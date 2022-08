Rákapcsol a magyar gyár: így készülnek a jövőben az autóápolási cikkek, háztartási termékek

A közlemény szerint a jövő év őszére befejeződő fejlesztés költségeiből 247 millió forintot fedez uniós és hazai társfinanszírozású, feltételesen vissza nem térítendő támogatás. A cég szegedi Zsámbokréti sori üzemében antisztatikus padlóbevonatot és robbanásvédelmi légtechnikát alakítanak ki, technológiai csővezetékeket és egy tartálykocsi lefejtőhelyet építenek, valamint bővítik az átmeneti hulladéktárolót.

A beruházás részeként a többi közt ioncseréltvíz-gyártót és UV-lámpás csírátlanítót, folyadékszűrőket állítanak üzembe, a tűz és robbanásveszélyes folyadékok kiszereléséhez automata folyadéktöltőt, szórópisztoly zárógépet, a festékgyártáshoz keverőgépet vásárolnak. A telephely logisztikai rendszerét szállítószalaggal, csomagoló- és címkézőberendezésekkel, raklapos állványrendszerrel, targoncákkal fejlesztik. Az üzem energiaigényét részben egy új napkollektoros rendszer fedezi majd. A fejlesztések a Medikémia Zrt. teljes termékportfólióját érintik. A cég festékgyártási kapacitása 30 százalékkal bővül, a tűz és robbanásveszélyes folyadékok kiszerelő kapacitása pedig kétszeresére nő.

Az 1992-ben egy 1967-ben alapított vegyipari szövetkezet utódjaként létrejött Medikémia Zrt. több mint hatszázféle terméket - autóápolási és -karbantartási cikkeket, háztartási termékeket és festék aeroszolokat - gyárt. A cég saját márkanéven forgalomba hozott árucikkeinek jelentős része Magyarországon piacvezető, ezeket a szomszédos országokba is exportálják, emellett a vállalkozás évről-évre jelentősen bővülő private label partnerkörrel is rendelkezik. A vállalkozás 22 országba szállítja termékeit, a környező országok közül Románia a legnagyobb felvevőpiacuk. Ausztriába is szállítanak többféle, főleg private label termékeket. A többi országba egy korrózióvédő cinkfesték-aeroszoljukat exportálják egy multinacionális cégen keresztül, szintén private label megoldással.

A magyar magánszemélyek tulajdonában álló Medikémia Zrt.-nek a nyilvánosan elérhető cégadatok szerint 2020-ban értékesítésből származó nettó árbevétele 2,956 milliárd forint volt, melyet tavaly - 28 százalékos export részaránya mellett - 3,176 milliárd forintra növelt. A 130 alkalmazottat foglalkoztató cég 2020-ban 80, tavaly mintegy 61 millió forint adózott eredményt ért el.

