megnézhetjük, mikor indul a következő busz, troli vagy villamos, mikor kell útnak indulnunk és mikor érkezünk meg.

Android készülékekre a Google térkép, Apple eszközökre az Apple Maps a leggyakoribb, a fővárosban tömegközlekedőknek azonban hasznos lehet a BKK Budapest GO alkalmazása is, ami szintén letölthető Android- és Apple-verzióban is, és nemcsak útvonaltervezésre, de jegy- és bérletvásárlásra is használható.

3. Időjárás-jelentés bárhol, bármikor

Nem kell megvárni a híradó időjárás-jelentését vagy keresgélni a híroldalak menüpontjai között, ha egy meteorológiai alkalmazást telepítünk: az Ország Meteorológiai Szolgálat Meteora (Android verzió itt, Apple itt) nevű applikációja mellett akár az Időkép vagy a Köpönyeg alkalmazások is kiválóak, elég indulás előtt rábökni, és már tudjuk is, kell-e aznap az esernyő vagy a sapka.

Tipp: Android készülékeken a Meteorához beállíthatunk úgynevezett widgetet is, ami egy kis információs ablakot helyez el a készülékünk kezdőképernyőjén, amely ikonokkal mutatja az aktuális időjárást.

4. Mobil növényhatározó fénykép alapján

Milyen szép virág! Vajon hogy hívják? – Aki szerette volna egy kirándulás vagy csak egy séta alkalmával megtudni egy-egy növény nevét, annak nélkülözhetetlen segítség lesz a PlantNet növényhatározó alkalmazás, amellyel egy fotó alapján megtudhatjuk, mi mellett is sétáltunk el. Az alkalmazás két irányba is segít: feltöltött képeinkből ugyanis egy nemzetközi tudóscsoport vizsgálja az egyes növényfajok elterjedtségét, így segíthetjük a kutatók munkáját is. Az Android verziót itt, az Apple-t itt találhatjuk meg.

Tipp: A haladók megpróbálhatják ugyanezt madarakkal is: A Merlin Bird ID madárfotókkal és madárdalokkal is remekül dolgozik Android és Apple készülékeken is.

5. Segélyhívás egyetlen gombnyomással

Az ÉletMentő alkalmazás neve egyáltalán nem túlzás. Az Országos Mentőszolgálat alkalmazása egyszerre küldi el a segélyhívást és a pontos helyünket is. Ha letöltés után kitöltjük az egészségügyi adatainkkal, a kiérkező mentők rögtön tudni fogják, mi a dolguk. A helymeghatározó funkció abban is segít, merre találjuk a legközelebbi defibrillátort, rendelőintézetet és gyógyszertárat. Ne legyen rá szükség – de ha mégis, akkor legyen kéznél! Az alkalmazás innen elérhető.

Természetesen a fenti kedvcsináló tippek csak töredékét adják mindannak, amiben a világháló alkalmazásai a segítségünkre lehetnek. Ha nyitottak maradunk és rendszeresen beszélgetünk fiatalabb családtagjainkkal a digitális megoldásokról, életünk számos területét könnyíthetjük meg – ifjabb rokonaink pedig gazdagodhatnak azzal a jó érzéssel, hogy tanítottak nekünk valami újat.

Címlapkép: Getty Images