Tömegeket húznak le ilyen tűzifával: erről a listáról jobb, ha tudsz, így nem fagysz meg télen

Már most, amikor javában tart a nyár, sosem látott roham indult a tűzifáért. A törzsvevőkön kívül ráadásul újak is feltűntek, és sokan készleteket is igyekszenek felhalmozni a rezsicsökkentés visszavágásának a hírére. Ahogy a HelloVidék korábban már hírt adott róla, csak jelentős várakozással tudják kiszolgálni a vevőket a hazai tűzifa-kereskedők. Az erdészetek szerint folyamatos a fakitermelés, nem tartják vissza a készleteket, nincs is hiány, ám mivel ugrásszerűen megnőtt a kereslet, azt egyelőre nem tudják lekövetni. Van olyan kereskedés, ahol nincs raktárkészlet, de olyan vállalkozó is akad, aki emiatt inkább már nem is foglalkozik tűzifa árusításával.

Sok háztartás a korábbi éves tűzifa mennyiségének többszörösét szeretné most beszerezni, illetve olyan háztartások is megjelentek a piacon, akik korábban nem fűtöttek fával

– közölte a HelloVidékkel Nagy Dániel az országos EUTR (Fanyag-terméklánc Felügyelet) erdészeti főfelügyelője is, akit arról kérdeztünk, milyen visszaélésekkel találkozik most leginkább az erdészeti hatóság, és hogyan védhetjük magunkat a tűzifa-csalók ellen.

Azt is látjuk, hogy korábbi években mindenkit biztatni kellett arra, hogy még nyáron vegye meg a tűzifáját, mert ilyenkor szárad ki a legjobban. Az idei évben azonban erre semmi szükség nem volt, hiszen már májustól hatalmas kereslet lett a tűzifa iránt. Ha valami iránt ennyire tömeges lesz az igény, ott automatikusan megjelennek a csalók. Eddig is voltak olyanok, akik másokat megkárosítva próbáltak megélni a tűzifa-piacon, de a számuk most hihetetlen megemelkedett

- tette hozzá Nagy Dániel.

Konkrét statisztikai adataik nincsenek, viszont azt látják, hogy tűzifa-átverések miatt most sokkal több eljárás indít a NÉBIH. Ahogy Nagy Dániel mesélte, a csalók között többen már korábban is tűzifára szakosodtak, de megjelentek a piacon olyanok, akik eddig másban utaztak, számukra mindegy is mi az adott termék, próbálják átejteni a gyanútlanokat.

Ezért is szoktam legelőször is azt tanácsolni, hogy tűzifa-vásárlás esetén, ugyanúgy mint más mezőgazdasági terméknél, elsősorban a helybéli erdőgazdálkodókat vagy tüzépet keressünk. Ha a későbbiekben bármilyen minőségi kifogásunk lesz, ha helyben vásároltuk a fát, oda mindig vissza tudunk menni, és panasszal tudunk élni

- tette hozzá.

A szakember szerint, ha mégis hirdetés alapján akarunk vásárolni, akkor arra kell felhívni a vásárlók figyelmét, hogyha olyan hirdetővel találkozunk, aki holnapra száraz tűzifát, ráadásul olcsón ígér, akkor keressünk gyorsan másik eladót, gyaníthatóan átverésről van szó. A tűzifa-helyzet ugyanis Magyarországon jelenleg úgy áll, hogy a hivatalosan működő hazai erdőgazdálkodók és fatelephelyek csak hosszabb kiszállításra tudnak megrendeléseket vállalni, annyira keresleti piac van és a szállítási kapacitások is adottak.

Szinte elképzelhetetlen, hogy valaki olcsón, kályhakész tűzifát legálisan azonnal szállítana.

Érdemes inkább egy listára felkerülni, és hónapokat várni

A szakember szerint, ha most nem is jutunk azonnal tűzifához, érdemes felvennünk a kapcsolatot a helyi erdőgazdálkodókkal, mert a legtöbb helyen listát vezetnek a megrendelésekről, aztán majd szólnak mikor tudják kiszállítani.

Érdemes feliratkozni, azt szoktam mondani, mert sokkal jobb egy októberre ígért fa, ami meg is érkezik, mint egy jövő hétre ígért olcsó, amire el is utaljuk a pénzt, de sose kapunk meg!

- figyelmeztetett a szakember.

Mire figyeljünk, ha belefutunk egy tűzifa-hirdetésbe, honnan tudjuk, hogy nem átverés?

Ha hirdetéseket nézünk, a szakember szerint érdemes ellenőrizni, hogy az adott hirdetésben szerepel-e a faanyag kereskedelmi lánc azonosítója. Ez egy két betűből és 7 számból álló jelölés, amit a faanyaggal kereskedőnek közzé kell tennie, enélkül legálisan senki sem hirdethet. Ha megtaláljuk a hirdetésben ezt a számot, akkor a következő lépés, hogy ellenőrizzük a NÉBIH honlapján , hogy ez a jelölés valós-e. De azt is érdemes megnézni, hogy ha beütjük az azonosítót, hogy a közelben van-e telephelye a vállalkozónak. Mert ha tegyük fel Vas megyében lakunk, de nyíregyházi vállalkozó hirdet itt, akkor kezdjünk el gyanakodni. Az ugyanis elég valószínűtlen, hogy az ország másik végéből valaki tényleg szeretne szállítani, mert a tűzifának nagyon magas a fajlagos fuvarköltsége.

