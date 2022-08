Veszélyben a balatoni borászatok? Egy helyi termelő lerántotta a leplet a magyar szőlőről

A Balatontól olyasmit várnak, amire nem felétlenül alkalmas

- nyilatkozta az Agrárszektornak Jásdi István, a Jásdi Pincészet borászgazdája, aki 25 éve dolgozik a szakmában.

A csopaki szakember ezzel arra utalt, hogy a magyar tenger egyszerűen nem tudja a sokmillió ember igényeit kielégíteni, még úgy sem, hogy évről évre egyre több szállodát, házakat és egyéb épületeket építenek. Ez pedig nemcsak az élővilágra, de a szőlőültetvényekre, ezáltal a borászatokra is rossz hatással van, mivel a termőterület is csökken. Jásdi István, mint mondta, lényegesen kisebb területen szüretelnek, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Kiskapuk pedig mindig is léteznek és létezni fognak, így sok mindent megkerülve, megszerezhetőek az építési engedélyek.

