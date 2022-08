A szülők már készülnek az iskolakezdésre: hamarabb rendelik a tanszereket is

A portálnál az idei nyáron a szokásostól eltérően alakultak az iskolaszerek eladásai: július hónapban másfélszer több ilyen terméket adott el a cég, mint tavaly ilyenkor - az árak emelkedésétől tartva vélhetően sokan hozták előre augusztusról vásárlásaikat.

A füzet, iskolatáska, írószer megy a legjobban

Június elejétől augusztus közepéig a legnagyobb darabszámban füzetet, iskolatáskát, rajzeszközt (színes ceruzát, zsírkrétát, filctollat, festéket, ecsetet, rajzlapot) illetve tolltartót és írószert rendeltek a portálról. A legnépszerűbb tíz iskolatáska között egyaránt megtalálhatók kifejezetten gyerekeknek szánt, mesefigurás típusok, de laptophordozásra alkalmas, egyetemistáknak ideális típusok is - átlagosan bruttó 11 ezer forint körüli összeget költöttek a vásárlók ezekre idén nyáron.

Nem számítanak klasszikus tanszernek, de a táblagépek eladásai idén júniusban jelentősen kilőttek a portálnál: csaknem 80 százalékkal több tabletet rendeltek tavaly júniushoz képest a vásárlók. Idén nyáron legtöbben a 2021-es iPad alapmodellt vették meg, de a Lenovo, Samsung, Huawei androidos tabletjei is népszerűek - egy tipikus vásárló bruttó 96 ezer forint körüli összeget költött az új eszközre.

Tavaly nyárhoz képest az laptopok eladásai is jóval erősebbek voltak: júniusban közel 50 százalékkal, júliusban pedig több mint 60 százalékkal több noteszgépet rendeltek az oldalról, mint tavaly, pedig akkor is normális mértékben fogytak a gépek. Az eMAG átlagos nyári vásárlója bruttó 220 ezer forintos notebookot választott, többnyire HP, Lenovo, Asus, Apple és MSI modellt. Az okostelefonokból idén nyáron júniusban rendelték a legtöbbet, ekkor ötödével több fogyott, de júliusban is csaknem 10 százalékkal több készülék talált gazdára a portálnál. A tabletekkel ellentétben itt teljes az Android-dominancia a top 10-ben, amit a bruttó 86 ezer forint körüli átlagos eladási ár indokol.

Így érdemes spórolni az iskolásoknak szánt kütyükön:

Tablet: legalább 3GB memóriával és 64GB tárhellyel szerelt gépet érdemes választani, a középiskola második felétől már hasznos lehet, ha a készülék érintőceruzával is használható jegyzeteléshez, rajzoláshoz, bár ez sokszor pluszköltség.

Notebook: windowsos gépet költséghatékonyabb operációs rendszerrel együtt megvenni, 8 GB memória, SSD háttértár ajánlott, hosszabb távra legalább Intel Core i3 vagy AMD Ryzen 3 processzorba érdemes beruházni. A 250 ezer forintnál drágább modellekre kötelező, de olcsóbb modelleket is lehet találni 3 év jótállással.

Okostelefon: itt is érdemes legalább 3GB memóriát és 64GB háttértárat tartalmazó modellt választani, a több kamerás modellek pedig jól jönnek a tartalomgyártáshoz (Instagram, Tiktok), ami a középiskolától felfelé ugyancsak szempont. A feltörekvő ázsiai márkák kínálatában jó ár-érték arányú modelleket találni.

Csomagautomatába kérik a legtöbb tanszert

Tavalyhoz képest 12 százalékkal emelkedett az online bankkártyával kifizetett rendelések aránya, amely az iskolaszer termékkategória esetében már közel 40 százalékot tett ki a portálon eladott termékek esetében. Ennél is komolyabb trendváltozást mutat, hogy míg tavaly nyáron az eMAG-forgalmazású tanszerek esetében még csaknem 70 százalék volt a házhoz szállítással rendelt termékek aránya, ez idén nyárra 22 százalékra csökkent, míg az easybox csomagautomatás átvétel aránya 15 százalékról 65 százalékra nőtt.

A csomagautomatás rendelések arányának ilyen magas növekedése annak köszönhető, hogy csaknem háromszorosára nőtt a hazai easybox-automaták száma, amelyek minden megyében elérhetők. A boltban személyesen átvett tanszerek aránya tavalyhoz hasonlóan 7 százalék.

Címlapkép: Getty Images