Így játszható ki a rezsiemelés: 15-25%-ot is spórolhatsz ezzel a megoldással a fűtésen

Kevesen gondolnák, de egy jól megtervezett és beépített árnyékolástechnikai rendszerrel akár 25 százalékot is lehet fogni a fűtésszámlákon - ami a rezsiemelés tekintetében egyáltalán nem mindegy. Ugyanakkor, ha elhamarkodottan vágunk bele, akkor lehet, hogy semmit sem fog érni az egész. Ezért mindenképpen már a tervezésbe is érdemes szakembert bevonni: nem mindegy milyen anyagból készül a redőny, hogy építik be, automatizáljuk-e. A Pénzcentrum összegyűjtötte, mi mindenre kell figyelnie annak, aki ilyesmiben gondolkodik.

Ha már ablakot cserélsz...

Sokan viszont most is elhamarkodják a döntést, és nem gondolnak az alapo tervezésre, pedig az a nulladik lépése bármilyen energetikai felújításnak. Erről a magyar szemléletről számolt be korábban Gulyás István, a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesületének elnöke is:

Ha bemondjuk, hogy egy teljes körű felmérés pl.: 650 forint/nm + ÁFA, de ezért kap utána alaprajzot, metszeteket, homlokzati rajzokat, hogy tudjuk, mink van, akkor dobnak egy hátast, és azt mondják, hogy erre nem akarnak költeni. Ezek a tervek a későbbiekben is, egy esetleges eladásnál is segíthetnek majd. Viszont ha ez nincs, akkor hogyan számoljak ki fűtött légteret, homlokzati hőszigetelési mennyiséget, a nyílászáróméretet?

- magyarázta a szakember, aki szerint a legtöbben csak ad-hoc cselekednek, 10 felújított házból jó esetben 4-5-nél van meg a terv, a többiben szinte semmi nincs meg.

Kevesen tudják, de megfelelő szigetelés és nyílászárócserék mellett kritikus pontként említhetjük lakásunk árnyékolásvédelmét is, hiszen ez télen-nyáron nagyban befolyásolhatja otthonunk hőmérsékletét. A szakértők számításai szerint egy jó minőségű, jól felszerelt, jól beállított rendszer 5-6 fokkal is csökkentheti otthonunk hőmérsékletét a nyári hőségben. Télen pedig, felhúzott állapotban kihasználhatjuk a nap melegét, amikor sűt, ha pedig mondjuk fúj a szél, akkor leengedett árnyékolókkal tovább csökkenthetjük az ablakok hőveszteségét.

És nem kis megtakarításról van szó! A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértő szerint a fűtési és hűtési energiaigény 15-25 százalékát meg lehet takarítani egy jól működő rendszerrel, de persze ez függ az árnyékolók típusától, és a rendszer automatizálásától.

Persze ezt ne vegyük készpénznek, minden egyes ingatlan más és más, és a megtakarítás függ attól is, hogy az ügyfél mennyire használja optimálisan az árnyékolókat. Például, ha egy napsütötte téli napon amúgy fúj a szél, de ő inkább fényt engedne be a szobába, ezért nem engedi le az árnyékolót, akkor máris borul a matek, de ugyanez igaz arra is ha valaki nem akar a nyári melegben sötétben ülni

- magyarázta a név nélkül nyilatkozó árnyékolástechnikai szakember. Mint kifejtette, a legideálisabb az, ha a nyílászárócserével egyidejűleg terveztetjük meg az árnyékoló rendszert is. A legideálisabb egyébként az, ha a redőnypajd és az ablak között kb. 3-5 centiméternyi hely van, akkor tud ideálisan működni az árnyékoló.

A működés pofonegyszerű, mégis kevesen gondolnák, hogy egy redőny télen is rengeteget jelent: a leengedett berendezés és az ablak között lesz egy elzárt légréteg, ami gyakorlatilag az egyik legjobb hőszigetelő. Ha rendesen meg van csinálva a rendszer, ki vannak cserélve a nyílászárók, akkor a kinti farkasordító hideg előtt már két légkamra is lesz (az ablak, illetve a már említett, redőny által képzett), mielőtt a szobával érintkezne

- tette hozzá. Azonban ha a rendszer nincs jól felszerelve, a tokszerkezet hézagosan kerül beépítésre, akkor nem zár rendesen, kisebb-nagyobb hőhidak keletkeznek, ami nagyban ront a szigetelés hatékonyságán.

Címlapkép: Getty Images