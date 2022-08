Csúnya drágulást hoz az ősz a boltokba: egekbe szállhat a tejtermékek ára

HelloVidék: Milyen hatások érték a tejipart az elmúlt 1-2 évben? Milyen változásokat idéztek elő ezek a történések?

Harcz Zoltán: A hazai tejipar által feldolgozott tej volumene és az árbevétel is növekedett az elmúlt években, a ’békeidőkben’. A bővülő hazai tejtermelés és a csökkenő nyerstej kivitelünk is a feldolgozott tejtermékek mennyiségének növekedését eredményezte. A kovid volt az első tejipart érő ’megrázkódtatás’. Mivel a tejágazat is a járványhelyzetre azonnal és rugalmasan reagálni képes ágazatok közé tartozott, a gazdasági visszaesés kevésbé érintette, de a megváltozott piaci folyamatok természetesen a tejipar szereplőire is hatással voltak. Komoly feszültséget tapasztaltunk a nyerstej és tejtermékek exportra történő, illetve a csomagolóanyagok, valamint egyéb input anyagok Magyarországra történő szállítása kapcsán, azonban végül az árumozgást sikerült biztosítani. Az iskolatej és a vendéglátás számára termelő feldolgozók piacvesztése is okozott zavarokat, azonban nagy eredmény, hogy mindig volt megfelelő mennyiségű és minőségű tej és tejtermék a boltokban, mindez úgy, hogy egy kilogramm nyerstejet sem kellett kiborítani a földekre. Másfél éve indult el egy szintén nagyon komoly problémákat okozó, önköltség növekedési folyamat. A tejfeldolgozó üzemekben a tejtermékgyártás során az igen energiaigényes fűtés (pasztőrözés), illetve hűtés központi szerepet játszik. Mindkét esetben (gáz és elektromos áram), de például a csomagolóanyagoknál is extrém árnövekedéseket tapasztalnak a tejfeldolgozók. Szinte minden további feldolgozóipari önköltség elem (logisztika, vegyszer, munkaruha, szennyvíz-költség stb.) kiszámíthatatlanul és folyamatosan emelkedik.

HelloVidék: Hogyan hatott ez az árakra? Mi okozza az áremelkedést és meddig tarthat még?

Harcz Zoltán: A nyerstej hazai felvásárlási ára egy év alatt 56%-ot, míg kiviteli ára 72%-ot emelkedett, ami az elmúlt egy, másfél évben állandó nyomást helyez a hazai késztermék önköltségekre és ezen keresztül a tejtermék fogyasztói árakra. Ezen felül a hazainál magasabb és jobban növekvő kiviteli áraknak is van árnövelő hatása. A kész tejtermékek átlagos hazai feldolgozói átadói árai jellemzően 45-55% között emelkedtek egy év alatt. Kiugróan magas a trappista sajt feldolgozói átadói árának 75%-os (!) emelkedése. A fogyasztási szokások változása még nem egyértelmű, egyes termékekből - az előző évi adatokhoz képest - több került értékesítésre, másokból kevesebb. Az AKI adatai alapján több tejet adnak el a feldolgozók, különösen a hatósági áras UHT tejből, de új hazai kapacitások belépése és a német tejhiány, valamint az árfolyam okozta importsajt drágulás okán több hazai trappista sajt fogy. Természetesen vannak olyan tejtermék kategóriák, ahol a tavalyi évhez képest már csökkennek a feldolgozói eladások.

HelloVidék: Mit lehet tudni a boltokban kapható tejről? Hány százalék import és hány százalék magyar?

Harcz Zoltán: A hazai előállítású tejek magas minőségűek, a magyar hatóság által ellenőrzött - mint ahogy a múltban, úgy jelenleg is - egészséges és ízletes termékekről tudunk beszámolni. Zsírtartalom, csomagolás, pasztőrözés/hűtési igény szerint széles kínálatból választhatunk. A 10-15 évvel korábbiakhoz képest mára már megtalálhatóak a magas minőségű laktózmentes tejek is a hazai feldolgozók kínálatában. Jelenleg a fogyasztói folyadéktejek többsége már magyar a boltokban. Itt-ott még előfordul import tej is, de a hazai tejek aránya jóval 90-95% fölött lehet. 2010-ben 138 ezer tonna dobozos tejet importáltunk, 2017-re ez 63 ezer tonnára, majd a tavalyi évre már csak 35 ezer tonnára csökkent. Mindeközben 11 év alatt 44%-kal emelkedett fogyasztói folyadéktej termelésünk, amely jelenleg 520 ezer tonna.

HelloVidék: Mire lehet számítani az év végéig az ágazatban?

Harcz Zoltán: A magas minőségű tej- és tejtermék ellátás a korábbi évekhez hasonlóan - természetesen - biztosított lesz. Amennyiben a tejtermelőket és tejfeldolgozókat sújtó önköltség növekedés nem lassul - legalábbis nem válik kiszámíthatóvá vagy tervezhetővé -, sajnos érdemben nem tud változni a helyzet. Ha egy adott tejtermék önköltségének minden fő komponense (alapanyag (nyerstej), energia (pasztőrözés/hűtés) és a csomagolóanyag) brutálisan emelkedik, akkor az ipar kvázi tehetetlen. A költségnövekedésből egyértelműen következik az áremelés, főleg akkor, ha a hatékonyság már nem növelhető tovább egy telepen vagy feldolgozó üzemen belül. Amikor egy tejtermelő gazdálkodó már nem tud tovább takarékoskodni, akkor a költségnövekedést részlegesen vagy egyben átterheli a tejfeldolgozóra, aki - miután szintén hasonló gondokkal küzd - kénytelen a fogyasztókra terhelni saját költségnövekedését.

Természetesen – ha a szabadpiac alapelvei működnek – akkor egy ponton a magas fogyasztói árak hatására csökkenni fog az eladott tejtermékek mennyisége. Ez a csökkenés a magasabb minőségű, drágább, prémium tejtermékeket, pl. desszerteket érintheti először. Sok fogyasztó azonban először az adott tejterméket csak egy azonos, de olcsóbb tejtermékre váltja.

Címlapkép: Getty Images