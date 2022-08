Ilyen használt autót vehetsz most 1 millió alatt: itt a friss márkalista

A hazai használtautó-piacon 498 800 személygépkocsi cserélt gazdát július végéig. Ez az érték 5,8 százalékkal haladja meg a tavalyi első hét hónap volumenét. A minden korábbi évnél aktívabb időarányos forgalom azt is jelenti, hogy jó eséllyel megdől a tavalyi piaci csúcs, amikor éves szinten 817 ezer használt autó belföldi átírása zajlott le. Ugyanakkor júliusban visszaesést tapasztaltak a külföldről behozott autók forgalmában. De hogyan hat mindez az autópiacra, és mit tapasztalhatunk a kereskedésekben az árakat illetően most?

Visszaesett a behozott autók száma

Júliusban az előző hónaphoz hasonlóan ismét 11 ezer alatt maradt a behozott használt személyautók száma. A Datahouse adatai szerint a használtimport volumene 10 807 volt, ami 6,7 százalékkal marad el a tavalyi hasonló időszakban regisztrált 11 588 darabhoz képest.

A nyár beköszöntével visszaesett a használt autók behozatala, a júliusi 10 807 import személygépkocsi 6,7 százalékos visszaesést jelent éves összevetésben

- közölte a jóautók.hu.

A Datahouse adatai alapján júniusban is gyengébben zárt az autóimport a tavalyinál, bár előtte minden hónapban meghaladta a tavalyi értéket, így január elejétől számolva még 7 százalékos bővülésben van 2021 azonos időszakához képest. Az elmúlt hónapok csökkenését az árfolyamkörnyezettel magyarázza a közlemény, a forint gyengülése ugyanis emeli a külföldről behozott termékek árát. Közben az új autók piacán sem enyhül az áruhiány, és ez további drágulást okoz a beszerzési országokban.

A behozott használt személyautók több mint harminc százalékát három márka - a Volkswagen 11,6 százalékkal, az Opel 10,2 százalékkal, a Ford 8,6 százalékkal - teszi ki, ezeket egyenként 5-6 százalékos részesedéssel a Toyota, az Audi, a Hyundai, a BMW és a Mercedes követi.

Tovább öregedik a hazai autópark

A kilátások alapján a belföldi autópark további öregedésére számít. A vásárlásra félretett összegből egyre öregebb, többet futott autót lehet majd venni, miközben a behozatal jelentős részét már most is a 6-8 évnél idősebb autók alkotják. Éves szinten azt is elképzelhetőnek tartják a szakértők, hogy a tavalyinál kevesebb használt személygépkocsit hoznak be Magyarországra, vagyis nem sikerül elérni a 132 ezres darabszámot.

A keresletre ráadásul olyan tényezők is negatívan hathatnak a következő hónapokban, mint az energia- és üzemanyagárak alakulása, illetve a hitelkamatok erőteljes emelkedése. Bár egyelőre éves szinten hét százalékkal alakul a tavalyi szint felett a használt személyautók importja, elképzelhetővé vált az a forgatókönyv is, hogy az év egészében nem sikerül túllépni az előző év 132 ezres szintjét

- mutatott rá Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója a Pénzcentrumnak.

A további lassulást ugyanakkor mérsékelheti, hogy változatlanul nagyon alacsony az újautó-eladások volumene: júliusban 8 957 új autót tudtak forgalomba állítani, ami júniushoz hasonlóan ismét 15 százalék feletti elmaradást jelent tavalyhoz képest. Aki nem kíván akár egy évnél is hosszabb időre előjegyezni új autót, az továbbra is jobbára külföldön keres használt alternatívát, akár magasabb áron.

A behozatal másik nagy csoportját a 6-8 évnél idősebb autók alkotják. Az ebben a kategóriában autót keresők jelentős része ezentúl is fenntartja vásárlási szándékát, ám a rendelkezésre álló források a jövőben már csupán a tervezettnél idősebb vagy többet futott autók megvásárlására lesz majd elég. Ez igen rossz hír a hazai autópark öregedése szempontjából, hiszen az import használt autóknak már eddig is több mint kétharmada legalább 10 éves volt.

Az előzetes adatok alapján a hazai használtautó-piacon 498 800 személygépkocsi cserélt gazdát július végéig. Ez az érték 5,8 százalékkal haladja meg a tavalyi első hét hónap volumenét. A minden korábbi évnél aktívabb időarányos forgalom azt is jelenti, hogy jó eséllyel megdől a tavalyi piaci csúcs, amikor éves szinten 817 ezer használt autó belföldi átírása zajlott le.

A félmilliós volumen azt jelenti, hogy átlagosan csaknem minden nyolcadik hazai személyautó gazdát cserélt január és július között – mutat rá Halász Bertalan, használt autó szakértő. Nyolc évvel ezelőtt még a használtautó-piac teljes éves forgalma sem érte el ezt a szintet. A következő hónapokban is intenzív, havi 70 ezer körüli adásvételre számíthatunk, mivel az újautó-piac az ellátási problémák, a használtimport pedig a magas euróárfolyam miatt képtelen a korábbi szinteken kielégíteni a keresletet. További kérdés, hogy az üzemanyagár-támogatás esetleges kivezetése, az üzemeltetési költségek ezzel járó megugrása okoz-e újabb lökést az év utolsó negyedében

- írja közleményében a JóAutók.hu

Ez a tapasztalat a hazai autókereskedésekben: ezt kapjuk egymillió forintért

A drágulási folyamatokra, a piac alakulására az a jellemző, hogy ha megvan a kereslet, emelkedik az ár. Ha nincs kínálat autóhiány miatt, akkor szintén nőnek az árak. Magyarországon idén előállt mindkét helyzet, egyrészt a támogatások miatt, másrészt a hiány az autógyárak kapacitáscsökkenése miatt, ami szintén több okra visszavezethető, a legkézenfekvőbb a szomszédos orosz-ukrán háború miatti kábelhiány, de a chipellátás már korábban is akadozott

- mondta el a HelloVidéknek az egyik vidéki kereskedés munkatársa.

