Érik a menzakrízis: még durvább áremelkedés jön, lassan luxus lesz az iskolai ebéd

Két és fél év után ismét árat emelhetnek a közétkeztető cégek, és ezt csaknem mindenhol meg is teszik: meredeken emelkednek a menzatarifák - írta a HVG. Az új összegek azonban még így is nagyon messze vannak attól, hogy a veszteségek mérséklésén túl bármire is menjenek velük a társaságok, a kilátások pedig annyira borúsak, hogy még az év vége előtt újabb drágítás lenne szükséges ahhoz, hogy talpon bírjanak maradni. Kérdéses azonban, hogy meg tudnak-e egyezni a megrendelő önkormányzatokkal, mert azok nagyon nem szívesen borzolják a lakosok idegeit az árak feljebb tolásával.

A drágulás nem sablonszerű

A HVG információi szerint augusztus közepén már olyan hírek érkeztek, hogy egyes helyeken nemhogy szeptembertől, de júliustól visszamenőleg emelkedett a menza ára, igaz, másutt viszont októberig várnak az emeléssel. A drágulás sem sablonmértékű, van, amelyik önkormányzat csak 15 százalékkal drágította meg a közétkeztetést, mások 25-tel. És vannak olyan esetek is, ahol ennél nagyobb az emelés.

Megrendelője válogatja, mekkora drágításba megy bele, de az általánosan elmondható, hogy az önkormányzatok nagyon nem szívesen lépnek meg a minimálisan szükségesnél nagyobb áremelést, mert tartanak a lakosok, vagyis a szavazópolgárok reakcióitól. Így aztán

hiába tartana jelenleg széles körben napi mintegy 1200 forintos díjat szükségesnek a szakma,

az esetek többségében még a mostani, jelentősebbnek mondható emeléssel együtt is bőven ezer forint alatt marad a napi háromszori étkezés az óvodákban és az általános iskolákban.

- közölte a lap.

A cikkből az is kiderült hogy a közétkeztetési cégek nem lakossági, bolti áron kapják az alapanyagokat, hanem olcsóbban, sőt, más vendéglátó egységekhez képest is alacsonyabb árat fizetnek - itt a termelői-kereskedői üzleti haszon az értékesített mennyiségben és nem a nagyobb egységnyi árrésben van. Ugyanakkor a közétkeztetési egy alacsonyabb ár, mint a "padlóár," emiatt pedig érzékenyebben, nagyobb mértékben reagál az áremelésekre, a jelenlegi gazdasági környezetre, mutatott rá Zoltai Anna, a Közétkeztetők, Élelmezésvezetők Országos Szövetsége (KÖZSZÖV) elnöke.

A lapnak nyilatkozó cégvezető szerint az menzai ár emelésének nincs vége, úgy vélte, hogy 2023. január 1-től 30-35 százalékos további emelés lenne indokolt.

Címlapkép: Getty Images