A NÉBIH honlapján található egy feketelista, amelyben azok között a telefonszámok között keresgélhetünk, amikről már történt átverés. Ezeket is összegyűjtötte a NÉBIH erdészeti hatóság, és a honlapján lekérhetőek ezek az adatok is. Itt is érdemes ellenőriznünk az eladót.

Lehet most egyáltalán legálisan tűzifát kapni?

Nagyon sok erdőgazdálkodó és tűzifakereskedő a tavalyi termelésből már kifogyott, de ez régiófüggő is; illetve a kiszállítási kapacitások is adottak. De közeleg az ősz is, úgyhogy előjegyzésben biztos pár hónapon belül juthatunk tűzifához – közölte Nagy Dániel. Jellemzően az agglomerációban jobban elfogytak a készletek, mert sok város környéki településen most olyanok is elkezdték felvásárolni a tűzifát, akik eddig nem is fával fűtöttek. De – teszi hozzá a szakember – ezeken a területeken is azon dolgoznak az erdőgazdálkodók, hogy a készletek minél hamarabb feltöltődjenek.

Nagy Dániel szerint, ha szeretnénk most tűzifát vásárolni, mindenképpen érdemes a NÉBIH honlapját azért is felkeresni, mert kifejlesztettek egy „tűzifát okosan” felületet, ahol azonnal megtalálhatjuk a hozzánk legközelebb található kereskedőket. A felület lényege, hogy ügyfélkapus regisztrációt követően csak a jogszerűen működő erdőgazdálkodók és faanyag-kereskedelmi szereplői tudnak ott hirdetéseket közzé tenni, viszont ők ingyenesen szerepelhetnek. Ezen az oldalon tömör köbméterben, egységesen szerepelnek az adatok. Meg kell adni az árakat is, így előzetesen képbe kerülhetünk arról is, hogy a környékünkön hol juthatunk hozzá a legolcsóbban.

Régiónként is nagyon eltérő a tűzifa ára

Ahogy Nagy Dániel fogalmazott, régiónként, kereslet-kínálat összefüggésében is nagy a különbség az árakban, de nehéz is összehasonlítani, nem mindegy, milyen formában (kalodásan, hasítva, kályhakészen, vagy kugliban) árulják.

A jelenlegi árak most így alakulnak: keménylombos méteres tűzifa bruttó 30-36 ezer forint között megy erdő mellett (itt az erdő széléről még el is kell szállítani) , lágylombos 20 ezer forint körül tömör köbmétereként, valahol ez felmehet 40-50 ezer forintra is, ha akácról vagy télen termelt tételről van szó, de ez országosan nagyon eltérő lehet. A feldolgozott tűzifa, ami kályhakész (33 vagy 25 cm-es) ez 55-70 ezer forinttól indul, a kalodás 100-120 ezerig is felmehet áruházakban. Ha mázsa-árat nézünk, akkor kiszállítva 6000-7000 forint körüli árról indul.

- közölte a Nébih szakembere, aki hozzáteszi, most jellemzően az Alföld egyes részein a legdrágább a tűzifa, de ez is változó főleg helyi pánikvásárlásnak köszönhető.

Ha van tűzifánk, nem árulhatjuk csak úgy

Érdemes kihangsúlyozni, hogyha van felesleges tűzifánk (lebontottuk tavaly a cserépkályhát), és eladnánk, vagy a telkünkön kivágtunk fákat, az nem értékesíthetjük csak úgy:

Csak akkor adhatunk el a tüzelőnek való fát, hogyha faanyag-kereskedelmi lánc szereplői vagyunk, vagy annak regisztráljuk magunkat. Ez egy ügyfélkapus azonosítást követően teljesen ingyenes, egy -két napos folyamat. Emellett, csak abban az esetben adhatjuk el a saját magunk által kivágott fát, ha van érvényes szállítójegyünk.

-magyarázta Nagy Dániel.

Ha tűzifát szeretnénk értékesíteni itt találunk információkat a teendőkről!

Ha tűzifát veszünk, akkor is figyeljünk oda arra, hogy pár dokumentumot mindig kapnunk kell. Az eladónak adnia kell:



1. számlát vagy nyugtát



2. , szállítójegyet,



3. tűzifavásárlási tájékoztatót (ennek tartalmát a NÉBIH határozza meg), a



4. ha tömegre vásároljuk a tűzifát, akkor egy mázsajegy is, ami a hitesített mérési adatokat tartalmazza.

Hogyan védekezhetünk a csalók ellen tűzifavásárláskor?