A magyar használtautó-import import elsődleges célországa továbbra is Németország, így nem csoda, hogy a Volkswagen a legkelendőbb ezek közül a járművek közül, a Golf, a Polo vagy a Passat.

Most a tíz évesnél fiatalabb, alapkategóriájú autók ára kétmillió forint fölött kezdődik, de például a legnépszerűbb népautók közül egy 11 éves Volkswagen Golf ára nálunk 2,5 millió forint körül van, de emelkedés várható

- mondta el kérdésünkre Gulyás József, a nyíregyházi 3G Autó ügyvezető tulajdonosa.

A hasznaltauto.hu statisztikája szerint a legtöbbet kattintott autók sorrendje: Volkswagen, BMW, Mercedes. Tehát a német autók iránti kereslet túlsúlya érzékelhető továbbra is. Ugyanakkor nem elhanyagolható az a tény, hogy a használt autók mennyisége mintegy 30-40 százalékkal visszaesett tavalyhoz képest. A weboldalon egy éve még 100 ezer járművet hirdettek, most nyáron már alig több mint hatvanezer autót kínálnak megvételre.

Egymillió forintért és az alatt 15 éves és annál régebbi autókat lehet vásárolni, ennél fiatalabb személygépkocsira ennyiből már nem futja. Ha Toyota Yarist venne valaki, akkor 15 évesnél idősebbel kell beérnie, de igaz ez a szintén nagyon népszerű Honda Jazz-re is. Korábban rengeteg Suzuki Swiftet értékesítettünk, ma már nem ez a legnépszerűbb modell, kategóriájához képest elég magas az ára. Népszerűek nagyon a Corsák, a Volkswagenek, ha az átlagot nézem, 10 éves és annál idősebb autókat adunk el a legtöbbet, a magyar lakosság nagy része ezt az árkategóriát tudja most megfizetni

- tette hozzá a kereskedő.

A magyarországi használtautó-piacon a két leggyakoribb márka az Opel és a Volkswagen volt, előbbiből 57 600 (11,6%), míg utóbbiból 49 800 (10,0%) cserélt gazdát a vizsgált időszak során. A népszerűségi listán következő Suzuki az adásvételek 8,5 százalékának volt a tárgya, a Ford 8, a BMW pedig 6,5 százalékos részesedéssel következnek a listán. A legtöbb ügyletre – az összes adásvétel 35,2 százalékára - a fővárosban és Pest megyében került sor a DataHouse adatai szerint.

A kisautók közül az Opel Corsa, a Ford Fiesta, a Renault Clio, a Peugeot 207 a legnépszerűbb, ebben a sorrendben, és ezek az autók megbízhatóak is még ilyen árkategóriában is. A 10 év fölötti, középkategóriás modellek esetében a Renault Megane a legolcsóbb, de Peugeot 307-et vagy egy jó állapotú Opel Astra J-t is is ki lehet fogni ilyen árfekvésben. Ha valakinek csak egymillió forintja van az autóvásárlásra, be kell érnie a 15 évesnél öregebb autókkal, azokból is elsősorban a kisautó kategóriával

- összegezte tapasztalatait Gulyás József.

Magyarországon az 1996 és 1998 között gyártott autók találnak a legalacsonyabb áron gazdára, és jellemzően ekkor éri el a csúcsát az általuk megtett kilométerek száma is. A 25-27 éves dízel üzemű járművek átlagosan 310 ezer kilométert futottak. A CarVertical adatai szerint ez az érték 13-20 százalékkal magasabb, mint az unió többi országában forgalomban lévő, hasonló korú dízelautók esetében, melyek átlagosan már 22-23 éves korukig hozzák ezt a futásteljesítményt.

A benzines autók itthon is és külföldön is hamarabb elérik a magasabb kilométerszámot. Míg Magyarországon a 23 éves autók évente közel 22 000 kilométert gyűjtenek össze, Nyugat-Európában a hasonló típusoknak 19 000 kilométer az átlagos évi futásteljesítménye.

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk, hogy a hibátlan előéletű és jól karbantartott autók remekül megtarthatják az értéküket, így akár befektetésnek is kiválóak lehetnek

- mondta el korábban a Pénzcentrumnak Mata Buzelis, CarVertical kommunikációs vezetője.

A jóautók.hu a következő hónapokban sem számít fellendülésre, mert a piacot a hitelkamatok növekedése és az üzemanyagok árának alakulása ugyancsak visszafoghatja. Kedvez ugyanakkor a használt autók forgalmazásának, hogy új járművekből belföldön is hiány alakult ki, ráadásul a várakozási idő is egyre hosszabb. Aki nem vár akár egy évnél is többet, jobbára külföldről hozat kocsit magának – írták.

