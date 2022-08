Óriási a baj, súlyos tanárhiánnyal kezdenek az iskolák: itt a legrosszabb a helyzet

Jelenleg is több ezer pedagógust keresnek az iskolák és az óvodák, a betöltetlen állások száma a tanév vége óta folyamatosan emelkedik. Sok iskola már nem csak a közszféra állásportálján próbálja megtalálni a leendő tanárokat a tanévkezdésig, hanem Facebook-posztokon keresztül, állásportálokon is keresik a munkaerőt. A tanév hamarosan kezdődik, azonban a tanárhiány miatt egyre többen aggódnak - jogosan, írja a Pénzcentrum.

Óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus - jelenleg több mint ezer betöltetlen pozíció van. Egyes iskolákban szinte bármilyen természettudományi végzettségű tanárt szívesen várnának, sőt, vannak iskolák, ahol egyszerre több pozíció áll betöltetlenül.

A keresés alapján természettudományi tantárgyakat tanító tanárokból van a legkevesebb, de tanítót, napközis tanárt, óvodapedagógust is több helyen keresnek. Jelenleg országosan több mint 1 846 álláshirdetésre várják a tanárok jelentkezését, ezen kívül országszerte keresnek 846 tanítót, 783 óvodapedagógust és 384 gyógypedagógust csak a közszféra állásportálján.

Az egyik legnagyobb, tanári állásokat kínáló Facebook-csoportban is folyamatosan jelennek meg az új álláshirdetések. A nyolc éve aktív Pedagógus állás nyilvános csoportnak jelenleg több mint 50 ezer tagja van, az elmúlt hónapban 1 487 posztot osztottak meg. Az iskolai hirdetések között több olyat is lehet találni, ahol a Közigállás.gov.hu-n meghirdetett állásokat képekkel és pluszinformációkkal igyekeznek kiegészíteni, de olyan is van, amelyben bérlakással igyekeznek meggyőzni az érdeklődőket arról, hogy érdemes pályázni. Vannak intézmények, ahol a hirdetésben ahol nincs pontosítva, milyen szakos tanárt keresnek, ugyanis bármilyen szakos munkatárs megfelelne.

További állásportálokon is próbálkoznak az iskolák, van, ahol jelenleg 68 találatot dob ki az oldal a "tanár", és 70 találatot a "tanító" szóra keresve, de óvodapedagógus állásból is többet találni, a Profession.hu oldalon jelenleg 107 darab találatot dob ki a kereső. A hirdetők között nem csak a magán- és alapítványi iskolák vannak, állami és egyházi iskolák is hirdetnek betöltetlen pozíciókat, hiszen a pedagógushiány őket is érinti. Az egyháziállás.hu-n külön lehet oktatás, nevelés és kutatás kategóriában szabad pozíciókat keresni - jelenleg 276 állást ad ki a kereső. Ebből sok tanítói és középiskolai tanári állás, de találni óvodapedagógus, logopédus és kisgyermeknevelő pozíciókat is.

Itt a legrosszabb a helyzet

Ha nemcsak a betöltetlen állásokra, hanem arra is rákeresünk, hol okoz a legnagyobb problémát a pedagógushiány, gyorsan kiderül, hogy Budapest és Pest-megye mellett, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van a legtöbb betöltetlen állás, itt jelenleg 200 álláshirdetést dob ki a kereső a "tanár", és 91-et a "tanító" szóra keresve.

Betöltetlen tanári pozícióból van bőven. Országosan majdnem 2 000 tanárt keresnek, ez egyes megyékben különösen rossz. A legtöbb üresen álló tanári pozicíó Budapesten (406), Pest megyében (365) és Borsod-Abaúj-Zemplém megyében (200) található. Győr-Moson-Sopron megyében is lehangolóak az adatok, itt 133 betöltetlen tanári állás vár betöltésre Megyénként átlagosan mintegy 50- 80 tanárt keresnek, és csak pár megye van, ahol 15- 25 között mozognak az üres tanári pozíciók, mint Csongrád megyében (15) vagy éppen Bács-Kiskun megyében (22).

Tanítókat is keresnek, több megyében is, a legrosszabb számok itt is Budapesten (140), Pest megyében (138) valamint Borsod-Abaúj-Zemplém megyében (91) vannak. A megyék többségében átlagosan 40- 55 tanítót keresnek, egy-két megyében pedig 10-30 között mozognak a szabad tanítói állások.

Óvodapedagógusokból is egyre nagyobb a hiány. Budapesten jelenleg 119 óvodapedagógust keresnek, Pest megyében 122 óvodapedagógust, míg Borsod-Abaúj-Zemplém megyében 67 óvodapedagógust keresnek. A megyék többségében látható, hogy a legtöbb helyen 30 és 55 között mozognak a szabad helyek, és csak néhágy megyében van 10 alatt a szabad

Gyógypedagógusból sincs elég, holott az is nagyon fontos lenne. A számok itt sem mutatnak nagy eltérést a problémás területek itt is Budapest, Pest megye valamint Borsod-Abaúj-Zemplém megye. Csak Budapesten mintegy 116 gyógypedagógus hiányzik, Pest megyében 67, míg az ország többi részén az üres pozíciók száma 15- 30 közé tehető.

A hirdetések egy részében az ország egész területén természettudományos tárgyak oktatásához keresnek tanárt az iskolák, például biológia és kémia szakosokat, de informatika- és matematikatanárt is sok helyre vennének fel. Olyan iskolák is vannak, ahol már most intézményvezetőt vagy vezetőhelyettest keresnek, de az oldalon gyógypedagógusi, gyógytestnevelői, zenetanári, angoltanári állásokat is szép számmal lehet találni.

Mi lesz az utánpótlással?

Szerdán újabb egyeztető tárgyalást tartott a kormány két pedagógus érdekvédő szervezettel, ahol a tanárok arra számítottak, hogy a kormány érdemi ajánlatot tesz az idei béremelésre, ám ilyen nem történt, Maruzsa Zoltán közoktatásért felelős államtitkár továbbra is csak ígérni tudot. Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője szerint a tanévkezdésig kell megoldania a kormánynak a köznevelési krízishelyzetet. Elmondása szerint nem kaptak választ arra, hogy a kormány ezt hogyan tervezi megtenni, helyette csak arról volt szó, hogy az EU augusztus végéig válaszol a kormány beadványára. Kijelentette: a pedagógusok nem várnak tovább, „itt nem lesz normális tanévkezdés

A 2022/23-as tanévben hányan jelentkeztek pedagógusi, vagy tanári képzésekre. A Felvi adatai szerint idén összesen 11 977-en jelentkeztek valamilyen pedagógusképzésre, közülük a ponthatárhúzást követően 6 449-en kerültek be az egyetemre. Óvodapedagógusi képzésre pedig mindössze 892-en kerültek be óvodapedagógus képzésre.

Bár 2020-ban az ideinél alacsonyabb volt a pedagógusképzésekre - azaz osztatlan tanári, óvodapedagógus, tanítói, gyógypedagógus vagy éppen konduktor szakra - jelentkezők száma, a két évvel ezelőtti felvételi a járvány miatt rendhagyó volt. Abban az évben ugyanis sok felvételiző vonta vissza a jelentkezését a bizonytalan helyzet miatt, ráadásul abban az évben szigorítottak a felvételi feltételein. Vagyis a 2022-es eredmények rekordalacsonyak. Rengeteg szakpárosítás pedig el sem indul az alacsony jelentkezőszám miatt, jellemzően azok, amelyek természettudományi párosításban állnak.

