Hogy lehet olcsóbban kihozni a nagybevásárlást? Itt a trükk, amit megéri bevetni

A magyar vásárlók zöme ott spórol, ahol tud főleg olyan vészterhes időkben, mint a mostani. Az infláció száguld, több évtizede nem volt ekkora mértékű a pénzromlás idehaza. Idén júliusban már átlagosan 13,7 százalékkal emelkedtek az árak tavaly júliushoz képest, amiben természetesen 70-80 százalékos árdrágulású termékek is beférnek. És a feketeleves még csak ezután jön, ugyanis lassan a KSH is elkezdi az inflációba beleszámolni a rezsiemelést és a benzináremelést is.

Nem csoda hát, hogy a hazai vásárlók egyre több fronton igyekszik ellensúlyozni a rájuk ható negatív hatásokat. Ennek okán mindinkább előtérbe kerülnek az árral kapcsolatos boltválasztási szempontok (alacsony árú termékek, vonzó akciók); a vásárlók aktívan keresik a jó árakat; sokan kedvezőbb árú márkákra váltanak, valamint összességében kevesebbet vásárolnak.

Mindezek ellenére háromból két vásárló úgy érzi, többet költ, főként abból fakadóan, hogy minden érzékelhetően drágább lett

- derül ki a NielsenIQ Shopper Trends kutatásából. Nem véletlen, hogy ezek a reakciók lecsapódnak a kategóriatrendekben is, amelyből még árnyaltabb kép rajzolódik ki. Éppen ezért a Pénzcentrum a Nielsen kutatócég segítségével elsőként annak járt utána, miként viszonyulnak a vásárlók a nagyobb kiszerelésű, egységárat tekintve (általában) kedvezőbb áru termékekhez. Majd mindezek után megkérdeztük a legnagyobb hazai boltláncokat, milyen akcióstratégiákkal rendelkeznek a nagy kiszerelésű szortimentjük háza táján.

Jó a nagy kiszerelés, de nem mindenben

A NielsenIQ kiskereskedelmi indexe által mért élelmiszer- és vegyiáru-kategóriák között a legnagyobb 10-10 kategória trendjeit vizsgálva elmondható, hogy míg a top 10 élelmiszer-kategóriában az értékbeli növekedés minden esetben mennyiségi csökkenéssel párosul, addig a 10 legnagyobb forgalmú vegyiáru-kategória között a legtöbb esetben volumenben mérve is növekvő eladás jellemző

- tudta meg a Pénzcentrum a piackutató cégtől, akik több termék eladási számairól is tájékoztatták lapunkat. Így például folyékony mosószerből (amely a porok és kapszulák mellett a legnagyobb értékesítéssel bíró mosószertípus, a teljes mosószereladások több mint feléért felelős) több mint 36 ezer hektoliternyi került a vásárlók kosarába 2021. június és 2022. május között, ami csaknem 10%-kal haladja meg az előző év azonos periódusában regisztrált forgalmat.

A korábbi időszakhoz képest több nagyobb kiszerelésű, 3 liter feletti terméket emeltek le a boltok polcairól a fogyasztók. A 3-4,5 literes termékek eladása 21%-kal erősödött értékben. Így már a kategória piacának több mint egynegyedét (26%-át) teszi ki ez a kiszerelés – három évvel ezelőtt ez az arány 5 százalékponttal alacsonyabb volt, 21%-ra rúgott. A 4,5-6 liter közötti kiszerelések szintén a kategória átlagán felül, 30 százalékkal nőttek, és 1 százalékpontos növekedéssel már a forintban mért kategóriaforgalom 8 százalékát hasítják ki, valamint volumen tekintetében is 20%-kal növekedett az értékesítés.

Persze ezzel együtt is a piac legmeghatározóbb 66%-át továbbra is a 3 liter alatti kiszerelések adják, noha három évvel ezelőtt a részesedésük még 71%-ot tett ki a teljes folyékony mosószer kategóriából. Ezek növekedési üteme elmarad az előbbiektől: mindössze 4%-kal emelkedett a forgalom, mennyiségben pedig hasonló mértékű visszaesést tapasztalt a cég.

De ott vannak például a háztartási papíráruk is, amik kiemelt helyet foglalnak el a legnagyobb vegyiáru-kategóriák között. A legnagyobb forgalmú háztartási papíráru a toalettpapír, melynek értékben mért éves forgalma (2021 júniusa és idén május között) meghaladta a 47 milliárd forintot. Mint azt mindenki tudja, a kategóriában számos kiszerelés közül válogathatnak a fogyasztók. A kisebb kiszerelések között a legnépszerűbbek közt vannak a 4, illetve 8 darabos termékek, amelyek a legutóbbi 12 hónapos időszakban 9% és 19%-os részesedéssel rendelkeztek. Előbbi 2, utóbbi 4 százalékpontot veszített fontosságából az elmúlt 3 év során.

Azonban a legnagyobb piacrészt kihasító 10 darabos termékek 21-ről 25%-ra növelték fontosságukat (értékbeli részesedésüket). 16%-kal magasabb forintban mért forgalmat generált ez a toalettpapír-kiszerelés, ami jelentősen meghaladja a kategória átlagát. Az ennél is nagyobb, 16 darabos kiszerelés stabilan tartja 19%-os piacrészét az elmúlt három évben. A legutóbbi 12 hónapos időszakot vizsgálva szintén az átlagot meghaladva, 19%-kal növekedett értékben. A legnagyobb (20+ darabos) csomagok összesen szintén a kategóriapiac egynegyedét (25%-át) jelentik, három év távlatában 1 százalékponttal növelték pozíciójukat. Növekedési ütemük a legutóbbi 12 hónap során azonban elmarad a 10 és 16 darabos termékekhez képest (értékben 2%, mennyiségben -10%).

A legdurvább átrendeződés mégis a személyi higiénia legnagyobb eladással bíró kategóriájában következett be, mégpedig a tusfürdőknél. Amíg ugyanis 2019. június és 2020 májusa közötti 12 hónapos időszakban a 201-250 ml-es termékek 38%-át adták a teljes tusfürdő-kategóriának, addig a 2022. májussal záruló 12 hónapos periódusban részesedésük 31%-ra csökkent. Ebben a legutóbbi egy éves időszakban értékben csupán 3%-kal növekedtek, míg mennyiségben 10%-kal csökkentek. Ezzel szemben a 400+ milliliteres szegmens 24%-ról 34%-ra növelte fontosságát, ezzel a legnagyobb szegmens lett a kategórián belül. Értékbeli eladásokat tekintve 13%-kal, míg mennyiségben is 4%-kal növelte fontosságát. A 300-400 ml közötti termékek stabilan tartották 26%-os részesedéüket.

Mint látjuk tehát, bőven akadnak olyan termékek, amikből a magyar vásárlók szépen lassan, nem is kis mennyiségben elkezdtek a nagyobb kiszerelés felé tendálni. Igaz, ez egyáltalán nem igaz össztermék szinten, hiszen ahogy a bevezetőnkben is írtuk, az élelmiszereknél összességében már egyáltalán nem ez az irány, de azért itt is találni kivételeket.

A cikk itt folytatódik tovább.

Címlapkép: Getty Images