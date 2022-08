Nem bírnak a brutális rezsiemeléssel: több szálloda, étterem és múzeum is bezár vidéken

Nagyatádon a rezsinövekedés miatt bezár több hotel és étterem is, de a könyvtár egy héten csak egy napot lesz nyitva – közölte a megdöbbentő hírt a Népszava. A somogyi településen üzemelő Park Hotel és Étterem vezetője elmondta a lapnak, hogy összesen 11 embert küldenek el, október 31-től pedig be is fognak zárni. Maróti Andrea azt is elárulta, hogy a vállalkozása havi gázszámlája 5-600 ezer forint volt fűtési szezonban, ez az összeg most várhatóan 4 millió forintis is emelkedhet majd.

Hosszú évek alatt kialakítottunk egy élhető, működő várost, rengeteg olyan szolgáltatással, melyek hasonló nagyságú településeken nem feltétlenül jellemzőek, s melyeket rendszeresen használnak a helyiek. Most adjuk fel? Zárjunk be mindent? Egyszerűen nem tehetjük meg. Inkább számolunk, racionalizálunk, a falig hátrálunk, s megpróbálunk túlélni

– nyilatkozta Ormai István, Nagyatád független polgármestere.

A településen az éttermek kénytelenek árat emelni, ami miatt a vendégek egyre fogynak. A körülmények miatt sokan úgy számolnak, hogy télen mindenképp bezárják a vállalkozásukat. Az említett hotelen kívül bezár a Hotel Solar is, a Népszava információi szerint további négy szálloda tervezi befejezi a működést ősszel. Az vendéglő bezárását amúgy nemcsak a vendégek érzik majd meg, hanem a beszállítók is, hiszen biztos és állandó megrendelést veszít a pékség, a húsos, a zöldséges és más partnerek is.

A szállodák mellett Nagyatádon úgy tervezik, hogy bezár télen a múzeum, a művészeti galéria, a klubház, az edzőterem és az ifjúsági klub is.

