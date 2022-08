Rengeteg magyar családnak járhat 40 ezer forint beiskolázási támogatás: így csinálják

Az utóbbi évtizedben az önsegélyező- és egészségpénztárak taglétszáma ingadozást mutatott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint: 2016-ig dinamikus a bővülés volt látható, azonban az az évi visszaesés után egészen 2020-ig nem volt számottevő növekedés. A járvány első évét követően viszont ismét egyre nagyobb számban lépnek be új tagok az egészség- és önsegélyező pénztárakba: 2020 év végétől 2021 év végéig 3 százalékkal nőtt a taglétszám, a kilépők száma pedig csökken. A pénztárak szintén arról számoltak be lapunknak, hogy egyre többen fedezik fel ezt a megtakarítási lehetőséget, írja a Pénzcentrum.

A hazai egészségpénztárak 2016 óta ún. önsegélyező pénztári szolgáltatásokat is nyújthatnak, azt megelőzően nagyon sokáig a klasszikus kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások, valamint az életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások domináltak, és a jogszabályok is ezt tették lehetővé - mondta el lapunknak korábban Dr. Kravalik Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) főtitkára.

2016-tól viszont a korábban igénybevehető rekreációs szolgáltatások támogatását megnehezítette a jogszabályi környezet, lényegében így alakult ki a jelenlegi szolgáltatási paletta a szakember szerint. Ezek közé olyan kevésbé ismert szolgáltatások is tartoznak, mint a lakáscélú megtakarítások ösztönzése, a kieső jövedelmek pótlása, valamint a gyerekneveléssel kapcsolatos költségek finanszírozása is. Sőt, még a rezsi támogatás is. Egyre népszerűbb szolgáltatássá válik az iskolakezdési támogatás az egészségpénztárakból.

Milyen iskolai költséget és hogyan lehet a pénztárakból finanszírozni?

Az egészség- és önsegélyező pénztárakba befizetett megtakarítás után az állam 20 százalékos, de legfeljebb 150 forintnyi személyi jövedelemadó visszatérítést nyújt. A leggyakrabban egészséggel kapcsolatos kiadásokra, gyógyszerköltségre fordítják a pénztártagok az összegeket, azonban az önsegélyező lehetőségek is egyre népszerűbbek. Az iskolás korú gyermekek, illete felsőoktatásban tanulók tanulmányaival kapcsolatos kiadásokat is egyre többen fedezik ilyen módon, kihasználva a támogatást.

Fontos, hogy ez esetben a felhasználni kívánt befizetett összegnek 180 napja a számlán kell lennie, kivéve a jóváírt hozamot, illetve a szja-visszítérítést, mely azonnal felhasználható. A tanév ideje alatt - illetve az azt megelőző és azt követő 15. napig - kelt számlákat lehet elszámolni, azonban 120 napnál régebbi számlákat nem fogadnak be a pénztárak. Így érdemes a számlát minél előbb beküldeni. A támogatást családi pótlékra jogosult pénztártag vagy kedvezményezett veheti igénybe.

A beiskolázási támogatás éves összege egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet, vagyis 2022-ben 200 ezer forint. Tehát maximálisan 40 ezer forintot kaphat vissza egy család gyermekenként az államtól.

Milyen költségeket lehet elszámolni?

A 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 50/B. § (1) bek. g) pontja szerint "nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás, mellyel a köznevelésről szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló, illetve a szakképzésről szóló törvényben meghatározott tanuló, illetve képzésben részt vevő személy számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy által vásárolt tankönyv, taneszköz, ruházat árának valamint a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett, költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérítése biztosítható".

Rengeteg szülő él a lehetőséggel

Lapunk megkereste a hazai egészségpénztárakat azzal kapcsolatban, mennyire népszerű ez a szolgáltatás, és hogyan lehet igénybevenni. A pénztárak tapasztalatai szerint a beiskolázási támogatás évről évre egyre népszerűbb; a támogatást igénybe vevő tagok körében a tavalyi év során átlagosan 100 ezer forint felett volt a költések összege ilyen célra.

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár önsegélyező pénztári szolgáltatások keretében tankönyv, taneszköz, gyermekruházat vásárlását támogatja tanköteles gyermek esetében - a tankötelezettség megszűnését követően maximum addig a tanévig, amelyben a 20. évét betölti a tanuló - a családi pótlékra jogosult személynek. A Magyarországon államilag elismert felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25. életévét be nem töltött tanuló esetében tandíj, kollégiumi, albérleti díj támogatása biztosított.

Az utóbbi három teljes évet tekintve a pénztár tapasztalatai szerint folyamatosan nőtt az ilyen célre kifizetett összegek nagysága, 2019-ben 9,1 millió forint, 2020-ban 10,1 millió forint és 2021-ben 10,5 millió forint kifizetésre került sor a tagok részére ezen szolgáltatások keretében. Összességében a nagyobb rész a beiskolázásra költött összeg és max. a kettő együttes összegének harmada volt az utóbbi 3 évben a felsőoktatásra fordított finanszírozás. 2021-ben a szolgáltatást átlagosan 123 ezer forint összegben vették igénybe a pénztártagok.

Az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál is azt tapasztalják, hogy a tagok egyre tudatosabban használják ki, a pénztár önsegélyező szolgáltatásaiban rejlő lehetőségeket. Ezt igazolja, hogy 2017 óta, az ilyen célokra felhasznált összegek nagysága, minden évben kétszámjegyű növekedést mutatott. Tavaly több mint 1,2 milliárd forintot használtak fel a pénztártagok ilyen célokra, ami 31 százalékos emelkedés 2020-hoz képest. Azonban még mindig számos olyan lehetőséget tartanak az önsegélyező szolgáltatások, amiket a tagok meggyőződésünk szerint még mindig nem használnak ki. Ilyen a beiskolázási támogatás is, amire az elmúlt évben 22 millió forintot használtak fel a tagok, igénylőnkként átlagosan 100 ezer forint értékben.

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjai számára rengeteg lehetőséget kínál a pénztártagság. A gyermekvállalás tervezésétől egészen a fiatal felnőtt gyerekek támogatásáig jó eszközt jelent a 20 százalék adókedvezménnyel, egyénileg, vagy munkáltatói hozzájárulással is gyarapítható egészségszámla - írta megkeresésünkre a szolgáltató. A pénztártagok minden egészségszámlára befizetett forint után jogosulttá válnak akár 150 ezer forint összegig 20 százalék adókedvezményre, és a számlára bárki, tehát a számlatulajdonos, a munkáltatója, vagy épp családtag is befizethet. Az előrelátó önsegélyező szolgáltatáson keresztül a gyermekek tanulmányai egészen az óvodás kortól a felsőoktatásban tanuló fiatal felnőttkorig támogathatók.

A beiskolázási támogatás gyermekenként a mindenkori - tárgyév első napján érvényes - minimálbér összegéig terjedhet.

A beiskolázási támogatás keretében tankönyv, taneszköz, ruházat 2022. évben 200 ezer forint/év/gyermek összegben számolható el a legalább fél éves egyenleg terhére óvodás, általános iskolás és a középfokú oktatásban résztvevő gyermekek után. 2021–ben a pénztártagok átlagosan nézve több mint 101 ezer forintot fordítottak ilyen célra a beiskolázási támogatás szolgáltatás lehetőségeit kihasználva.