A NÉBIH szakembere szerint a legrosszabb eset az, amikor lebeszéljük az eladóval a fát, aztán előre fizettük érte, végül semmit sem kapunk. Ezt úgy tudjuk kivédeni, hogyha egyrészt lehetőleg helyben vásároljunk, ahol később tudunk reklamálni, másrészt ellenőrizzük a hirdetést, és a hirdető adatait is.

A másik jellemző csalási mód, amivel sokakat átvernek, hogy nem azt a minőségű fát kapjuk, mint amit megrendeltünk. A szakember szerint ezzel a csalással egyre kevesebbszer találkoznak, talán azért is, mert aki fával fűt, az egyből tudja, ha megemelni azt a fát, hogy kemény- vagy puhafával van dolga. Nagy Dániel szerint nem is az a baj, hogy nem lehet puhább fával (fűzzel, nyírfával vagy nyárfával, égerrel például) fűteni, csak ezeknél az egységnyi fűtőértékhez sokkal több fát kell elégetnünk, mintha a keményfával (bükk, gyertyán, tölgy, akác) tüzelünk.

A harmadik jellemző átverés, ha a mennyiség nem stimmel:

Megtörtént eset, hogy egy idősebb férfi egy erdőgazdálkodótól rendelt 5 köbméter fát. Miután kiszállították neki visszatelefonált, hogy tévedés történhetett, mert ő jóval több fát kapott, mint amit kifizetett. Kiment az erdész és felmérte, majd kijelentette, ez bizony öt köbméter, nem történt tévedés. Az idős férfi nem tudta sírjon vagy nevessen, mert ő az előző években egy másik eladótól is öt köbmétert rendelt, de akkor sokkal kevesebb, körülbelül fele annyi érkezett

- mesélte a szakember. érdemes átolvasni a NÉBIH honlapon a mennyiségekkel kapcsolatos tájékoztató anyagot.

Van még egy olyan tipikus trükk: amikor a tűzifacsalók azt mondják délutánra viszik a fát, aztán telefonálnak, hogy mégis dél körül érkeznének. A vevő a váratlanul betoppanó fakereskedők miatt mindenre figyel, csak a fára nem. Keresgeti még a pénzt, közben meg nem is nézi meg, mennyi és milyen minőségű fát hoztak neki:

Ezért is azt szoktuk javasolni, főként az időseknek, hogy szóljanak az unokáknak, mielőtt fát vennének, nézzenek utána interneten, a NÉBIH honlapján a cégnek. Segítsenek meggyőződni arról, hogy az idős ember jó helyről veszi-e a fát!

- figyelmeztetett Nagy Dániel.

Mi van, ha nem súlyra, hanem köbméterre vesszük a fát, azt hogy ellenőrizzük?

Ha ömlesztett köbméterben veszünk a fát – akkor a víz súlyát nem kell kifizetnünk – viszont nehezebb megítélni, hogy korrektek az eladók vagy sem, ténylegesen annyit kapunk-e, mint amennyit megrendeltünk. A szakember szerint kérdezzük meg mekkora a plató, amin a tűzifát szállítják. Mielőtt leborítják, jó megközelítéssel, téglatestet alapul véve, a plató méreteiből ki lehet számolni, hogy körülbelül hány köbméter a rajta lévő tűzifa. Ha legális forgalmazótól vettük, akkor a szállítójegyen is fel van tüntetve az úgynevezett átváltási tényező, ami megmutatja, hogy hány űrméter ad ki egy tömör köbmétert - ami alapján ki tudjuk számolni ténylegesen a valós árát.

Vizes nem vizes? Mit tegyünk, ha vizes?

Azt szokták mondani, hogy a tűzifa akkor a legjobb, ha legalább egy évet száradhat, akkor 30%-kal magasabb a fűtőértéke, mint a nedvesen. A jelenlegi hazai piaci helyzetben – közölte a szakember – ha tűzifához jutunk, sok helyen nyár végi kitermelést tudunk csak venni, ami nyilvánvalóan még vizes. Néhány helyen ugyan még kapni régebbi tűzifát, ezt az árakból láthatjuk, de jellemzően mostani vágásból juthatunk már csak tűzifához:

Én azt javaslom mindenkinek, hogy ne azon aggódjon most, hogy milyen vizes a tűzifa. Ha nagyon nehéz, akkor friss vágás, de ez látszik is rajta. De ha megkapjuk a fát, érdemes azt minél hamarabb felhasogatni, aztán hagyjuk még, míg ilyen meleg van, kint a napon száradni. Ha megjön az ősz és a harmatosabb időjárás, akkor érdemes estére már letakarni, másnap aztán levenni róla a takarófóliát. Ősz elején, ha lehetőségünk van rá, érdemes egy zárt, fűtött helyiségbe behordani. Viszont fontos, hogy rendszeresen szellőztessük a helyiséget! Kosaranként a kazánházba is érdemes betárazni belőle, mert ott is szellőzik és szárad, egy-két hét alatt nagyon sokat tud csökkenni a nedvességtartalma

- közölte még a szakember.

